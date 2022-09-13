Путин будет пытаться все затянуть: военный эксперт рассказал, сколько будет продолжаться активная фаза войны

Ожидается, что активная фаза боевых действий будет продолжаться до середины 2023 года.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Активная фаза войны будет длиться довольно долго. То есть украинская армия владеет стратегической инициативой. Сейчас очевидно, что будет продолжать активные действия и будет рассредоточивать российскую оборону. Будет заставлять их перегруппироваться с одного фланга на другой, наносить удары в неожиданных местах и создавать критические потери в виде тысячи ликвидированных. Все это будет создавать напряжение внутри России", – пояснил эксперт.

Самусь подчеркнул, что война может продолжаться даже до середины 2023 года.

"Но я думаю, что Путин будет пытаться затянуть войну до весны. Как минимум, до середины 2023 года будет продолжаться активная фаза войны. Я хотел бы ошибаться. Зимой война будет продолжаться. Конечно будут определенные оперативные паузы. Потому что в ноябре трудно будет проводить активные операции, будут оперативные паузы, когда все замерзнет — снова все возобновится. Я думаю, что зима будет определяющей с точки зрения готовности Путина продолжать эту войну", — подчеркнул военный эксперт.

Эксперт подчеркнул, что весна покажет, кто нанесет больше экономических ударов: РФ по Европе и Украине, или Запад по России. Самусь отметил, что одних военных побед Украины недостаточно, должно быть экономическое ослабление России.

Напомним, в Генштабе рассказали, что происходит на Донецком направлении.

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