Путин будет собирать новое войско: эксперт предположил, как изменится мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине изменится в случае усиления призыва в России / © ТСН

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В Украине продолжается мобилизация и во время нынешних существенных изменений в правительстве на встрече с фракцией «Слуги народа» президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу того, что если в ближайшее время глава Кремля Владимир Путин объявит мобилизацию в РФ, то у нас ситуация усложнится.

О таком посыле президента Украины рассказали источники ТСН.ua в Верховной Раде.

Какой станет мобилизация в Украине с учетом возможного усиленного призыва в России, будет ли она усилена в Украине и какие конкретно меры могут предпринять украинские власти на местах — об этом в комментарии для ТСН.ua выразил свое видение ситуации военный эксперт Олег Жданов.

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«Россия не ждет сентября в вопросе мобилизации. Указ Путина о мобилизации, который он подписал осенью 2022 года, не прекратил своего действия. Указ продолжает действовать и в России на его основании усиливают эти процессы. Второе: тогда в России никто не объявил количество необходимых мобилизованных — в открытой части этого документа нет численности. Спикер Кремля Песков тогда сказал, что численность определяется дополнительным решением Генштаба, поэтому мобилизация в России продолжается. Сейчас РФ разрабатывает целый ряд мер по усилению мобилизации: высшие учебные заведения начали получать планы по привлечению студентов в армию. В Пензе дошло до того, что применяли поквартирный обход для того, чтобы вручить повестки и забрать мужчин призывного возраста», — анализирует ситуацию в РФ Жданов.

Также он обращает внимание на то, что сейчас в России принимается решение о выездных визах, о разрешении на выезд мужчинам.

«Тем самым они могут закрыть границы», — предполагает он.

И добавляет: «Мобилизация в России уже усиливается, этот процесс будет продолжаться. Единственное, что может измениться после выборов в России — Путин может объявить «священную войну». В России могут объявить: «Вставай, страна огромная».

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Мобилизация в Украине: что могут ввести

На этот вопрос Жданов отвечает так: «Могут появиться более жесткие меры по сравнению с нынешними. Но причина не в том, что в сентябре в России состоятся выборы и потом мобилизация. Россияне уже недобирают людей в армию, не выполняют ежесуточный план на 5-10 процентов, поэтому в РФ будут принимать прямо сейчас необходимые решения по усилению».

По его словам, существует альтернатива уличному оповещению граждан в Украине.

«Альтернатива есть. Сегодня у нас есть силовой вариант мобилизации. Предлагалось перейти к мотивированной мобилизации. Ситуация может измениться, если будет денежное довольствие выше среднего, если будут выплачиваться «подъемные». Тогда будет получен ответ от общества. Кроме того, предлагалось перевести ТЦК в цифровой формат», — называет варианты эксперт.

Резюмируя, Жданов отмечает, что в то время, когда у России есть признаки усиления мобилизации, Украине нужно решать вопросы усиления мотивации и усиления призыва.

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«Без усиления мобилизации мы не вытянем. Либо будет потеря территории, либо нужно усиливать меры», — говорит он.

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«5 направлений плюс 1, где россияне будут восполнять потери и усиливать давление. Константиновское-Покровское и Гуляйпольское направления. Покровское и Константиновское направления — это плацдарм, который оккупанты формируют для дальнейшего движения вдоль админграницы Донецкой области и охвата Краматорска. Гуляйпольское направление расценивается россиянами с позиции как такое, с помощью которого можно захватить больше территории Запорожской области и выйти к Запорожью. Второстепенные направления — это Лиманское и Славянское», — говорит он.

По мнению Жданова, Черниговское направление по состоянию на данный момент не находится под угрозой российского наступления.

«Мы не наблюдаем формирования ударных группировок на территории Брянской области», — резюмирует эксперт.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что комментируя возможную мобилизацию в России, журналист Портников раскрыл главную «красную линию» Путина. По мнению публициста, диктатор Путин опасается некоторых решений, потому что они могут дестабилизировать ситуацию внутри РФ.

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