"Путин делает главную ставку на это": Жданов шокировал сценариями войны в Украине

Олег Жданов / © ТСН

Россия огромная ресурсная страна, и Путин делает главную ставку на это. Кроме того, у РФ есть действенные и эффективные партнеры — Китай и Северная Корея.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Иран там немного отошел, но не полностью. То есть Китай фактически обеспечивает России удержание на плаву. Экономика РФ на военных рельсах. Российская Федерация за текущий год подготовилась к „бесконечной“ мобилизации. У них законодательство готово и они могут теперь совершать призыв и мобилизацию. Помните указ Путина осенью 2022 года — 350 тысяч отмобилизовать, и никто его до сих пор не отменил», — говорит Олег Жданов.

Путин рассчитывает на войну на истощение и надеется, что Европа устанет оказывать нам помощь, считает военный эксперт:

«Плюс Соединенные Штаты работают на Путина, от Трампа слышим постоянно „прекратить, прекратить финансирование, снабжение оружием“. Пока Трамп не может сам себя преодолеть — когда он видит деньги, то теряет свободу, и контракты он не остановит. Если Европа продолжит финансировать закупку вооружения, то она его будет продавать. И ему все равно, куда оно дальше пойдет».

С другой стороны, по словам Олега Жданова, Европу давят всеми способами, и некоторые страны начинают останавливать поставки помощи Украине.

«Ну, по крайней мере, Италия. Заместитель Мелони (премьер-министр Италии — ред.) Маттео Сальвини, глава пророссийской партии, сказал, что во время переговоров и во время финансового кризиса в самой Италии не стоит помогать Украине деньгами и закупать оружие, чтобы не сорвать переговорный процесс. Вроде бы, аргументы такие железные, и Италия на 2026 год отказывается от помощи нашей стране», — говорит Жданов.

Таким образом, Путин будет давить со всех сторон, чтобы Украине ослабляли помощь, в то же время будет «выжимать» из РФ все, что можно выжать:

«Плюс помощь партнеров, боеприпасы — Северная Корея, Китай, все комплектующие для производства оружия, особенно электронику и микрочипы, которые Россия не может самостоятельно производить. Да и политическое давление со стороны США в пользу Российской Федерации».