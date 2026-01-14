Путин делает ставки на "генерала Мороза": эксперт предупредил, какие города Украины под угрозой

Россияне надеются на помощь от «генерала Мороза»

Реклама

Россия надеется воспользоваться в войне с Украиной необычным союзником — «генералом Морозом». Так оккупанты называют сложные погодные условия, которые им уже неоднократно помогали в войнах и захвате чужих территорий.

В условиях, когда Украину засыпало снегом и держатся морозы 15–20 градусов, вести боевые действия действительно очень сложно, как и защищать мирные украинские города от российских ракет и дронов. Поскольку оккупанты наносят удары именно по энергетическим объектам и жилым домам.

Военный эксперт Игорь Романенко

По словам военного эксперта Игоря Романенко, война при минус 15–20 градусах — это серьезный вызов. Ухудшение погодных условий существенно отражается на физических возможностях людей. Им нужно больше заботиться о себе, утепляться и обустраивать места пребывания, ночевки, чтобы не получить обморожения.

Реклама

Подготовка техники к «зимнему режиму»

Эксперт отмечает, какими бы ни были сложными погодные условия, люди должны защищать свою страну.

«Но здесь нужно разделять влияние относительно низких морозов на людей и технику во время войны. Военную технику нужно очень тщательно готовить и заранее переводить на зимний режим эксплуатации — заботиться о своевременной замене топлива и масла. Техника не должна замерзать, а ответственные лица должны обеспечить время ее прогрева перед применением. Требований по этому поводу очень и очень много», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке.

Он подчеркивает, что морозная погода затрудняет прежде всего наступательные действия, а с другой стороны, поскольку земля подмерзает — улучшается состояние для передвижения техники. Дорожный настил становится более крепким и может позволить передвигаться на технике по ранее непроходимой территории.

Риски наступления и замерзания рек

«Факторов очень много. И их следует учитывать. Одно дело, что враг осенью не мог продвинуться по неприступных болотах, а в морозную погоду он может быстро пройти эту местность на технике. Поэтому здесь следует анализировать и соответственно реагировать на такую вероятность развития событий. В более теплую погоду на фронте было достаточно для укрытия блиндажей, окопов или даже нор в земле. Во время штурма можно было пересидеть обстрел где-то в траншее, а сейчас есть риск просто замерзнуть в этой траншее. Поэтому при „минусе“ совсем другие условия ведения войны», — говорит Игорь Романенко.

Реклама

Кстати, замерзание рек может способствовать врагу для более легкого форсирования водяного препятствия. К примеру, летом и осенью были попытки противника форсировать Днепр в районе Херсона. Но благодаря высокому правому берегу нашим военным удавалось останавливать противника.

«Сейчас все зависит от того, каким образом промерзнет там Днепр и какой крепости будет лед. Полагаю, что противник будет искать такую возможность и проводить разведку для такой возможности. Повторюсь, с точки зрения наступательных действий, в случае сильных морозов, улучшаются дорожные условия, но в случае форсирования реки нужно исследовать, какой вес выдержит лед — военного в полной экипировке или тяжелую технику», — говорит военный эксперт.

Пропаганда и удары по энергетике

Игорь Романенко напоминает, что россияне привыкли говорить: там, где не справляются российские генералы, у них остается надежда на помощь от генерала Мороза — погоды со снегом и морозом.

«Россияне надеются на своего „генерала Мороза“, как это было во Вторую мировую войну под Москвой. Даже немцы тогда поверили в могущество такого генерала. Сейчас российские пропагандисты используют „генерала Мороза“ для запугивания, обстреливая ракетами и „Шахедами“ энергетические объекты в Киеве, с надеждой, что „генерал Мороз“ поможет им изменить ход войны. Но все это только пропаганда, заквашенная на старых и интересных для россиян сравнениях, потому что „генерал Мороз“ может прийти и в их дома, если мы разобьем их ТЭЦ и подстанции во время морозов в 20 градусов», — говорит Игорь Романенко.

Реклама

Работа ПВО: выживание и маневрирование

Эксперт подчеркивает, что морозная погода также оказывает влияние и на защиту от российских воздушных атак. Особенно сложно зенитно-ракетным частям, которые в такой мороз выполняют задачи по прикрытию стратегических объектов Киева, Киевской области и вообще по всей стране. Из-за снегопадов и морозов условия их работы существенно изменились.

«Для таких подразделений существует правило — после отражения вражеской воздушной атаки они должны переместиться на новую позицию. Это вопрос жизни и смерти, потому что мы видим, что во время воздушных атак противник применяет самолеты-разведчики во все волны воздушного удара, отдельно проводит доразведку. Более того, ставят камеры на „Шахеды“, которыми управляют операторы и после снятия координат размещения наших зенитно-ракетных комплексов наносят по этим местам удары. Поэтому чтобы такого не произошло, наши подразделения должны после пусков и боевой работы менять позиции», — рассказывает Игорь Романенко.

К этому он добавляет, что на старые позиции возвращаться опасно, враг их тоже фиксирует и наносит удары по ним — нужны новые позиции.

«Новая позиция — это огромный объем работ, как говорятся с нуля. Грубо говоря — это чистое поле или лес, где нужно оборудовать новую стартовую позицию. На улице минус 15 или 20 градусов мороза. Это значит, что нужно буквально вгрызаться в эту землю, готовить маскировку для защиты техники, позаботиться о местах, в которых могли бы при таких условиях выживать люди. Именно поэтому мы собираем средства на инженерную технику, которая ускорит эти работы и поможет нашим ребятам в этих сложных погодных условиях», — рассказывает Игорь Романенко.

Реклама

В чем нуждаются защитники зимой

Генерал-лейтенант добавляет, что гражданские украинцы должны учитывать это и всячески помогать Силам обороны.

«В такие морозы наши воины нуждаются в дополнительной помощи, начиная от окопных свечей для согревания, горюче-смазочных материалов и заканчивая запчастями для ремонта инженерной техники. Мы должны активно помогать войску пережить холодный период», — отмечает он.

Эксперт добавляет, что теоретически наступление очень сильных морозов может привести к остановке активного ведения боевых действий.

«Значительное понижение температуры может влиять на эффективность использования боевой техники, поэтому некоторые паузы возможны. Военная техника, как и любая другая, нуждается в прогреве и детальной подготовке к применению. Техника должна быть готова для отражения атак противника. Поэтому эти зимние факторы ведения войны влияют на обе стороны», — говорит Игорь Романенко.