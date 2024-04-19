"Путин — демократ" и "третий майдан" в Киеве: что Россия придумывает об Украине и как распространяет ложь

Россия тратит огромные деньги, чтобы в Украине сорвать мобилизацию и спровоцировать протесты, а в мире, чтобы "отбелить" себя. Оккупанты придумывают для пропаганды не только события, но даже людей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

Как Россия придумывает фейки об Украине

Российская пропаганда распространила "статью" о якобы резиденции, купленной Владимиром Зеленским в Египте. Недвижимость, говорится в тексте, обнаружил так называемый "независимый журналист" Мохамед Аль-Алави. В другой статье говорится о якобы таинственной гибели этого расследователя. Особенность всех этих сообщений - они размещены на малоизвестных африканских сайтах и без авторства. Это все делают россияне умышленно, говорят в украинском Центре противодействия дезинформации при СНБО.

"Служба внешней разведки России, которая в посольствах непосредственно работает, они покупают публикации в медиа, они покупают журналистов", - говорит руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Андрей Коваленко

По такой же схеме появлялись и другие лживые статьи. И о якобы тайных виллах и яхтах Владимира Зеленского, и миллионном шопинге драгоценностей первой леди и даже торговле украинскими детьми. Посты эти нередко пишутся на английском языке. И после этого - уже ботами или через агентурную сеть - статьи распространяются в глобальных сетях, вроде Х.

Российский фейк

"Большинство населения довольно имеет низкую медиаграмотность, они не углубляются в геополитику, они не углубляются в реальность, которая происходит по международке там и так далее. Они берут эту новость и сразу воспринимают ее как достоверную. Соответственно, это довольно тяжелый процесс опровержения этой информации потом", - объясняет Андрей Коваленко.

Как работает российская пропаганда в других странах

Такие же дезинформационные кампании оккупант ведет и в других странах:

В США сейчас все сосредоточено на вопросе выборов и нецелесообразности помощи Украине.

В Германии через российские дипучреждения, соцсети, неправительственные организации и пророссийские медиа раздаются месседжи, что мир устал от Украины, что нужно не предоставлять оружие, а настаивать на мирные переговоры.

В странах ЕС и НАТО существуют целые сети пророссийских блоггеров, которые транслируют кремлевские нарративы на разных языках. Некоторые информационные вбросы, как о принудительной депортации и последующей мобилизации — рассчитаны на переселенцев из Украины.

Российские фейки

Россия распространила более 10 тысяч фейков об Украине

С начала полномасштабного вторжения, говорят в Центре противодействия дезинформации, Украина фиксировала более 10 тысяч ложных публикаций, которые затем перепостили миллионы людей. На это и рассчитывает оккупант. Поэтому ему совместно противодействует СНБО, спецслужбы, полиция и дипломаты, а также общественные организации.

Количество лживых новостей начало расти с конца прошлого года. Для Украины враг выбрал несколько кампаний:

Первая и главная – дискредитация Вооруженных сил. Она включала несколько различных методов — попытки перессорить военное руководство государства, вбросы якобы о связях Главнокомандующего ВСУ с Россией и, конечно, ужасы мобилизации.

Весной и летом Россия также будет продолжать попытки устроить так называемую "третью площадь". Еще зимой об этом предупреждала украинская разведка и СБУ.

Оккупант регулярно продуцирует месседж: Россия выборы провела, а вот Украина – нет. Поэтому настоящий демократ – это якобы Путин, а украинская власть – нелегитимна. И хотя желаемого эффекта на украинцев и мир это не оказало, по крайней мере, несколько месяцев прокремлевские СМИ будут пытаться разгонять эту тему и дальше. Поэтому Украина активно сотрудничает с международными партнерами, чтобы более эффективно реагировать на такие публикации, в том числе и с Европейским союзом.

"Мы поддерживали Центра противодействия дезинформации в развитии коммуникационной стратегии, помогали объяснять какую ответственность предусмотрена дезинформацию, и организовывали публичную информационную кампанию, как выявить ложную информацию", — говорит Йоханнес Ругер, руководитель отдела по связям с общественностью КМЕС

Совместными усилиями удалось заблокировать почти 200 YouTube-каналов и 24 – в TikTok.

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