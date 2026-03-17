Путин диктует: почему Иран вдруг внес Украину в "цели" и чем это грозит

Военный эксперт объяснил, что стоит по заявлению о признании Украины законной целью для Ирана

Отношения между Киевом и Тегераном перешли в фазу открытой враждебности. Если раньше иранская сторона пыталась отрицать поставки вооружения России, то теперь официальные лица Ирана прибегают к прямому шантажу.

В Иране пригрозили Украине из-за поддержки Израиля беспилотниками. Глава комиссии по нацбезопасности Эбрагим Азизи назвал всю территорию Украины законной и легальной целью атак. То есть Украину внесли в список стран, которые может атаковать иранский режим.

ТСН.ua выяснял, насколько эти угрозы реальны, могут ли долететь до Украины иранские ракеты и какие опасности кроются за этим заявлением.

Член коалиции России: почему Иран стал открытым врагом

По словам военного эксперта Игоря Романенко, нам не стоит безопасно и скептически относиться к заявлениям иранцев, потому что Иран — это не просто страна, которая находится где-то со стороны. Это часть коалиции России и Китая.

«Дроны, которыми нас атакуют россияне со всеми ужасающими последствиями, не просто так называют „Шахедами“. Ибо именно иранцы их создали. Кстати, по чертежам планеров еще с советских времен, „одолжив“ немного технологий у американцев, а немного у россиян. Иран нарастил производство дронов и отправлял их в Россию. Цель проста — зарабатывать деньги за счет разрушений и смертей украинцев. Поэтому страна, которая себя так ведет — наш враг», — отмечает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.).

Помощь в сбитии дронов как триггер для Тегерана

Эксперт отмечает, что Украина сознательно не шла на непосредственную конфронтацию с Ираном, потому что нам хватало и российской агрессий.

«В условиях широкомасштабной войны иметь еще одного активного врага, это вовсе не рационально. Потому открытой конфронтации с Ираном у нас не было. Но все изменилось после того, как Украина присоединилась к помощи странам на Ближнем Востоке по сбитию иранских дронов, от которых страдают более десятка государств. Вероятно, что эта помощь существенная, если на это появилось соответствующее заявление представителей Ирана — их это очень беспокоит», — отмечает военный эксперт.

Сокращение помощи США и усиление иранского потенциала

В то же время президент США пытается приуменьшить значимость украинских специалистов по ПВО, которые сейчас помогают находящимся под атаками Ирана государствам. Непонятно зачем, но Трамп делает скептические заявления. Все это происходит на фоне того, что из-за войны на Ближнем Востоке, военная помощь Украине будет уменьшена.

«Американцы уже сделали соответствующее заявление. То есть потенциал по военной помощи Украине от США будет уменьшаться, а для Ирана наоборот будет расти. Китай и Россия уже открыто заявляют о такой поддержке. И это для нас негативно, если рассматривать отношения с союзниками», — говорит военный эксперт.

Иранская баллистика: угроза ударов на 3000 км

По словам Игоря Романенко, в таких условиях, для нас плюс в том, что Иран из-за войны уже не сможет помогать России дронами и комплектующими к ним. Но у Ирана есть собственная баллистика, как тактическая до 300 км, так и средней дальности, которая способна поражать цели на расстоянии до 2000-3000 км.

Иранская пропаганда продемонстрировала подземные хранилища, «упакованные» дронами, катерами, ракетами разных типов. Это фактически подземные города для хранения и производства оружия, которые остались невредимыми, несмотря на все громкие заявления Трампа.

«До этого у Ирана не было проявлений применения баллистики дальнего действия. Но такие ракеты у них есть, они уже разработаны. Вопрос только в их масштабировании. Поэтому заявления от представителей Ирана, что Украина стала для них „военной целью“, должны нас как минимум насторожить», — говорит генерал-лейтенант.

По словам Игоря Романенко, в последние дни Иран начал наносить удары двухступенчатыми ракетами.

«А это значит, что дальность полета этого оружия может быть больше и ее боевой части тоже. Эти ракеты могут доставать по территории Украины со всеми негативными последствиями для нас. Именно поэтому легкомысленно относиться к этим заявлениям, это ошибочный путь», — говорит эксперт.

Общие атаки с РФ и демонстративные удары

В то же время Игорь Романенко сомневаетесь, что возможны мощные ракетные удары Ирана по Украине.

«Сомнительно, что удары Ирана по Украине будут мощными, но они могут добавить свою долю к тем обстрелам, которые выполняет Россия. То есть атаковать в одно время, чтобы максимально усилить напряжение. Ведь иранская баллистика может доставать по всей территории Украины. Если эти удары и будут, то исключительно показательными, демонстративными, чтобы был зафиксирован сам факт нанесения», — объясняет военный эксперт.

Диверсионная активность: новая тактика под контролем Москвы

По мнению Игоря Романенко, Россия не только помогает Ирану разведывательными данными, чтобы противодействовать силам коалиции США и Израиля, она может еще больше влиять на ситуацию, в том числе на Украину, используя Иран.

Эксперт указывает на тот факт, что новый лидер Ирана Хаменеи после получения ранения тайно эвакуировали самолетом в Москву, где ему сделали операцию и он проходит лечение.

«То есть, новый лидер будет лечиться и руководить Ираном из Москвы, и будет руководить именно так, как скажет ему Путин. Я считаю, что российскому диктатору было важно, чтобы такое заявление в отношении Украины прозвучало. И иранцы ее сделали — Украина становится для них военной целью», — отмечает Игорь Романенко.

К этому генерал-лейтенант добавляет, что дело здесь не только в баллистических ракетах. Как утверждают аналитики мирового уровня, тактика Ирана заключается в том, что они могут наносить по странам-целям не только ракетно-дроновые удары, но и устраивать диверсии.

«Иран уже устраивает диверсии в тех странах, где находятся американские военные базы. Здесь логика проста: до континентальной территории США они пока не могут дотянуться, поэтому выполняют диверсии в ближайших странах, где есть американские базы. И здесь вопрос, насколько они смогут выполнять диверсионные операции в Украине, потому что сюда они могут дотянуться. Нам стоит быть на страже, особенно нашим спецслужбам, которые за это отвечают — усиливать контрдиверсионную работу», — заключает Игорь Романенко.