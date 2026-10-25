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- Эксклюзив ТСН
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Путин должен доказать, что хочет мира: Зеленский предложил России три конкретных шага
Прекращение ударов по энергетической инфраструктуре могло бы стать первым практическим подтверждением того, что Россия готова завершить войну.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что первым сигналом о подлинном намерении российского диктатора Владимира Путина завершить войну должно стать энергетическое перемирие. Если Москва не согласится на такой шаг, подтверждением готовности к миру могла бы стать встреча лидеров Украины, США и России или конкретные договоренности о прекращении боевых действий, безопасности судоходства и обмене пленными.
Об этом Зеленский заявил в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур, отвечая на вопрос о том, что именно должен сделать Путин, чтобы Украина поверила в его искреннее желание положить конец войне.
По словам президента, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре могло бы стать первым практическим подтверждением того, что Россия готова к реальным шагам, направленным на завершение войны.
«Энергетическое перемирие — это первый шаг. Я считаю, что это сигнал», — подчеркнул глава государства.
Если такого решения не будет, следующим важным шагом Зеленский считает проведение встречи на уровне лидеров Украины, США и России. Он напомнил, что американская сторона ранее подавала сигналы о возможности таких переговоров до октября или до заседания «Группы двадцати» в Майами, штат Флорида.
Украина, по словам президента, через открытые и закрытые каналы сообщила американцам о готовности к встрече при условии, что на неё согласится и российская сторона.
В то же время на вопрос, кто в настоящее время менее готов к переговорам, Зеленский ответил однозначно: «Россияне. Они не хотят».
Чего Украина ожидает от переговоров
Президент подчеркнул, что Киев готов к трехсторонним переговорам на уровне технических групп, однако они должны завершиться не декларациями, а четкими договоренностями или планом дальнейших действий.
В частности, переговорные группы могли бы подготовить документ о прекращении войны, определить дату встречи лидеров или разработать механизм энергетического перемирия. Еще одним возможным направлением Зеленский назвал разблокирование морских путей для экспорта украинской и российской сельскохозяйственной продукции в другие страны.
По его словам, американская сторона поинтересовалась, какого именно результата хочет добиться Украина. Зеленский пояснил, что полное завершение войны исключительно по итогам встречи технических групп маловероятно, если к переговорам не присоединятся лидеры государств.
«Без лидеров это полностью не состоится», — отметил президент.
В то же время он не исключил, что технические переговоры могут заложить основу для дальнейших решений и помочь определить конкретные шаги по прекращению войны.
Если быстро договориться о прекращении войны не удастся, Украина предлагает сосредоточиться на конкретных шагах, которые могли бы смягчить последствия российской агрессии.
Среди них Зеленский назвал энергетическое перемирие, возобновление безопасного морского сообщения для экспорта зерна и полный обмен военнопленными по принципу «всех на всех».
По мнению Зеленского, договоренности по энергетике, морской торговле и возвращению людей стали бы конкретным подтверждением готовности сторон к практическим изменениям. В свою очередь, сама встреча лидеров стала бы возможностью достичь таких договоренностей в дальнейшем.
«Вот о чем мы просим, что предлагаем. Мы не требуем, а предлагаем американской стороне. Тогда это будет серьезно», — пояснил глава государства.
Политический маневр Кремля
Президент также высказал предположение, что заявления Путина о готовности к переговорам могут быть не проявлением реального стремления положить конец войне, а политическим маневром. В частности, Москва может пытаться избежать обострения отношений с США или использовать переговорную риторику в преддверии американских выборов.
В то же время, по словам Зеленского, проверить истинные намерения Кремля можно будет по его конкретным действиям и готовности к достижению договоренностей.
«Уже в ноябре мы очень скоро увидим, был ли это трюк или нет», — заявил президент, напомнив о запланированной встрече переговорных групп.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заключить мирное соглашение, которое будет предусматривать прекращение боевых действий по нынешней линии фронта.
Ранее Зеленский подтвердил готовность Украины провести трехстороннюю встречу с участием США и России уже в первой половине ноября.