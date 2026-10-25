Путин должен доказать, что хочет мира: Зеленский предложил России три конкретных шага

Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что первым сигналом о подлинном намерении российского диктатора Владимира Путина завершить войну должно стать энергетическое перемирие. Если Москва не согласится на такой шаг, подтверждением готовности к миру могла бы стать встреча лидеров Украины, США и России или конкретные договоренности о прекращении боевых действий, безопасности судоходства и обмене пленными.

Об этом Зеленский заявил в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур, отвечая на вопрос о том, что именно должен сделать Путин, чтобы Украина поверила в его искреннее желание положить конец войне.

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По словам президента, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре могло бы стать первым практическим подтверждением того, что Россия готова к реальным шагам, направленным на завершение войны.

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«Энергетическое перемирие — это первый шаг. Я считаю, что это сигнал», — подчеркнул глава государства.

Если такого решения не будет, следующим важным шагом Зеленский считает проведение встречи на уровне лидеров Украины, США и России. Он напомнил, что американская сторона ранее подавала сигналы о возможности таких переговоров до октября или до заседания «Группы двадцати» в Майами, штат Флорида.

Украина, по словам президента, через открытые и закрытые каналы сообщила американцам о готовности к встрече при условии, что на неё согласится и российская сторона.

В то же время на вопрос, кто в настоящее время менее готов к переговорам, Зеленский ответил однозначно: «Россияне. Они не хотят».

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Чего Украина ожидает от переговоров

Президент подчеркнул, что Киев готов к трехсторонним переговорам на уровне технических групп, однако они должны завершиться не декларациями, а четкими договоренностями или планом дальнейших действий.

В частности, переговорные группы могли бы подготовить документ о прекращении войны, определить дату встречи лидеров или разработать механизм энергетического перемирия. Еще одним возможным направлением Зеленский назвал разблокирование морских путей для экспорта украинской и российской сельскохозяйственной продукции в другие страны.

По его словам, американская сторона поинтересовалась, какого именно результата хочет добиться Украина. Зеленский пояснил, что полное завершение войны исключительно по итогам встречи технических групп маловероятно, если к переговорам не присоединятся лидеры государств.

«Без лидеров это полностью не состоится», — отметил президент.

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В то же время он не исключил, что технические переговоры могут заложить основу для дальнейших решений и помочь определить конкретные шаги по прекращению войны.

Если быстро договориться о прекращении войны не удастся, Украина предлагает сосредоточиться на конкретных шагах, которые могли бы смягчить последствия российской агрессии.

Среди них Зеленский назвал энергетическое перемирие, возобновление безопасного морского сообщения для экспорта зерна и полный обмен военнопленными по принципу «всех на всех».

По мнению Зеленского, договоренности по энергетике, морской торговле и возвращению людей стали бы конкретным подтверждением готовности сторон к практическим изменениям. В свою очередь, сама встреча лидеров стала бы возможностью достичь таких договоренностей в дальнейшем.

«Вот о чем мы просим, что предлагаем. Мы не требуем, а предлагаем американской стороне. Тогда это будет серьезно», — пояснил глава государства.

Политический маневр Кремля

Президент также высказал предположение, что заявления Путина о готовности к переговорам могут быть не проявлением реального стремления положить конец войне, а политическим маневром. В частности, Москва может пытаться избежать обострения отношений с США или использовать переговорную риторику в преддверии американских выборов.

В то же время, по словам Зеленского, проверить истинные намерения Кремля можно будет по его конкретным действиям и готовности к достижению договоренностей.

«Уже в ноябре мы очень скоро увидим, был ли это трюк или нет», — заявил президент, напомнив о запланированной встрече переговорных групп.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности заключить мирное соглашение, которое будет предусматривать прекращение боевых действий по нынешней линии фронта.

Ранее Зеленский подтвердил готовность Украины провести трехстороннюю встречу с участием США и России уже в первой половине ноября.

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