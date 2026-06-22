Путин дошел до финишного предела: Жданов объяснил, сколько еще может продолжаться война в Украине

Владимир Путин, Олег Жданов / © ТСН

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Война России против Украины длится уже более четырех лет. Несмотря на огромные потери РФ на фронте, санкционное давление, проблемы в экономике и усиливающиеся удары по территории РФ, кремлевский режим не демонстрирует готовности к прекращению боевых действий. Владимира Путина не останавливают ни экономические трудности, ни ситуация в оккупированном Крыму, ни кризис, ни недовольство части российского общества.

Сколько еще может продолжаться война России против Украины, какую цель преследует президент РФ и что действительно способно остановить Кремль — в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Война в Украине для Путина — это вопрос физического выживания»

По мнению Олега Жданова, нынешнее поведение российского президента напоминает последние месяцы правления Адольфа Гитлера весной 1945 года.

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«Мы наблюдаем то, что можем сравнить с тем, что произошло с Гитлером весной 1945 года. То же самое происходит и с Путиным. Дело не в том, что он „слетел с катушек“. Для него это вопрос физической выживаемости», — объяснил Олег Жданов.

По его словам, российский руководитель осознает последствия возможного прекращения войны.

«Если он остановит войну, его ликвидируют. Или отдадут под суд, а он этого не переживет. Поэтому Путин просто дошел до финишного предела. Вопрос только в том, когда он ее пересечет и как именно это произойдет. Либо его отстранят от власти и арестуют, либо он будет ликвидирован и таким образом отстранен от власти», — говорит эксперт.

Олег Жданов считает, что именно поэтому Кремль не может позволить себе остановиться.

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«Ему никак нельзя останавливаться. И чем дальше развиваются события, тем хуже становится положение самого Путина и его ближайшего окружения».

Конфликт между Кремлем и Генштабом РФ

Он обратил внимание на признаки внутреннего противостояния в российских властях.

«Есть такая китайская мудрость: если твой враг совершает ошибки, не нужно его исправлять. Пусть делает их дальше. Я смотрю, что российские военкоры уже открыто пишут о начале войны между Кремлем и Генштабом», — говорит Олег Жданов.

По словам военного эксперта, причиной стало обострение проблем с топливом.

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«Кремль, спасая репутацию Путина, хочет отозвать часть топлива с фронта для обеспечения Москвы. А Герасимов заявляет: какое может быть наступление, если придется экономить на танках, БМП и артиллерии? Артиллерия сама не двигается — и самоходная, и прицепная техника нуждаются в топливе», — объясняет Олег Жданов.

Именно поэтому, считает эксперт, для Путина война превратилась в борьбу за собственное выживание:

«Он пытается идти ва-банк. Отсюда и информационно-психологические операции по возможному вовлечению Беларуси в войну на стороне РФ».

Путин ищет союзников, как Гитлер ждал «чудо-оружие»

Олег Жданов проводит еще одну историческую параллель:

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«Гитлер в свое время каждое утро спрашивал об „оружии возмездия“. Он ожидал атомной бомбы, которая имела одним ударом изменить ход войны. А сегодня Путин ищет поддержки и новых союзников, которые могли бы помочь переломить ситуацию в его пользу».

Эксперт считает, что это свидетельствует о сложности положения российского руководства.

Сколько еще может продолжаться война в Украине

В то же время, по словам Олега Жданова, спрогнозировать точные сроки завершения войны сейчас практически невозможно.

«Если все будет оставаться так, как сейчас, то нам придется ждать так называемого „черного лебедя“. Российская экономика очень сильно расшатана, и любое событие может повлиять на эффект домино и обвал экономической системы», — пояснил Олег Жданов.

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По его словам, сложность прогнозирования заключается в том, что российское общество демонстрирует значительно более высокий уровень терпимости к проблемам, чем ожидалось.

«Когда это произойдет — сказать очень трудно. Терпеливость самих россиян оказалась очень высокой. Они прячутся, убегают, но на протесты не выходят».

Несмотря на это, экономика РФ продолжает терять устойчивость.

«Экономика хоть и падает, или, как сказала Набиуллина (председатель Центрального банка Российской Федерации — ред.), демонстрирует „отрицательный рост“, но процесс очень медленный. Это большая экономика, и развалить ее сиюминутно невозможно», — говорит Олег Жданов.

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Удары по России: стратегия «тысячи порезов»

Военный эксперт считает, что Украина вынуждена действовать постепенно, системно ослабляя военный и экономический потенциал России.

«Наша основная стратегия — это тысяча порезов. Если бы у нас было достаточное количество баллистических ракет и мощного дальнобойного вооружения, процесс мог бы происходить быстрее», — объясняет Олег Ждановв.

Он напомнил, что даже Россия не смогла добиться своих целей массированными ударами по украинской энергетике.

Они пытались выключить нашу энергетику масштабными ракетными атаками, но полностью этого сделать не смогли. А мы, не имея таких возможностей, вынуждены продолжать бить по этой стене, пока она не упадет», — объясняет эксперт.

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Когда закончится война в Украине

По мнению Олега Жданова, для Украины эта война давно вышла за пределы борьбы за территорию.

«У нас нет другого выхода. Российская Федерация претендует и на нашу историю и на нашу идентичность. Российский шовинизм создал условия, при которых одновременное существование двух государств в нынешнем формате становится невозможным», — говорит он.

Военный эксперт считает, что конфликт носит экзистенциальный, глубокий цивилизационный характер.

«Для того, чтобы решить этот вопрос хотя бы на определенный исторический период — на 100 или 200 лет, одна из сторон должна потерпеть поражение. Мы пытаемся разгромить Российскую Федерацию, а они пытаются разгромить нас», — говорит Олег Жданов.

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