"Путин думал, что захватить Украину – легкий путь": депутат Бундестага высказался о войне

Российский диктатор-президент Владимир Путин думал, что захватить Украину - это легкий путь.

Депутат Бундестага от партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Томас Хайльман считает: очевидно, что это было ложным прогнозом главы государства-агрессора.

Такое мнение высказал в интервью ТСН.ua.

"Я не был в Украине с начала войны. Мне трудно сказать, как действуют военные, какое у вас оружие. Это военная тайна. Поэтому трудно что-то сказать заранее. Но если бы вы спросили меня два месяца назад, я бы сказал, что у Украины нет никаких шансов. Но это, очевидно, было ложным прогнозом и Путина, который думал, что захватить Украину – это легкий путь", — рассказал Томас Хайльман.

На вопрос, верит ли Германия в украинскую победу, ответил: "Мы видим этот шанс. Но это сложно предсказать".

Он подчеркнул, что сейчас в войне украинский народ защищает не только собственную страну, но и "свободу всего западного мира, а потому Украина должна получать любую поддержку".

Как сообщалось, ситуация на фронте остается крайне напряженной, несмотря на успехи Украины в Харьковской области, и враг массированно давит на другие направления. В частности, Слобожанское и Донецкое направление остается самым острым, отметил военный эксперт Олег Жданов.

Читайте также: