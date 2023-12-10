Путин еще может победить: Дикий рассказал, от чего зависит сценарий развития войны в Украине

Президент России Владимир Путин еще может победить в войне с Украиной.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, сценарий развития войны зависит от украинцев.

“При этом даже не от тех ребят, которые сейчас уже в пикселе, а гораздо больше от украинского тыла. От того начнет украинский тыл снова жить войной, как это было в 2022 году, когда мы побеждали. Или продолжит так расслабляться, как мы расслабились в 2023 году. Это фактически и определит”, — рассказал Евгений Дикий.

Если сравнивать со Второй мировой войной, мы сейчас находимся примерно в 1943 году, говорит военный аналитик.

“Это как раз тот год, когда, пожалуй, последний раз еще были шансы победить у Гитлера. То есть все еще шаталось. Напомню, что, например, только наш Харьков тогда трижды переходил из рук в руки. Где-то такая ситуация и сейчас”, — считает Евгений Дикий.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео ЕВГЕНИЙ ДИКИЙ: Путин может победить! Россия готовится к еще большей войне!

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