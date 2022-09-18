Путин этого боится: военный эксперт спрогнозировал, будет ли в России всеобщая мобилизация

Ведь подобные действия могут спровоцировать бунты в России, а Путина могут лишить власти.

Об этом в эфире телемарафона на 1+1 сказал военный эксперт Петр Черник.

Военный эксперт отметил, что сейчас в России активно вербуют людей для войны против Украины.

"Это усиление. Насколько серьезно, это очень трудно говорить. На мой взгляд. по-настоящему для них может быть полезна только общая мобилизация. Не забываем, что мобилизационный ресурс в людях у них составляет около восьми миллионов. Это будет очень много. Будет ли сейчас это, то думаю, что нет, потому что одно дело, какая-то военная операция, а совсем другое дело — полностью поднимать все население на новую "великую отечественную войну". Путин на самом деле очень этого боится, потому что именно бунт может снести его режим. Впрочем, не нужно недооценивать противника. Даже несколько БТГ представляют собой очень мощную силу, которая может превратиться в несколько дивизий. Впрочем, в стратегическом итоге они обречены", — пояснил Черник.

Напомним, премьер Индии публично поссорил Путина за вторжение в Украину.

Также канцлер Германии Олаф Шольц, который время от времени звонит по телефону российскому президенту Владимиру Путину, рассказал об определенных сдвигах в риторике "фюрера".

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