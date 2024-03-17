Путин готов к ядерной войне: Чернев озвучил единственный сценарий, при котором это возможно

По его мнению, ядерка — "дубинка" для более широкомасштабного конфликта.

В своем недавнем интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву диктатор Владимир Путин заявил о "готовности РФ к ядерной войне". Что действительно стоит за этими угрозами, объяснил заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев.

Свои мнения он высказал в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

Чернев напомнил, что недавно Китай предложил крупнейшим ядерным государствам заключить соглашение о неприменении ядерного оружия первыми.

“Это ставит всех в одинаковое положение, так что ядерной войны не будет. Это предложение отклонил Путин и сказал, что Россия оставляет за собой право применять первое ядерное оружие в тех случаях, которые прописаны в их доктринах. То есть, они все равно сохраняют это как карту для шантажа”, — отметил заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности.

“Вместе с тем, в своем недавнем интервью Путин заявил о том, что за время полномасштабной войны не было ситуации, при которой он бы думал о применении ядерного оружия. Мы понимаем, что это ложь, потому что они разными каналами показывали, в частности, из-за алкоголика Медведева историю о применении ядерного оружия. Я думаю, что сейчас он говорит об этом, показывая тем самым, что ядерка — "дубинка" для более широкомасштабного конфликта", — считает Чернев.

По его словам, это сигнал о том, что в случае столкновения России со странами-членами НАТО будет оставаться ядерное оружие.

Напомним, кремлевский диктатор Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что РФ "готова к ядерной войне".

Также мы сообщали, что в ГУР оценили реальность применения Россией ядерного оружия.

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