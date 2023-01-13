Путин готов вести долгую войну на истощение: Пионтковский рассказал, что может разрушить планы Кремля

Запад резко увеличивает военную поддержку Украины, сбрасывая с себя ограничения, которые на себя так долго налагал.

В американском политикуме есть мнение, что война, которую развязала Россия, будет долгой и на истощение Украины. Но чтобы разорвать эти планы президента РФ Владимира Путина, Украине срочно необходимо оказать гораздо большую военную помощь.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский.

"Здравые люди в Штатах понимают, что это будет долгая война на истощение, что Путин не сдается", — говорит Пионтковский и добавляет, что из-за этого необходимо немедленно оказать гораздо большую военную помощь Украине, чтобы сорвать эти планы Путина и достигнуть быстой и стремительной победы.

"Да, Путин нацелен на долгую (войну — Ред.), на затягивание, но именно поэтому Запад резко усиливает военную поддержку, сбрасывая с себя те самые ограничения, которые он на себя накладывал так долго", — резюмировал он.

Напомним, на следующей неделе в Германии состоится очередная встреча в формате "Рамштайн", на которой представители 50 стран будут обсуждать помощь Украине в ее борьбе с российскими агрессорами. Во время заседания будут обсуждаться потребности украинской армии, которые помогут защитить Украину от российских захватчиков.

Пока решение о передаче Украине танков западного образца все еще решается. Вероятно, его могут принять после заседания в формате "Рамштайн".

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