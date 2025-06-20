Владимир Путин, Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент России Владимир Путин 19 июня заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским на завершающем этапе переговоров. В то же время, он отказывается признавать действующего президента Украины легитимным для подписания любых соглашений.

Зачем Путин сейчас имитирует готовность к миру, связано ли это с войной на Ближнем Востоке и когда могут состояться результативные переговоры между Украиной и РФ — читайте в материале ТСН.ua.

О чем сказал Путин

Глава Кремля Владимир Путин во время встречи с представителями информационных агентств 19 июня заявил, что готов встретиться со всеми — даже с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Главные цитаты российского руководителя по этому поводу:

Я готов встречаться с Зеленским, но не чтобы не сидеть там и что-то делить до бесконечности, а поставить точку;

Он добавил, что эта встреча возможна на завершающем этапе переговоров.

По мнению Путина, если первое лицо Украины «нелегитимно», то вся система власти там становится «нелегитимной».

Мол, России все равно, кто ведет переговоры со стороны Украины, но на завершающем этапе под документами должна стоять подпись легитимных властей, подчеркнул Путин.

Зачем Путин имитирует готовность к миру

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии сайту ТСН.ua рассказал, что, по его мнению, Путин такими заявлениями сегодня пытается себя максимально легитимизировать. Особенно в глазах президента США Дональда Трампа.

«Он хочет, чтобы Трамп его заручку, как маленького ребенка, вывел на международную политическую арену. Даже Путин, насколько он оказывает влияние на Трампа, он его разозлил до того, что Трамп в конце концов сказал Путину — иди разберись со своей войной, потом будешь лезть посредником между Ираном и Израилем. Поэтому Путин приехал в Москву, и он якобы собрал там иностранных журналистов, и пытался объяснить, что он „всей душой за переговоры“, он „хочет мира“, он „не начинал этой войны“, он „никогда не бомбил жилые кварталы“, а кто подпишет, власть „нелегитимна“. Фактически это оправдание, после такого жесткого послания со стороны Трампа. Это оправдание, я думаю, что именно перед самим Трампом, ну и плюс перед внутренней аудиторией», — считает Олег Жданов.

Он обратил внимание, что ключевая фраза в речи Путина — давайте прекращать эту войну и договариваться на основании Стамбульских договоренностей.

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«Это все понятно. Позиция Российской Федерации по отношению к нашей стране неизменна, монолитна неизменна», — говорит военный эксперт.

Когда ждать результативных переговоров между Украиной и РФ

По мнению Олега Жданова, результативных переговоров между Украиной и Россией в ближайшее время ждать, к сожалению, не стоит.

«Я думаю, что только после того, когда мы или окончательно и полностью полностью остановим продвижение российской армии. Или нанесем ей какой-нибудь разгром на поле боя. В других случаях Путин не изменит свою позицию и ожидать от России чего-либо другого, чем то, что сказал Путин сегодня, не стоит», — объяснил он.

Путин и война на Ближнем Востоке

Что касается влияния России на войну Ирана и Израиля, с одной стороны, по словам Олега Жданова, Иран очень сильно обиделся на Россию и выразил это официально через посольство Ирана в РФ.

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«Тем, что Россия не оказывает никакой военно-технической помощи Ирану и фактически бросила народ Ирана. Там формулировка была такая интересная, что народ Ирана будет помнить, кто был с ним в трудные минуты, а кто нет. Это сказал посол Ирана, и мы понимаем язык дипломатии. Но Путин при этом не сдержался и высказал предупреждение Трампу, что нанесение ударов американским оружием по Ирану будет огромным заблуждением», — говорит Олег Жданов.

Нанесет США удары или нет — сказать очень тяжело, считает эксперт. Ведь Трамп сегодня загнал себя в такой тупик, что не знает, как из него выйти.

«Такое впечатление складывается, что Трамп будет гадать на ромашке, „любит-не любит“. Он сказал, что будет принимать стратегические решения, важные решения войны и мира в последний момент, когда нужно принимать это решение. Разве это политик, или это шарлатан, который будет монетку подбрасывать — бить или не бить, как принц датский», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, Путин очень хочет повлиять на эту войну, потому что потеря Ирана может угрожать ему еще и ухудшением отношений с Китаем.

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«Помните один пояс — один путь китайский? Так вот, первые удары авиации Израиля по Ирану синхронно совпали с прибытием первого поезда из Китая в Иран. А они четыре года строили эту железную дорогу, это стратегическая железная дорога, которая дает возможность Китаю сделать из Ирана торговый хаб с выходом на море, Персидский залив, Средиземное море и Индийский океан, с продолжением железной дороги через Турцию в Европу. И здесь в Иране начинается война. Поэтому если Путин не поможет Ирану защититься, и допустит смену власти в Иране, а это главная задача этой войны, Китай может очень сильно обидеться. Потому что Китай вложил миллиарды долларов в этот проект. Поэтому такая серьезная система завязана», — объясняет Олег Жданов.

В то же время, по его словам, Трамп оказался в очень сложной ситуации и сейчас не знает, что делать.

«Если он примет решение наносить удар, то его собственная организация МАГа, которую он создал, они его порвут на лоскуты. Почему? Потому что они категорически против вступления США в любой вооруженный конфликт. Они потому и оружие даже не хотят нам давать. Они этим аргументируют. И самое главное, что Трамп уже обещал, что ни один американский солдат не будет участвовать в войне и не погибнет», — говорит эксперт.

С другой стороны, не давать приказ о применении американских вооруженных сил в этом конфликте тоже плохо обернется для Трампа, считает Олег Жданов.

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«А с другой стороны, если он пойдет с этой МАГой вместе в ногу и не будет давать приказ на применение американских вооруженных сил в этом конфликте, то израильское лобби его тоже порвет на лоскуты. Потому что как так, святую землю оставить без основной поддержки. Кстати, в Израиле уже заканчиваются ракеты для систем АРРОУ, противоракетных систем. Еще неделя и иранские ракеты будут еще легче преодолевать систему противоракетной обороны Израиля. Вообще-то в Израиле на блицкриг, у него максимум на два месяца есть запасов. Дальше у него все оружие заканчивается. Так что здесь очень такая сложная ситуация», — объясняет Олег Жданов.

В то же время, по его словам, Путин пытается оправдаться и все же влезть в посредничество для того, чтобы повлиять на результаты этой войны.

Почему это плохо для Украины

Последние заявления Путина — это игра на международной арене, говорит Олег Жданов.

«Для нас это плохо, потому что нас США вообще сняли с повестки дня. Наш вопрос там где-то встал в конце списка. Европа сегодня должна взять на себя обеспечение ведения боевых действий нами против РФ», — считает эксперт.

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