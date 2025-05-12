Путин готовит коварный удар по Украине: Жданов объяснил цель диктатора на переговорах в Стамбуле

Олег Жданов / © ТСН

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Переговоры Украины и России могут пройти 15 мая в Стамбуле (Турция). Однако им должно предшествовать принятие 30-дневного прекращения огня, которое предложили Украина, ЕС и США. Китай поддерживает инициативу, тем не менее, Россия пока не соглашается. Владимир Путин одновременно говорит о переговорах и продолжает наступательные действия.

Германия и Франция выдвинули ультиматум: если РФ не согласится на перемирие, обещают ввести против нее санкции. В то же время Дональд Трамп уже говорит, что встреча между Россией и Украиной в четверг очень важна и может иметь положительные результаты.

Какая перспектива переговоров с Россией, зачем Путин тянет время и чего ждать от врага во время переговорного процесса — об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Путин пытается сформировать новую переговорную площадку

По словам Олега Жданова, перспектива переговоров со стороны России одна: максимально затянуть время для того, чтобы Путин мог провести летнюю военную кампанию. Фактически глава Кремля своим заявлением пытается сформировать новую переговорную площадку, объясняет эксперт.

«Уже политологи нашли такой термин, как «неподготовленные переговоры». Когда каждая из сторон будет постоянно говорить, что мы не готовы, мы делегацию не сформировали, предложения еще не согласовали или не рассматривали. Таким образом, с одной стороны Путин — инициатор, он перехватил инициативу, а с другой — он будет максимально затягивать эти переговоры», — говорит Олег Жданов.

Переговоры идут, при этом война продолжается, и Россия продолжает захватывать территории. По мнению Олега Жданова, Путин не остановится, пока не захватит области, которые вписал в российскую конституцию.

«Джей Ди Вэнс (вице-президент США — ред.) четко сказал, что никто не отдаст еще не завоеванные территории. Фраза очень любопытная, можно трактовать как угодно. То есть завоеванные отдадут, а не завоеванные не отдадут? Такие заявления со стороны Ди Вэнса — стимул для Путина завоевывать дальше территории. Я так понимаю, что пока он не выполнит требования российской конституции, а он «вписал» четыре наших области себе, то он не остановится, физически не остановится. А Си Цзиньпин, я думаю, только стимулировал Путина, чтобы тот продолжал войну», — говорит эксперт.

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Инициатива на стороне России

Сейчас инициатива на стороне Путина, говорит Олег Жданов. При этом Украина, по его мнению, осталась в слабой позиции.

«30-дневное перемирие было предложено нашим президентом в пятницу. А Путин выступал уже после этого и сегодня Путин предложил Стамбул. После этого Дональд Трамп опять же изменил свое мнение в очередной раз и написал, что немедленно нужно соглашаться, немедленно нужно ехать. И наш президент уже ответил, что он готов ждать Путина 15 мая в Стамбуле», — объясняет Олег Жданов.

Владимир Зеленский вынужден был отвечать на заявление Путина тем, что он приедет.

«А это снова слабая позиция. Он соглашается с условиями Путина. Ставя себя в очень неловкую ситуацию, потому что для прямых переговоров нужно что? Отменить собственный указ о запрете на эти переговоры», — говорит эксперт.

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Россия может нанести удар 15 мая

Переговоры в ходе ведения боевых действий выгодны Путину, объясняет Олег Жданов. Ведь каждый день, каждый обстрел и каждый захваченный населенный пункт будут усиливать переговорную позицию России.

«Почему и наши партнеры, цивилизованная часть мира, ясно понимают, что пока не прекратят огонь, начинать переговоры ни в коем случае нельзя», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, российская армия может устроить массированный обстрел Украины в ближайшее время.

«Я думаю, что ракетный удар будет. Время для подготовки было у России. Я думаю, что 9 мая удара не произошло только из-за того, что Си Цзиньпин был в Москве. Фактически он принимал парад у Путина. А сейчас у Путина руки развязаны и как только политическая ситуация будет складываться таким образом, что ему будет выгодно нанести массированный ракетно-шахедный удар, он его сделает. У него нет никаких препятствий, чтобы нанести этот удар», — считает эксперт.

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При этом, по его словам, удар может быть показательным — Россия может нанести массированный удар по Киеву и другим городам Украины во время переговорного процесса.

«Вспомните, как подписывался «Минск-2». Что в это время происходило на фронте? Наши войска были окружены и шел разгром нашей группировки. Как подписывали «Минск-1»? Иловайск. То же самое и здесь. Каждый обстрел, каждый удар, каждый населенный пункт захваченный — это усиление переговорной позиции для Российской Федерации», — говорит Олег Жданов.

Ранее мы писали о том, что Трамп ответил, прилетит ли в Стамбул на переговоры Украины с РФ.