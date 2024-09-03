Путин готовит нападение на еще одну страну?: что известно о запасном варианте Кремля

Путин не собирается останавливаться и, вероятнее всего, может пойти войной на соседний Казахстан. А между тем россияне прошли опрос по Курщине, и эти ответы вас шокируют.

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Кремль хочет новой войны?

В мире может начаться новая война, инициатором которой снова будет Россия. Эксперт потряс вариант развития событий в ближайшие годы и заявил, что, вероятно, Кремль готовит запасной вариант и может пойти войной на еще одну соседнюю от себя страну. Россия может напасть на Казахстан в случае провала в Украине для "отвлечения внимания", учитывая то, что в РФ и так время от времени раздаются угрозы в сторону Казахстана. По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, по состоянию на данный момент это маловероятно, однако в дальнейшем — вполне возможно. Об этом говорится в его колонке на OBOZ.UA. Он напомнил, что общая граница Казахстана и России тянется почти в 7600 километров. Это самая длинная непрерывная граница в мире, а потому "прорыв здесь возможен в любой локации, но не любая для него подойдет".

"Если Россия начнет попытку вторжения в Казахстан, то оно будет осуществляться по классической схеме - вдоль автомобильных трасс и железных дорог. Особенно вдоль последних, которые и должны обеспечивать основную логистику и материально-техническое обеспечение (МТО) войск. В то время как граница с Россией из-за своей длины является уязвимым местом, площадь территории Казахстана является его козырем. Контролировать такие пространства очень трудно, и при грамотно выстроенной обороне будет легче истощить врага, даже если он имеет численное преимущество", - считает он.

Коваленко подчеркнул, что, несмотря на истощение РФ войной в Украине, армия ВС РФ пока опасна для небольших армий, к которым относится и казахская.

"В среднесрочной перспективе не исключен вариант запуска Кремлем сценария, согласно которому для отвлечения внимания от провала в Украине может быть начата другая война, которая, по мнению военно-политического руководства РФ, гарантирует быструю победу. Угроза такого развития событий вполне реальна и с учетом ряда особенностей Казахстана, в частности его площади. И вполне возможно реализовать ряд украинских решений с куда более высоким КПД. В частности, обеспечение прикрытия границ подразделениями fpv-дронов, а, возможно, и вообще пойти по пути ВСУ и создать соответственно отдельный род войск", - отметил эксперт.

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Что россияне думают о наступлении ВСУ на Курщину?

Впрочем, учитывая, что так называемых красных линий Путина все боятся меньше, ведь наступление ВСУ на Курщину разоблачило слабые стороны кремлевского диктатора, в самой России все без изменений. Кремль проводит внутренние операции, направленные на нормализацию войны в обществе, а россияне это «хоронят». В частности, отказ Кремля полностью перевести общество в РФ на военное положение и внутренние информационные операции, направленные на нормализацию войны в обществе, пока смягчают усталость от войны внутри страны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Недавние соцопросы в России свидетельствуют о том, что украинское вторжение в Курскую область еще не ухудшило внутреннюю поддержку войны против Украины и что поддержка россиянами войны остается высокой до сих пор, как в 2022 году. Так, 30 августа российская аналитическая организация "Левада-Центр" обнародовала результаты ежемесячного опроса. По его результатам, около 78% респондентов поддерживают российские военные операции в Украине – это больше по сравнению с 75% в июле и 77% в июне.

Опрос "Левада-Центра" демонстрирует, что самая низкая поддержка россиянами войны в Украине была в феврале 2022 — 68% респондентов поддерживали войну. Поддержка войны среди респондентов не опускалась ниже 70% марта 2022 года. "Левада-Центр" также спросил респондентов об украинском вторжении в Курскую область. Выяснилось, что 91% опрошенных озабочены военными операциями Украины на территории России. Кроме того, по результатам опроса, 57% россиян не ожидают второй волны мобилизации, а 60% не видят необходимости во второй волне мобилизации в ближайшие месяцы. Эти оба показателя снизились от 65% и 69% соответственно.

"Данные опросы "Левада-Центра" свидетельствуют о том, что отказ Кремля полностью перевести российское общество в целом на военное положение и внутренние информационные операции Кремля, направленные на нормализацию войны в российском обществе, пока смягчили усталость от войны внутри страны, а украинский Вторжение в Курскую область этого мышления не изменило. Тот факт, что российское общество в целом, кажется, не испытывает усталости от войны, вероятно, придает Кремлю гибкость в разработке стратегии ведения длительной войны на истощение против Украины", — говорится в соцопросе.

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Рейтинг Путина падает?

Хотя все же накануне 30 августа в своем отчете аналитики сообщали, что украинская операция в Курщине подорвала рейтинги Владимира Путина. В частности, в Институте изучения войны писали, что российские власти начали информационную кампанию, направленную на то, чтобы оправдать перед населением РФ операцию Вооруженных сил Украины в Курской области и то, что украинцев не могут оттуда выбить.

"Кремль начал сложную информационную кампанию, направленную на оправдание своей внутренней аудитории тому, что Россия предпочитает продолжать наступательные операции на востоке Украины, а не немедленное выведение украинских войск из Курской области", — утверждают аналитики.

Результаты опроса

Аналитики ссылаются на социологическое исследование государственного фонда России "Общественное мнение", показавшее, что 28% респондентов выразили возмущение или неудовлетворение действиями российских властей за последний месяц. Это больше 25% и 18% в опросах, которые фонд провел 11 августа и 27 июля соответственно.

Аналитики подчеркивают, что респонденты "Общественного мнения" не выражали столь высокого недовольства от времен опроса, который осуществили в ноябре 2022 года после первого месяца частичной мобилизации в России. В то же время российский государственный центр изучения общественного мнения отметил, что рейтинг одобрения Путина снизился с 77,1% до 73,6, то есть рейтинг упал на 3,5% в период с 12 по 18 августа. А это рекордное падение даже среди кремлевских социологов с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Последний опрос центра изучения общественного мнения 30 августа показал дополнительное снижение рейтинга одобрения Путина с 73,6% до 72,4%, то есть упал на 1,2% в период с 19 по 25 августа 2024 года.

Аналитики считают, что опросы российских госагентств не свидетельствуют об особо выраженном недовольстве и не достоверно отражают реальные настроения в российском обществе. Однако эти опросы свидетельствуют о том, что Кремль считает необходимым признать, что недовольство общества выросло после начала операции ВСУ в Курской области.

Напомним, ранее сообщалось, что, по мнению эксперта, Кремль готовит запасной вариант и может пойти войной на еще одну соседнюю страну.

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