Путин готовит новое наступление на Украину: где и когда оно может начаться

По мере приближения лета вопрос возможного масштабного наступления российских войск на Украину все больше доминирует в информационном пространстве.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что наступления россиян ожидают примерно в конце мая или в июне. В то же время журналисты британского издания The Economist прогнозируют, что новое большое наступление России, которое, вероятно, начнется летом этого года, сдержать будет гораздо труднее, чем в начале полномасштабного вторжения.

ТСН.ua собрал все, что известно о новой вероятной волне нападения страны-агрессорки.

Что на самом деле планирует Путин

По данным западных военных экспертов, Россия может пойти в наступление в 2024 году, когда климатические, логистические и кадровые условия станут благоприятными для более масштабной операции.

В частности, западный военный эксперт, генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан говорит, что оккупационные войска действительно могут пойти на новый штурм Украины в этом году, однако им нужно проработать определенные стратегические факторы.

По его словам, у Путина после выборов есть три варианта ведения войны: продолжать в нынешнем темпе, активизировать операции или прекратить вторжение. Наиболее вероятным и опасным для Украины является новое большое наступление в этом году.

В течение нескольких месяцев россияне проводят тактические действия на востоке и юге Украины. Это помогает им собрать разведданные об украинской обороне, адаптировать доктрину и подготовить сухопутные войска.

Также читайте Наступление окупантов на Харьков или другое направление: что для этого нужно и когда РФ может быть готова

Однако России потребуется применить некоторые стратегические изменения непосредственно перед широкомасштабным наступлением. В частности, провести еще одну мобилизацию, нарастить запасы боеприпасов, решить проблему с производством бронетехники, ослабить сеть ПВО Украины и ее разведывательные усилия.

Россияне также будут рассматривать возможные варианты развития событий после успешного наступления – приведет ли это к большему вмешательству НАТО или кризису доверия на Западе. Неизбежной частью их подхода будут ядерные угрозы.

Эксперт считает, что нынешние российские операции являются прелюдией к более масштабному наступлению. Они будут пытаться максимизировать территориальные достижения и нанести как можно больше потерь Украине. Это может привести к усилению дипломатического давления на Киев с целью достижения результата переговорами, что стало бы катастрофой.

По словам Мика Райана, именно сейчас западные страны должны обеспечить всю необходимую поддержку для защиты Украины в 2024 году, пока она будет восстанавливать свои Вооруженные силы, а Запад – свой оборонно-промышленный потенциал.

Как Кремль готовится к новой волне "можем повторить"

Уже сейчас россияне готовят так называемую основу для своего нового наступления, говорит руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Оккупанты планируют масштабную кампанию по дезинформации украинцев и дискредитации ВСУ на фоне своих летних намерений.

"Они пытаются внушать, что ВСУ не то, что не способны дойти до границ 1991 года, но даже удержать то, что есть", – говорит Коваленко.

По его словам, также россияне преследуют цель распространить дезинформацию о бунтах в рядах ВСУ.

"Они выдумывают разные истории о бунтах офицерского состава против нового главнокомандующего. Там очень богатая плеяда фейков", – рассказал он.

Журналисты британского издания The Economist прогнозируют, что новое большое наступление России сдержать будет гораздо труднее, чем в начале полномасштабного вторжения. Они объясняют это тем, что Силы обороны Украины слишком поздно начали усиливать свои защитные позиции.

Такую якобы неторопливость в издании объясняют тем, что украинское правительство все еще надеется на контрнаступление ВСУ и “боится мысли о том, что нынешняя линия фронта может превратиться в нечто очень похожее на границу, что отрежет пятую часть страны и лишит ее большей части выхода к морю”.

"Идея о том, что эта линия может стать основой будущих мирных переговоров – это именно то, чего Зеленский хотел избежать", – отмечается в публикации.

Британские журналисты утверждают, что нынешние угрозы со стороны РФ "настолько большие, что это наименее плохой вариант".

Где и когда может начаться новое наступление России в 2024 году

Одним из возможных направлений нового наступления России является Харьковская область. Глава ОВА Олег Синегубов говорит, что на севере Харьковщины не зафиксирована значительная концентрация российских войск для того, чтобы можно было открыть "второй фронт".

Также читайте В Харьковской области строят вторую линию обороны — ОВА

Однако, по его словам, в районе Купянска РФ сконцентрировала военное формирование численностью около 100 тысяч солдат. В то же время Синегубов сразу успокаивает – такое количество вражеских войск сохраняется на этом участке фронта уже более десяти месяцев.

"Из этих 100 тысяч непосредственно воюют примерно тысяч 40. Остальные – это логистика, силы обеспечения, госпитали... Там наши воины сдерживают почти ежедневный натиск, когда проводятся штурмовые атаки по Купянскому направлению, по двум селам – это Синьковка и Табаевка. Происходят атаки и на Лиманском направлении, которое расположено чуть ниже", – объяснил руководитель ОВА.

Аналогичного мнения придерживается и бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес. По его словам, сейчас враг действительно не имеет соответствующей мобильной группы, которая была бы способна двигаться в направлении больших городов. Он считает, что оккупанты вряд ли имеют необходимую логистику, с помощью которой могли бы двигаться подготовленные бронетанковые соединения.

Также читайте В июле этого года российские войска могут снова стоять под Киевом — The Times

В общем, о возможном наступлении на Харьков или на какое-то другое направление можно будет говорить тогда, когда РФ после "выборов Путина" проведет скрытую или открытую волну мобилизации, говорит военный эксперт Михаил Жирохов. По его подсчетам, россиянам потребуется не менее двух месяцев для того, чтобы подготовить этих военных.

В то же время военный эксперт Олег Жданов называет другие сроки возможного штурма оккупантов. Он убежден, что Россия может собрать большую группировку войск, но для этого врагу нужно не менее полугода – до конца лета или начала осени. Он предполагает, что россияне могут рассчитывать на три миллиона военных, "если поднапрягутся".

Как на угрозу реагируют власти Украины

У президента Владимира Зеленского есть неутешительный прогноз на ближайшие месяцы войны. Несмотря на нехватку боеприпасов и техники, Украине удалось остановить наступление врага зимой, но в июне, когда РФ будет массированно атаковать снова, так может не выйти.

Зеленский ожидает наступления россиян примерно в конце мая или в июне. Поэтому Украине нужно не только подготовиться, но и получить помощь от партнеров, ведь на фронте проблема не только в том, что у россиян больше боеприпасов, но и в том, что их артиллерия бьет на большее расстояние. Эта разница составляет 20 км и крайне ощутима.

Президент убежден, что главная мечта Путина – восстановить границы СССР, ведь он рассматривая Украину и другие страны сугубо как сателлитов России. Если Украина проиграет, агрессия может распространиться на Европу, и тогда американским военным придется защищать членов НАТО.

Президент подчеркнул, что Путину безразлично, будь то террористический акт, экономический или в нефтяной промышленности. Он использует все это только для одной цели – чтобы оправдать свою позицию, что Украины не существует.

Читайте также: