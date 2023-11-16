Путин готовит новую войну: Зеленский назвал страны в опасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новейшую войну. Если мир проигнорирует слова президента, то ее не миновать, а будет снова пылать Европа.

О чем именно Зеленский предупредил мир, рассказал журналист эксклюзива TSN.UA Артем Зябкин.

Новая война в Европе?

Россия готовит новейшую войну в Европе. Об этом прямо заявил Владимир Зеленский во время конференции с африканскими журналистами. И это не пустые разговоры, потому что эту информацию президенту предоставила украинская разведка. Россия имеет дальновидные планы по дестабилизации мира. Все для того чтобы отвлечь внимание от Украины.

"Обратите внимание на Балканы. Поверьте, мы получаем информацию. У России длинный план. Ближний Восток, второе отвлечение будет Балканы", — сообщил президент.

В Москве хорошо знают непростую историю этого региона. В 90-е годы там была масштабная война. Тогда в процессе распада государства Югославия, родилось несколько независимых стран, которые годами боролись за свою независимость. Годы конфликта, ужасы войны и этнические чистки унесли жизни тысяч невинных людей. Это не должно повториться снова.

"По крайней мере, если страны мира, партнеры сейчас ничего не сделают, то будет снова такой взрыв, и снова не новая какая-то история. В их отношениях кризис, и давно. Поэтому Россия будет вкладываться для того, чтобы одна балканская страна сегодня воевала с другой", — заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Где горячее всего на Балканах?

На что же намекает Зеленский? Как Россия может раздуть новый конфликт в этом регионе? На самом деле Москва имеет большое влияние в этом уголке Европы. Ее главный союзник на Балканах – Сербия. Эта страна и есть правопреемница Югославии, которая окончательно развалилась только в 2001 году. Белград хоть и не является мощной военной силой, но имеет территориальные претензии к меньшему Косово. Это частично признанное государство, которое Белград считает своей провинцией. Украина не признает Косово, в отличие от Соединенных штатов и всех членов ЕС. Они будут непременно помогать Приштине в случае военной провокации со стороны Белграда.

Фото: Associated Press

Но пойдет ли на это сама Сербия? Вряд ли, впрочем этого и не нужно. В январе 23-го вагнеровцев уличили в вербовке бойцов на Балканах. Уже в мае того же года во время очередного обострения в приграничных районах Сербии и Косово в организации беспорядков были отмечены боевики ПИК. Об этом писали местные СМИ и представители сербской оппозиции.

"Мы видим среди сербского населения в рамках столкновений в Косово, что они используют российские флаги, российский знак "Z" и другие российские признаки. И они кричат, что Россия – это хорошо. Мы также знаем, что Россия в значительной степени заинтересована в подстрекательстве конфликта в Косово", — сербский оппозиционер Чедомир Стойчков.

В правительстве Косово отреагировали на эту беспрецендентную опасность и признали ПИК Вагнер террористической группировкой и ввели санкции против него. Однако, наивно будет считать, что Россия отказалась от своих планов. В Москве еще не раз попытаются раскачать и утопить лодку мира на юге Европы.

Кто на Балканах поддерживает Россию?

Не стоит говорить и о том, что в Сербии никто бы не хотел беспорядков в регионе. В этой стране среди других популярны ряд ультраправых движений. Они не только хотят реванша в Косово, но и открыто поддерживают Россию. Вот так весной 22-го года в Белграде несколькотысячная группа митингующих вышла на митинг в поддержку вторжения России в Украину.

Встречались в сербской столице и провокативные граффити в поддержку РФ, в частности, оправдывалась оккупация Крыма.

Готовят беспорядки московиты и в Молдавии. По словам Зеленского, на Украине хорошо знают их тактику.

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Мир должен отреагировать

Крайне важно, чтобы мир сделал хоть что-то, чтобы предотвратить эти конфликты. Это важно и для Украины, потому что вторжение ХАМАС в Израиль показало, как быстро партнеры могут изменить свои приоритеты. Пока от Украины не отвратятся, однако если подобных конфликтов станет больше, то не факт. Европа и США пока не могут покрыть все запросы даже вооруженных сил Украины. Это касается и техники и артиллерийских снарядов. До марта 2024 года ЕС обещал передать Украине в один миллион снарядов калибра 155 миллиметров. Пока эта цифра перевалила чуть больше 300 тысяч, поэтому договоренность в заявленные сроки Брюссель вряд ли сможет выполнить.

Напомним, эксперты полагают, что Украина может стать членом ЕС через 7 лет. Однако Венгрия хочет блокировать этот процесс, пока Киев не выполнит их ультиматум – позволить закарпатским венграм получать образование на венгерском языке.

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