Путин готовит новый массированный удар по Украине: эксперт назвал вероятные даты

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Кремлевский диктатор Владимир Путин готовит новый массированный удар по Украине.

Об этом в комментарии ТСН.ua заявил военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко и назвал вероятные даты.

По словам Романенко, во время паузы в обстрелах Россия накапливала средства нападения. Поэтому новые удары возможны уже в ближайшие дни.

«По предыдущему опыту видим: если есть пауза с обстрелами на трое суток, это означает, что россияне готовятся к следующему удару. До этого была значительно большая пауза, поэтому думаю, что россияне накопили средств на 2–3 воздушных удара. Один уже состоялся, поэтому следующий может произойти в ближайшие дни», — отмечает Романенко.

Эксперт также добавил, что с 1 по 3 сентября российский диктатор будет находиться с визитом в Китае. Возможно, во время визита Путин не отважится на новую атаку, поскольку захочет показать себя миротворцем перед лидером Китая. Поэтому он может использовать такую возможность до этого.

Отметим, в Киеве возросло количество жертв российской комбинированной массированной атаки дронами и ракетами в ночь на 28 августа — подтверждена гибель 23 человек.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия нанесла воздушный удар по Украине, применив ударные беспилотники типа Shahed, дроны-имитаторы, баллистические ракеты, крылатые ракеты и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Под обстрелы попали жилые кварталы, частные дома и инфраструктура.

Ранее сообщалось, что жертвами российской атаки по Киеву стали четверо детей, двое из которых скончались в больнице.