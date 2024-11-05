Путин готовит самый мощный ракетный удар по Украине?: эксперт назвал вероятные сценарии

По словам аналитиков, путинская армия накопила более сотни ракет только за счет производства.

После последних дроновых атак по Киеву и пролета вечером в воскресенье, 3 ноября, вероятного БПЛА-разведчика (о последнем сообщали мониторинговые Telegram-каналы), не исключается, что путинская армия готовится к массированному комбинированному удару по столице и другим городам — об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, оккупанты могут использовать свое ракетно-дроновое вооружение после того, как в Украине начнет существенно снижаться температура воздуха и, соответственно, возрастет нагрузка на энергетику.

"Почему много "Шахедов" — скорее всего, враг накапливает ракеты, чтобы реализовать свою тактику массированного ракетно-дронового террора. Чтобы гарантированно уничтожить отдельные элементы нашей ПВО и чтобы гарантированно разрушить ключевые элементы энергетической инфраструктуры нашей страны. За счет количества (ракет и дронов)", — говорит военный эксперт.

И добавляет: "Есть определенный предел возможностей нашей ПВО и, соответственно, определенный предел не может пересечен во время одномоментного удара, потому что нам не хватает ресурсов. Нам не хватает ПВО, ракет к ним. Поэтому, скорее всего, враг накапливает (по неофициальным данным, путинская армия за последние два месяца могла накопить одних только ракет Х-101\555 более 120 единиц — Ред)".

Эксперты не исключают, что возможный удар может быть комбинированным.

"У врага есть возможности производить дроны в большом количестве. За октябрь врагом было применено более 2 тысяч БПЛА. Некоторые эксперты сомневались, что оккупанты способны изготовить тысячу, а как видим — они использовали в два раза больше. Не стоит недооценивать врага, это может привести к фатальным последствиям", — говорит Владислав Селезнев.

И продолжает: «Что дальше? У врага очень удобный момент для масштабного ракетного террора. Погодные условия, система отопления работает на максимуме, нагрузка на энергетическую инфраструктуру колоссальная, соответственно, разрушение даже части ее может привести к коллапсу, блекауту. Поэтому очевидно, что все мы должны быть готовыми. Удар может быть в любой момент. Война продолжается".

Вместе с тем, по словам Селезнева, не стоит сидеть и ждать, что вот прилетит вражеская ракета.

"Надо жить обыденной жизнью, но сигнал воздушной тревоги не игнорировать. Могу поделиться собственным опытом. У меня "звоночком" о том, что нужно что-то делать является моя собака. Как только начинается активная боевая работа ПВО, пес тыкает меня своим влажным носом и дает понять, что все, хозяин, пойдем. Он слышит звук "Шахедов" и звук работы ПВО, потом слышит оповещение в моем телефоне и намекает на то, что нужно принимать определенные меры", — говорит Владислав Селезнев.

Беспрецедентные удары по Киеву! Почему Шахеды долетают до столицы

Ранее сообщалось о том, что Путин может применить против Киева взрывную "звезду".

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