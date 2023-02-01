Путин готовится к максимальной эскалации: Жданов оценил реальные ресурсы для наступления

России не хватит ресурсов для большого наступления сразу по нескольким направлениям.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что для повторения такого большого наступления, как 24 февраля 2022 года, России не хватит ресурсов.

Об этом Жданов рассказал в интервью ТСН.ua.

Он объяснил, почему России не хватит ресурса для нового наступления на ряде направлений.

"На сегодняшний день – нет, не хватит (у России ресурсов – ред.). Дело в том, что ту волну мобилизации, которую он (Путин – ред.) на сегодня собрал – а это около 300 тысяч – они фактически в большинстве своем уже на территории Украины. Некоторая часть ее – в Беларуси, а часть – еще на территории РФ", – сообщил военный эксперт.

Он добавил, что для наступления сразу из нескольких направлений врагу нужно гораздо больше бойцов.

"Если так говорить, чтобы зайти с разных сторон, как это было в феврале прошлого года, то нужно еще где-то столько же войска и где-то примерно по полтора-два месяца, чтобы его передислоцировать и сформировать какие-то ударные группировки", — сказал Жданов.

Напомним, накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия готовится к серьезной эскалации войны, которая может наступить через две-три недели. РФ может попытаться устроить атаку с севера, юга и востока.

В то же время в ГУР Минобороны Украины предупредили, что следующие два месяца станут очень активным периодом на фронте. В феврале и марте ожидаются очень активные боевые действия.

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