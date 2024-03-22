Путин готовится к войне с НАТО – в США нашли доказательства: когда ждать новой агрессии

Путин снова повышает ставки. Кремлевский диктатор не собирается останавливаться на Украине и всерьез считает, что способен бросить вызов НАТО.

Все самые большие страхи союзников Украины оказались небезосновательными. Появились подлинные доказательства того, что президент РФ Владимир Путин готовит вторжение в Европу. Скрытые признаки подготовки России к войне с НАТО зафиксировали американские специалисты из Института изучения войны.

Как Путин готовит российскую армию и экономику к предстоящей войне с НАТО, что может сыграть на руку президенту РФ и когда ждать нового проявления агрессии Кремля – в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.UA.

Путин готов бросить вызов НАТО

Путин снова повышает ставки. Кремлевский диктатор не собирается останавливаться на Украине и всерьез считает, что способен бросить вызов НАТО. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны. Но если до сих пор имперская болтовня Путина и страх Европы казались безосновательными, то теперь все изменилось. Едва ли не впервые аналитики увидели реальные признаки подготовки Кремля к глобальной войне.

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"Несколько российских финансовых, экономических и военных показателей свидетельствуют о том, что Россия готовится к широкомасштабному конфликту с НАТО, но не в ближайшее время. Впрочем, скорее всего, в более короткие сроки, чем ранее предполагали некоторые западные аналитики", – сообщили в ISW.

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Надвигается ли новая война?

И признаков исследователи называют действительно немало. По их мнению, России до сих пор удается держать свою экономику на плаву и при этом постоянно увеличивать финансирование армии. Переход на "военные рельсы" – первоочередная задача режима и быстро реализуется. Как пишет Институт, для этого Путин пытается максимально мобилизовать вокруг себя тех, кто в отчете названы "силовиками" – влиятельными бизнесменами, держащими в своих руках российскую экономику.

"Россия продолжает пытаться обойти международные санкции, и Международный валютный фонд оценил, что ВВП России вырастет на 2,6 процента в 2024 году, и сообщил, что ВВП России рос быстрее, чем экономика всех стран Большой семерки (G7) в 2023 году", – сообщили в ISW.

Однако следует понимать, что это лишь общие цифры. Если окунуться в детали, то реального роста ВВП в РФ маловато. Путин "раздувает" ВВП, бросая государственные сбережения и бюджетные средства на производство оружия. ВПК дает больше рабочих мест и рекордное количество продукции, поэтому растет и валовой внутренний продукт.

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Действительно ли в РФ все хорошо с экономикой?

Но когда военные достигнут своего производственного пика, то этот "феноменальный" рост экономики завершится. МВФ прогнозирует, что в 2025 году рост ВВП РФ будет чуть больше 1%.

Когда Россия может вторгнуться в НАТО?

Признают некоторые "успехи" РФ на экономическом фронте и в Европе, поэтому уже начинают бить тревогу. 20 марта в интервью телеканалу CNBC президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может вторгнуться в НАТО всего через два-три года – в 2026-м или 2027 году. Ранее, 9 февраля, подобную оценку дал и министр обороны Дании Трольс Лунд Пульсен. Он считает, что у НАТО есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к путинской агрессии.

Президент Польши Анджей Дуда / Фото: Associated Press

"Возможности России производить военную технику чрезвычайно выросли. Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия проверит статью пятую устава НАТО. Это не сходится с оценкой, которую в НАТО прогнозировали для РФ в 2023 году. Это новые данные, которые сейчас выходят на первый план", – заявил министр обороны Дании.

Пульсен добавил, что пока прямой угрозы не существует, однако темпы, которые показывает РФ, должны серьезно беспокоить всех в Альянсе.

Страха прибавляет и тот факт, что Москва активно пытается реформировать свою армию, пишут в Институте изучения войны. 20 марта 2024 года министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал еще одно существенное увеличение российской армии:

"До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад".

"Вруны" из Минобороны РФ

Однако эксперты уверены, что полностью реализовать свой план рашистам быстро не удастся. Да, на бумаге они способны создать хоть "Звезду смерти", однако для формирования такого количества новых подразделений россиянам банально не хватит людей, качественной техники и инфраструктуры для тренировок.

Пытаются в РФ улучшить ситуацию и с обеспечением армии, которое у них откровенно "хромало", особенно в начале полномасштабного вторжения. Новым своим заместителем по обеспечению Шойгу назначил некоего генерала Андрея Булыгу, который до этого занимался тылом в войсках Западного военного округа РФ, активно участвующих в войне с Украиной. Но любые реформы способны улучшить армию РФ совсем не скоро, а лишь в долгосрочной перспективе, заключают аналитики.

РФ готовит новую мобилизацию

Но рашисты все же попытаются это сделать и уже готовят новую мобилизацию. Путин пережил "выборы" самого себя и теперь вообще не будет учитывать мнение людей. 18 марта заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что рашисты планируют усилить давление на фронте. Сейчас они несут огромные потери, поэтому им нужно больше "мяса".

Мобилизация в России / Фото: Getty Images

"Жестокое отношение к жизни своих солдат – это самое страшное оружие Кремля. С 14 февраля росармия потеряла в Украине более 32 000 своих военных, а в общей сложности уже более 431 000. Но ни Путина, ни российских командиров огромные потери своих людей не останавливают.

Без сомнения, через некоторое время после имитации выборов в России Путин погонит своих новых солдат вперед с новой яростью. Он прикажет провести следующую принудительную мобилизацию, соберет новых наемников из третьих стран. В начале своего нового президентско-диктаторского срока он захочет больше побед на поле боя в Украине, больше страха для европейцев. Перед тем, как эта новая волна российских "мобиков" окажется на фронте, у нас может быть определенное время для мобилизации сил – усиления бригад, создания резервов", – высказался Гаврилюк.

Усиливает РФ свои силы и на украинской территории. 20 марта Шойгу хвастался созданием Днепровской речной флотилии.

Новая опасность для Херсонщины

Эксперты пока не знают точно, как выглядит Днепровская речная флотилия, и есть ли она вообще, впрочем, подтверждают попытки РФ высадиться и проводить диверсионные операции на правобережной Херсонщине.

К тому же, российский диктатор сразу после победы на псевдовыборах заявил о новых целях в Украине. РФ хочет превратить прифронтовые и приграничные области Украины в "санитарную зону".

Но смотря на то, что сейчас происходит в Белгороде и области, вполне возможно, что такая "санитарная зона" появится именно на территории РФ. Особенно если те не прекратят без разбора уничтожать свои же приграничные села.

Но есть чем похвастаться и Украине. Во-первых, отмечают аналитики, украинские беспилотники активно уничтожают российскую нефтеперерабатывающую промышленность и периодически попадают по военным объектам на территории России. Такой ассиметричный ответ на ракетные удары РФ уже качает российскую экономику. По данным Bloomberg, менее чем за месяц Украина выбила 12% всей российской нефтепереработки. Но оценивать реальное влияние ударов на экономику РФ пока рано.

Пожар на Рязанском НПЗ после попадания украинских дронов 13 марта / Фото: скриншот с видео

Войска НАТО в Украине

В любом случае, на этом фоне как никогда важными становятся последние заявления украинских партнеров о возможной отправке войск НАТО в Украину. Например, заявления президента Эммануэля Макрона вызвали такой резонанс во Франции, что тамошние медийщики даже начали составлять теории, куда именно Макрон направит французские войска.

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Впрочем, позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство никогда не требовало такой помощи от союзников. Зато просило выручить с обучением украинских бойцов, что, безусловно, легче и дешевле делать именно на территории Украины.

Успокаивал французов и президент Владимир Зеленский, заверив, что французы "не будут умирать в Украине":

"Ваши дети не будут умирать в Украине. Если Россия вторгнется в страны НАТО, ваши дети могут быть отправлены на территорию любой страны НАТО. И это уже другой вопрос. И это будет решение союзническое в рамках НАТО".

Напомним, что еще в январе 2024 года в своем обращении к Конгрессу министр обороны США Ллойд Остин призвал американских переговорщиков поторопиться с выделением Украине средств на оборону. Он убежден, что если Украина падет, Путин со временем пойдет войной на НАТО. Скорее всего атакует страны Балтии, как 21 марта написали журналисты The Wall Street Journal.

Справится ли с новым вызовом НАТО?

НАТО истощило свои собственные запасы оружия для поддержки Украины, а на создание боеспособной "европейской армии", которая отразила бы атаку РФ без помощи США, уйдет не менее 20 лет. Такие данные приводит анализ Международного института стратегических исследований. Россия же, по их оценке, если победит, восстановит свою военную мощь через два-три года.

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