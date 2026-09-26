Олег Жданов / © ТСН

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Украинцев готовят к очередной тяжелой зиме во время полномасштабной войны. Чиновники и военные эксперты призывают запасаться всем необходимым, что поможет пережить очередную зиму в условиях постоянных обстрелов и отключений света.

В то же время, на днях появились данные разведки о планах России. Сообщается, что враг может снова атаковать критическую инфраструктуру, а также водоотведение и хочет сосредоточить удары по нескольким городам — Киеву, Одессе и Харькову.

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Военный эксперт Олег Жданов в комментарииТСН.ua рассказал, чего ждать от обстрелов в ближайшее время и какие возможности есть у России.

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Война в Украине: каких обстрелов ждать зимой

Россия подготовила подробные планы зимних атак на украинские электростанции, системы тепла, воды и канализации. У Украины уже есть эти документы и готовится к защите. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

По словам чиновника, враг разработал комплексные удары по уничтожению гражданской инфраструктуры: от генерации и интерконнекторов (на входе из Европы и через Днепр) до систем тепло- и водоснабжения.

Отдельные сценарии подготовили для Киева, Харькова, Одессы и других городов, где проживают более полумиллиона человек. Россия накопила большой массив информации как об уже пораженных объектах, так и о тех, что еще не находились под ударом.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua отметил, что никто не видел оригинала данных разведки, поскольку соответствующего дайджеста в открытом доступе не было.

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“Давайте так. К сожалению, мы не видели оригинала. То есть, дайджеста нашей разведки не было в открытом доступе», — отметил Олег Жданов.

В то же время, эксперт не удивлен названными целями, ведь Россия уже не первый год с наступлением холодов переносит огонь на энергетические объекты.

«А перечисленные цели не новые. Что мы не знали, что, как с наступлением холодов, Российская Федерация переносит огонь на энергетические объекты. Это было четыре года подряд», — сказал Жданов.

По его словам, к перечню целей может добавиться водоотвод, однако для прекращения водоснабжения России не обязательно тратить многие ракеты.

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«Так что здесь я совершенно не удивлен. Я думаю, что именно так Российская Федерация и будет поступать. Будут, может еще добавить, мы уже второй год об этом говорим, что может добавиться еще предприятие водоканалов для того, чтобы остановить поставки воды», — рассказал военный эксперт.

В то же время, по его словам, насколько тяжелая будет зима, будет зависеть от погоды и возможностей Российской Федерации.

«А насколько она будет тяжелой — это покажет и погода, и возможности Российской Федерации. Почему? Потому что все же надеюсь, что президент не просто так объявил о нескольких неделях, и ракеты наши полетят на Москву баллистические», — сказал эксперт.

Жданов добавил, что ожидает снижения интенсивности российских обстрелов в случае, если Украина начнет отвечать.

«Ждем несколько недель и надеемся, что мы начнем отвечать. Как только мы начнем отвечать, поверьте, интенсивность обстрелов упадет. И, кстати, обратите внимание, что Российская Федерация все меньше использует массированные удары», — отметил он.

Россия изменила тактику обстрелов

По словам Жданова, в последнее время Россия уже не наносит таких массированных ударов, как раньше.

«Если они массово, то не такие, как раньше. По 700, по 500 дронов нет такого. Есть 200-300 дронов, да», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что ракет при таких атаках может быть около двух десятков, а стратегической авиации в воздухе давно не было.

«И ракет два десятка от силы. А воздушное базирование так вообще. Уже давно мы не видели в воздухе стратегических самолетов», — сказал Жданов.

В то же время, Россия изменила тактику и, по словам эксперта, пытается проводить непрерывные атаки.

«Зато они сменили тактику. И, видите ли, сегодня идет атака на нашу страну в режиме нон-стоп. То есть непрерывная атака, тревога в некоторых городах», — отметил он.

Особенно, по словам Жданова, это касается Киева и Киевской области.

Они пытаются держать тревогу постоянно. Особенно Киев, Киевская область. И даже сегодня Российская Федерация использует облачную погоду», — рассказал военный эксперт.

Он пояснил, что таким образом, российские войска пытаются использовать обычные дроны для ударов по центральным и западным регионам Украины.

«Для того, чтобы прорваться обычными дронами, обычными „Шахедами“ или „Геранями“ на центральные и западные регионы нашей страны. Это говорит о том, что возможности Российской Федерации тоже не безграничны. Не могут они уже так организовать масштабный залп по нашей стране», — сказал Жданов.

По его словам, война в таком режиме может продолжаться до весны.

«Так что здесь игра продолжается. И, судя по итогам того, что произошло в Нью-Йорке, к весне точно мы будем воевать и примерно в таком режиме», — отметил эксперт.

Готовит ли Россия новый массированный удар

Олег Жданов также рассказал об изменении тактики применения российских дронов. По его словам, РФ переходит от «Шахедов» с двигателями внутреннего сгорания к реактивным.

«Они переориентируются с „Шахедов“ на двигателях внутреннего сгорания на реактивные. Последние более эффективны, мы меньше с ними можем бороться, мы упустили этот момент. Год мы слушали эти угрозы, а потом нам это стало неожиданностью, что они появились», — рассказал Жданов.

В то же время эксперт отметил, что массового применения реактивных «Шахедов» пока нет.

«Сейчас массового применения реактивных „Шахедов“ нет. Максимум до сотни может доходить, и то если они накапливают. А так они в режиме нон-стоп пускают», — сказал он.

Жданов также обратил внимание, что количество запусков уменьшилось.

Еще две недели назад они пускали по 4-5, а сегодня уже по 2-3. Это идет переоборудование заводов, и это первое и второе, я думаю, что они поставляют часть этих «Шахедов» Ирану», — отметил эксперт.

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