"Путин хочет быть великим": посол Украины в Японии — о российском фейке с "грязной" бомбой

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Японии Сергей Корсунский считает, что Россия из-за бессилия грозится применить ядерное оружие и распространяет фейки о "грязной" бомбе.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Путину хочется быть великим и хоть как-то зацепиться за прошлое. В частности, такие знаковые вопросы, как Карибский кризис. Хотя, какое оно имеет отношение к сегодняшним событиям — непонятно. Особенно, если мы говорим о событиях, имеющих оценку Генеральной ассамблеи ООН. Россия уже признана агрессором. Все страны слышали дискуссии. Кого он собирается убеждать, когда все уже все слышали и решение принято. И даже несмотря на то, что 35 стран воздержались. Но даже они слышали аргументацию. Россия осталась в компании "изгоев" поддерживают", — объяснил Корсунский.

Украинский посол в Японии добавил, что Россия постоянно распространяет свою пропаганду и фейки по всему миру и пытается обвинить Украину в убийствах гражданских украинцев.

"Мне кажется, что есть даже худшие случаи, чем эта "грязная" бомба. Я видел репортажи, распространяемые ТАСС и российскими посольствами. В частности, российское посольство распространило такой ролик: сидит девушка с макияжем и рассказывает, что она переправлялась через Антоновский мост, по нем ударили HIMARS и мол вот украинцы убивают. Россияне переодеваются в гражданское, смешиваются с людьми и прикрываются ими. То же было в Крыму. Вы помните, как Путин говорил, что впереди последуют гражданские, а за ними наши войска. Они это и делают. А потом будут говорить, что украинцы уничтожают гражданское население. Это — судороги организма, который находится в неуправляемом состоянии. Поэтому мы видим, как эти Соловьевы меняют свои утверждения: то у них СВО, то "великая аттечственная". Можно ждать чего угодно и по этой бомбе. Я думаю, что это — чушь, которая никому не зайдет и просто исчезнет", — сказал Корсунский.

Новый фейк России о "грязной" бомбе

Российские пропагандисты придумали новый фейк, якобы Украина изготовила "грязную" бомбу и готовится применить ее на своей же территории.

Министр обороны государства-агрессора 23 октября начал массово звонить министрам обороны стран НАТО и убеждать их в фейке, который придумала РФ. Его коллеги не поверили Шойгу и призвали Россию к мирному урегулированию конфликта, а не эскалации.

Однако россияне не прекращают распространять свои маразматические истории и даже опубликовали карту радиуса поражения "грязной бомбы".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что Россия использует элементы террора и шантажа. Они рассчитывают, что мир будет напуган латентной угрозой и будет давить на Украину. Давить для того, чтобы мы шли на переговоры с Россией и произошла пауза в войне.

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