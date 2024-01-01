"Путин хочет до марта": эксперт рассказал о военных угрозах и ожиданиях от 2024 года

В ближайшее время перелома в войне ожидать не стоит – в первой половине 2024 года украинскими силами обороны будут вестись преимущественно оборонные действия.

Об этом, с учетом ситуации на фронте, рассказал в комментарии для ТСН.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Первая половина 2024 года — это будут именно оборонительные действия. Ничего другого, — анализирует ситуацию Коваленко. — Мы должны занимать оборону по нескольким моментам. Во-первых, сейчас зима. Ведение каких-то наступательных действий зимой всегда сопровождается уровнем потерь. Россияне могут себе это позволить, потому что они не ценят человеческую жизнь. Для них отправлять людей в мясорубку – свойственно и нормально».



По словам эксперта, в ближайшее время путинская армия, по всей видимости, продолжит пытаться наступать.

"До начала так называемых президентских выборов в России (запланированные на март – Ред.) оккупанты должны выполнить норматив – преподнести Путину какую-то большую победу. Поэтому они и будут наступать. Но после того, как закончатся выборы, у них начнется мобилизация, они начнут компенсировать потери. Так или иначе, но возникнет оперативная пауза", – рассказывает Александр Коваленко.



И добавляет: "Если мы воспользуемся этой оперативной паузой, то я не исключаю, что во второй половине 2024 действительно может что-то произойти в плане сдвига линии боестолкновения. Но до того — нет. Первая половина 2024 — это будут именно оборонительные действия. И фантазировать по поводу какого-то перелома и какой-то скорой большой победы я бы не спешил. Этот год будет более ориентирован на истощение россиян, именно на истощение. А уже по результатам 2024 года можно будет говорить о том, чего нам ожидать дальше".



Атаки с воздуха

По словам аналитика, таких ударов может прибавиться.

"Будет больше. Если говорить о компонентной дронов-камикадзе, то они наращивают производство", — говорит Коваленко.

"С учетом темпов расширения линий производства в Иране, не исключено, что среднемесячные показатели налетов Shahed-131/136 по Украине в первом квартале 2024 года могут быть в пределах 500, а к концу 2024 – достичь показателя в 800 и более", — сообщил Коваленко в своем Telegram-канале.

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