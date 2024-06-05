Путин хочет эскалации войны: Жданов назвал цифры, сколько еще и как может воевать Россия

Есть ли у России, чем эскалировать и сколько еще способен воевать Путин.

Российский глава Владимир Путин делает ставку на то, что сможет, прежде всего, одержать победу на поле боя, даже несмотря на то, что российские войска лишь едва продвигаются в Украине.

Об этом говорится в материале Bloomberg. В то же время, диктатор еще раз угрожает эскалацией, если Киев будет использовать западное оружие по территории РФ.

Есть ли у России, чем эскалировать и сколько еще способен воевать Путин, в комментарии сайту ТСН.ua оценил военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, российский диктатор движется к катастрофе, потому что не владеет реальной ситуацией на поле боя.

“Отписки и ложные доклады делают свое дело. Путин думает, что все идет по плану и что вот-вот он сможет объявить об окончании "специальной военной операции", вот-вот они выйдут на границы Донецкой и Луганской области — хотя бы одна политическая задача, которая ставилась, чтобы его выполнить", – рассказал ТСН.ua Олег Жданов.

Что касается запасов техники и вооружения в России – к сожалению, они есть. По оценкам западных аналитиков, их может хватить до трех лет войны, говорит военный эксперт.

“Но их тоже становится меньше, и возможности сегодня российской промышленности уже имеют предел. Они вытаскивают на фронт устаревшую боевую технику. Если бы не Китай, то в России гораздо хуже уже была бы ситуация. Он их держит на плаву очень сильно”, — рассказал Олег Жданов.

По его словам, сегодня у Путина нет сил и средств для эскалации войны – диктатор не может переломить ситуацию на фронте.

“У Путина есть единственный аргумент – это ядерное оружие. Большую эскалацию чем планка, которую он сегодня поднял, уже нельзя достичь. Авиацию он применяет, ракетные войска он применяет, массированный ракетный удар… Это максимум. На фронте – стратегического резерва нет. Я уверен, что в штабе РФ четко понимают, может, боятся сказать об этом Путину, что без очередной волны мобилизации они ситуацию на фронте могут не удержать. Потому что тот режим, который сегодня снабжают военкоматами, уже не покрывает потребности фронта в плане пополнения потерь”, — говорит военный эксперт.

Он отметил, что у врага нет стратегического резерва, иначе он воспользовался бы им.

"Если бы там был резерв, какая-то армия стояла общевойсковая, то, скорее всего, она была бы брошена на линию фронта, чтобы прорвать нашу оборону. Посмотрите, они на Покровском направлении – это, скорее всего, направление главного удара, и они топчутся. Они уже перестали продвигаться в глубь нашей территории. Они расширяют этот плацдарм вокруг Очеретино", — рассказал Олег Жданов.

А вот со стороны наших западных партнеров, по его словам, есть эскалация. Разрешение на применение оружия по территории РФ – это подъем градуса со стороны Соединенных Штатов, говорит Олег Жданов.

“Если Путин не согласится на какие-либо договоренности, то следующим будет разрешение на применение ATACMS. А потом подойдут самолеты, и будет разрешено применение самолетов по территории РФ. У Запада ходов осталось гораздо больше. А у Путина все - что он еще может сделать, больше ничего. Китай оружие не даст в открытою ему. Лукашенко уговорит, чтобы он начал нас обстреливать – вряд ли. Потому что Лукашенко понимает – мы разнесем его экономику за несколько недель”, – рассказал военный эксперт.

На территории России уже есть базы и арсеналы, где вообще нет боеприпасов и техники, говорит Олег Жданов. Впрочем, пока за счет большого количества техники они могут себе позволить ее восстанавливать.

“Два танка разбирают, а один собирают – таким образом. Где-то до 200 танков в год они могут производить новых. За счет обхода санкций и снабжения комплектующих западного происхождения. Эти три года, которые еще может воевать Путин, считаются именно по возможности промышленности, возможности закупки комплектующих в серую или черную. Ну и наличия техники, за счет которой можно восстанавливать то, что есть еще на складах. Факторы меняются. Сейчас пошла проблема нехватки рабочей силы. Проблемы скапливаются в России. Постепенно очень медленно, но они есть", — говорит военный эксперт.

Напомним, Олег Жданов рассказал о ракетах "Искандер", которыми Россия ударила по Днепру: на спасение есть несколько минут.

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