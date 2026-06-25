Путин хочет открыть ещё один фронт в войне против Украины: где существует угроза прорыва и кто может помочь РФ

Война в Украине / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин на фоне сложной ситуации для оккупационных войск на юге Украины и в Крыму пытается всеми силами вовлечь Беларусь в полномасштабную войну. Открытие северного фронта необходимо Кремлю для распыления сил украинской армии и продолжения наступления на Донбассе. В то же время прямой ответ Украины на провокации с белорусскими ретрансляторами, координирующими атаки дронов, пока нежелателен, поскольку это может сыграть на руку планам врага.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

Планы Кремля на Донбассе и роль Беларуси

Военный аналитик отмечает, что намерения российского командования по захвату Донецкой области остаются неизменными, а белорусский направление рассматривается как инструмент для ослабления обороны ВСУ на других направлениях.

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«Путину выгоден „белорусский вопрос“ и для собственной пропаганды, и в реальности, если такое произойдет. Недавно российский диктатор провел встречу с выпускниками в Кремле, где дал четко понять: цель россиян — захватить Константиновку и продолжить наступление на Славянск и Краматорск. Это еще раз подтверждает, что он стремится к продолжению войны и захвату Донецкой области любой ценой. Поэтому Беларусь он может использовать как возможность открытия северного фронта для распыления наших сил. Именно поэтому мы должны относиться к такому варианту очень серьезно», — говорит Игорь Романенко.

Тайная нейтрализация ретрансляторов и угроза появления нового фронта

Эксперт также отмечает, что история с ретрансляторами в Беларуси, которые координируют атаки российских беспилотников на Украину, не нова. Такое уже было и раньше — они появлялись, а потом исчезали.

«Эти ретрансляторы были нейтрализованы, о чём рассказывал министр обороны Украины Федоров. Никто не объясняет, как это было сделано. Скажем так: цели были достигнуты в закрытом режиме, без лишнего шума. И это хорошо знает Лукашенко. Что касается нынешней ситуации с ретрансляторами, то, я думаю, начинать какие-то прямые действия — это не лучший сценарий для Украины, учитывая общую ситуацию на фронте. Это может спровоцировать открытие северного фронта. Именно этого сейчас стремится Путин и всеми силами пытается втянуть Беларусь в войну», — отмечает эксперт.

Подробнее читайте в материале: Мобилизация в Беларуси: рискнет ли Путин открыть второй фронт

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