Путин хочет превратить Харьков в "серую зону": срочное обращение Зеленского

Утром 7 апреля россияне в очередной раз обстреляли жилой квартал в Харькове, есть пострадавшие.

Террор Харькова продолжается. Россия ежедневно обстреливает город разными видами оружия по несколько раз в сутки. Каждый день и ночью на мирный Харьков летят ракеты и "Шахеды". Под ударом гражданская и энергетическая инфраструктура. Враг системно наносит повторные удары по одной локации. Рассматривается вопрос о принудительной эвакуации людей. Международные издания делают "прогнозы" относительно вероятного повторного наступления на город. Украинские власти имеют свои контраргументы.

Об оперативной обстановке в регионе и будущем Харьковщины рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Террор Харьковщины продолжается

Утром 7 апреля россияне в очередной раз обстреляли жилой квартал в Харькове, есть пострадавшие. В результате ударов повреждено по меньшей мере 13 многоэтажек и частных домов, а также учебные заведения. 5 человек получили ранения. В области тоже было громко. Есть разрушения, в некоторых населенных пунктах отсутствует электроэнергия и мобильная связь. В настоящее время информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Накануне Харьков также содрогнулся от обстрелов. В частности, россияне дважды попали по центру. "Прилет" был и недалеко от центрального парка, где в выходной отдыхают многие люди. К сожалению, без пострадавших не обошлось.

За сутки россияне обстреляли два десятка населенных пунктов Харьковщины. Из — за постоянных обстрелов власти призывают людей к эвакуации.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 7 апреля в эфире "1+1" в рамках телемарафона рассказал об оперативной ситуации в Харьковской области. Он отметил, что враг продолжает обстреливать города и села региона, поражая энергетическую инфраструктуру. Наблюдаются изменения тактики вражеских обстрелов. Системно день и ночь наносятся повторные удары по одной локации.

Отключение света и эвакуация

Пока действуют плановые отключения света, однако угрозы для масштабного отключения света по городу не наблюдается, уверяет Синегубов.

Также власти рассматривают возможность принудительной эвакуации из северной части Харьковщины. Речь идет о тех населенных пунктах, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами.

Снова пойдут на Харьков?

Масла в огонь подлил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он сделал громкое заявление о вероятном наступлении россиян на Харьков. Об этом он отметил в интервью Politico. Ермак считает самой вероятной целью для главного удара РФ — Харьков, который подвергается особо масштабным обстрелам в последние недели, пишет издание.

«Мы знаем, что Путин готовит новую волну мобилизации, и считаем, что новые контрнаступательные операции россиян могут начаться в конце мая или начале июня. Конечно, мы должны быть готовы к этому”.

Однако, по словам советницы главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Дарьи Заровной, в материале Politico речь шла только о ракетных атаках на Харьков, то есть Ермак имел в виду, что город становится для РФ главной целью для таких ударов, а не для наступления россиян. на город. Об этом она написала в своем Telegram.

Хотя действительно с декабря 2023 года Россия значительно усилила бомбардировки Харькова. Такая ситуация беспокоит не только украинцев, но весь мир. В международной прессе уже начали появляться "предсказания" по этому региону. К сожалению, не утешительны. Так, 7 апреля издание The Economist написало о том, что Россия стремится сделать Харьков непригодным для жизни.

"Военные источники в Киеве утверждали, что Россия решила сделать город "серой зоной", непригодной для проживания гражданских лиц".

Мэр Харькова Игорь Терехов решительно отрицал этот тезис и заверил, что Харьков не намерен сдаваться. По словам Терехова, хуже было в начале полномасштабной войны, когда из города, население которого составляло почти два миллиона человек, уехали все, кроме трехсот тысяч.

Как можно превратить такой город в серую зону? Люди не уедут, потому что они уже уехали, а потом вернулись. Они уже достаточно намучились”.

О том, что город защищен, говорит и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Он заявил о готовности властей и ВСУ мгновенно отреагировать на любые вызовы.

Требуется больше ПВО

Добавим, что в статье The Economist отмечено, что многие проблемы города удалось бы решить, если бы Запад предоставил мощные системы противовоздушной обороны или F-16, которые могли бы оттеснить истребители с бомбами. Об этом говорит президент Украины Владимир Зеленский и уверяет, что угрозы оккупации Харькова и вторжения из Беларуси нет. Украина подготовила мощные оборонительные рубежи В то же время он заметил, что о небе, конечно, речь не идет, потому что противовоздушная оборона и щит для защиты харьковчан — отдельная тема.

“То, что это желанная цель – россияне это не скрывают. Но сегодня мы защищаем абсолютно уверенно Харьковщину. Что касается белорусского направления, то, что мы строим рубежи, это не секрет. И россияне тоже должны знать, и белорусы тоже, или россияне на территории Беларуси также должны знать — да, здесь есть рубежи”.

В то же время Владимир Зеленский в вечернем обращении проанализировал ситуацию с обстрелами и бомбежками Россией Харькова и приграничных городов и призвал Запад предоставить современные системы ПВО для сохранения человеческих жизней. "Ищем возможность защиты неба для Харькова, "Петриотам" место в Украине", — подчеркнул президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин хочет превратить Харьков в "серую зону"?! Срочное обращение Зеленского!

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