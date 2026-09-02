Путин хочет превратить Киев в "город-призрак"? Эксперт назвал главный сценарий войны осени-2026

Россия перешла к круглосуточному террору Киева

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Россия перешла к тактике постоянных атак на Киев, которые продолжаются практически круглосуточно. Враг целенаправленно уничтожает гражданскую инфраструктуру, а также склады торговых и логистических сетей.

В британском издании The Telegraph приходят к выводу: в Кремле стремятся превратить украинскую столицу в «город-призрак» или «мертвый город».

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В частности, в ночь на 1 сентября Россия атаковала Киев и область баллистикой. В столице восемь погибших. Оккупанты продолжили обстрелы реактивными «Шахедами», из-за чего столичные школьники были вынуждены начать новый учебный год в укрытиях.

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Откуда и почему возник новый всплеск агрессии РФ

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко соглашается, что интенсивность воздушных ударов выросла из-за желания Путина парализовать жизнь в Киеве. Впрочем, он сомневается, что замысел сделать из столицы «мертвый город» станет реальностью.

«Путин многого хотел. Например, Киев за три дня, а Украину — за месяц. Он и дальше многое хочет. Уже пятый год хочет, и это само по себе о многом свидетельствует. Это следует помнить. В России большой опыт организации пропаганды, в том числе и агрессивной, которую они распространяют через западные медиа. А если говорить по сути, то да: усиление интенсивности воздушных атак со стороны РФ сейчас является для нас проблемой. Россияне вышли на те средства воздушных атак, которые для них наиболее эффективны — баллистика и дроны на реактивных двигателях. Нам пока сложно с этим бороться», — отмечает ТСН.ua Игорь Романенко.

Круглосуточные зверские атаки на Киев начались 26 августа. Днем ранее в Кремле состоялась встреча с руководителем ЦРУ, который тайно посетил Москву. По мнению экспертов, именно этот визит мог спровоцировать очередную волну агрессии российского диктатора в сторону Киева. Мол, не могу на фронте, так смогу баллистикой с неба.

«Я думаю, Путину в который раз напомнили, что он начал эту преступную войну против Украины и за почти пять лет ничего не достиг. Чем дальше, тем больше им недовольны его союзники — тот же Китай. Для лидера Поднебесной главное это экономика и европейский рынок, а война, которую развязал Путин, никого не устраивает. Война, а тем более применение ядерного оружия Китай не устраивает, как не устраивает и США. Что именно сказал в Москве глава ЦРУ — неизвестно. Но всплеск агрессии в сторону Киева может свидетельствовать о том, что у Путина есть дедлайн закончить войну до конца этого года или следующего года. Именно поэтому он усиливает давление на Киев круглосуточными атаками, цель которых — запугать, сломать, уничтожить», — объясняет генерал-лейтенант.

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Как противодействовать воздушному террору: ответ врагу на его же языке

Военный эксперт выделяет два ключевых направления противодействия российским обстрелам:

«Первый — сбивать вражеские цели в небе. Но в средствах для этого мы достаточно ограничены и враг этим пользуется. Второй — бить на опережение по всей цепочке производства реактивных дронов и баллистики на территории России: уничтожать заводы с комплектующими, места сборки, транспортировки, хранения, а также наносить удары по пусковым площадкам. Здесь у нас возможностей больше, и их нужно наращивать — так же, как и производство собственных противоракет для уничтожения баллистики».

Романенко отмечает: Путин понимает только язык силы, а сила — это мощные ответные удары по территории РФ.

«Нужно добивать российские НПЗ и логистические центры, что мы активно и делаем. Но сейчас мы наносим удары дальнобойными дронами, имеющими небольшую боевую часть. Нам нужно более мощное оружие, например, ракеты Storm Shadow или SCALP, чтобы Россия ощущала каждый такой удар, а ее склады и НПЗ уже не подлежали восстановлению. Кстати, Германия после инцидента с российским дроном в аэропорту Лейпцига заявила чуть ли не о готовности предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. И этим нам тоже следует воспользоваться. Если Путин понимает только язык силы, нам следует сосредоточиться исключительно на этом — ощутимо бить по России».

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Отдельным вызовом остается использование врагом беспилотников с реактивными двигателями.

«Это для нас действительно проблема. Более того, ее нужно было решать еще тогда, когда появились первые образцы, которые россияне испытывали. Но об этом сейчас говорить бесполезно. У нас есть средства, способные уничтожать реактивные „Шахеды“, но они слишком дорогие. Более дешевые перехватчики уже есть в разработке, вопрос в их масштабировании», — отмечает эксперт.

Защита неба и мобильные группы ПВО

Из-за массированных обстрелов правительство рассматривает возможность предоставления Киеву статуса прифронтового города. Впрочем, по мнению Романенко, ключевым является не статус, а реальная безопасность.

«Это дает городу определенные преференции, но сейчас это не главное. Важнее всего для Киева — защита неба. И все внимание нужно сконцентрировать именно на этом. Киевляне и без распоряжений знают, в каких условиях они живут, им нужна не очередная директива, а реальная защита. Если государство не справляется с противовоздушной и противоракетной обороной, этим должен заниматься город, но при полной поддержке государства. То есть сами граждане должны сплачиваться и защищать свои дома, работу, свои улицы».

Он напоминает, что в начале полномасштабного вторжения подобную функцию на суше взяли на себя добровольческие формирования территориальных общин.

«Сейчас, к сожалению, такая же ситуация сложилась в воздухе. К таким формированиям могут присоединяться мобильные огневые группы и средства гражданской или муниципальной ПВО. К примеру, в Харькове они себя достаточно эффективно зарекомендовали, и этот опыт распространяется в других городах. Этому предшествовало постановление Кабмина: сначала экспериментальное, а сейчас оно совершенствуется. То есть людей, выполняющих задачи по защите неба, не будут мобилизовать — они смогут работать в таких подразделениях и защищать свой город. На мой взгляд, это направление нужно нарабатывать и увеличивать его потенциал».

Ракетные удары: чего ждать осенью

По мнению военного эксперта, Путин не прекратит воздушные атаки на Киев с использованием баллистики и реактивных дронов — они будут продолжаться и в сентябре, и в последующие месяцы осени. Однако их характер может измениться.

«На самом деле сил на столь длительные удары в России не хватает. Чтобы организовать текущую серию воздушных атак, они долго накапливали средства и реализовали свой замысел, концентрируясь неделю исключительно на Киеве и области. Сделано это только по желанию Путина продемонстрировать миру свою силу. Потому долговременных массированных атак весь сентябрь не будет. Но при наличии достаточного количества реактивных «Шахедов» россияне могут терроризировать Киев небольшими группами дронов и попытаются делать это ежедневно — так, как они делали это в прошлые годы обычными «Шахедами». Такой вариант вполне возможен», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 18:29, 01.09.26 Количество просмотров 19 Смертоносные обломки повсюду: ТСН в прямом эфире с места взрыва боеприпасов в Миле Киевской области

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