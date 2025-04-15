Путин хочет пять регионов Украины без боя: эксперт предупредил о ловушке России для Трампа

Политолог Владимир Фесенко спрогнозировал намерения Путина / © ТСН

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На днях спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи с российским президентом Владимиром Путиным о ходе войны в Украине в интервью американским СМИ интригующе заявил, что «мы можем быть на пороге чего-то, что было бы очень, очень важно для мира в целом».

Означает ли это приближение к миру — об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение политолог Владимир Фесенко .

«Находимся ли мы на пороге? У меня совсем другая оценка ситуации. Мы на пороге тупика в переговорном процессе. К величайшему сожалению», — говорит политический эксперт.

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И аргументирует свою точку зрения так: «В чем парадокс нынешней ситуации — формально Стив Уиткофф является спецпредставителем Трампа в отношениях с Россией, а по сути он стал спецпредставителем Путина в отношениях с Трампом. То, что он озвучивает — это фактически российская позиция. Это российское представление. Я бы так сказал: это проявление российской тактики».

По мнению Фесенко, россияне через Уиткоффа передают Трампу, что готовы договариваться.

“Вот-вот договоримся. Это делается для того, чтобы Трамп не сорвался с переговорного крючка. Путин хочет продолжать войну, для него приоритет — усиление войны против Украины. Мы это видим в Сумах, Кривом Роге и активизации боевых действий на фронте. Но он хочет сохранять и переговорную линию с Трампом”, — говорит єксперт.

По словам политолога, есть признаки того, что российская сторона в сложившейся ситуации просто использует США.

«Официальная позиция США сформулирована Госдепартаментом — в первую очередь нужно договориться о прекращении огня. Все остальное потом. Но то, что озвучивал Уиткофф, там наоборот, там о бизнесе. Путин и Дмитриев (спецпредставитель Путина – Ред.) используют то, что Уиткофф — бизнесмен», — предполагает Фесенко.

И добавляет: «Они, россияне, хотят играть на бизнес-инстинктах и самого Трампа, мол, давайте в первую очередь договариваться о бизнесе, у нас целый портфель привлекательных инвестиционных проектов. А о войне — потом».

Изменится ли что-нибудь до 20 апреля

Фесенко отмечает, что в целом россияне подготовили ловушку для Трампа.

«О войне Уиткофф сказал, что все крутится вокруг пяти регионов. Опять-таки он представляет российскую позицию. Если переводить, Уиткофф должен убедить Трампа, мол, надо согласиться на российские предложения и тогда будет мир. Другое дело, что в переговорном процессе не только Уиткофф. Когда последний говорит о том, что мы на пороге — это психологическая ловушка россиян для Трампа ради того, чтобы он не сорвался, чтобы продолжил верить в то, что с Путиным можно договориться, что Путин не против прекращения огня. Только нужно согласиться на российские условия. Вот в чем ловушка».

Но при этом Фесенко добавляет: «Кит Келлог (спецпредставитель Трампа – Ред.) сказал, что украинцы на это не согласятся. Хорошо, что в администрации Трампа есть люди, которые тоже знают о нашей позиции и могут доносить ее до Трампа. Это означает, что у Уиткоффа, возможно, и есть иллюзия, что мы на пороге, но эту иллюзию ему внушили россияне. По сути это значит, что переговоры зашли в тупик. К сожалению. Я думаю, что до 20 апреля, о котором уже говорили, уже ничего не произойдет. Если до конца апреля не будет продвижения в переговорном процессе, тогда Трампу придется думать о том, что дальше».

Пять регионов, о которых говорит Россия

Владимир Фесенко считает, что россияне хотят не часть, а все пять украинских регионов, включая Крым.

«Они говорят о том, что Украина должна это признать и осуществить прекращение огня по административным границам этих территорий», — говорит политолог о захватнических намерениях оккупантов.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский дал совет Трампу перед мирным планом.

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