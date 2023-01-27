Путин хочет уничтожить весь мир: известный астролог назвал дату возможного ядерного удара

Известный астролог Влад Росс прогнозирует весной опасность применения тактического ядерного оружия президентом России Владимиром Путиным.

Об этом астролог сказал в интервью ТСН.ua.

Влад Росс считает, что весной Путин будет загнан в угол.

"Май вообще может стать героическим и победоносным (для Украины – ред.). Но там будет опасность применения тактического ядерного оружия со стороны загнанной в угол крысы. Путин всегда говорил – если меня загонят в угол, я накинусь и нажму на красную кнопку", – рассказал астролог.

Он также провел параллели между президентом РФ и немецким фюрером Адольфом Гитлером, сказав, что обоих в детстве избивали их отцы.

"Путина лупили сразу два приемных отца. И вот он хочет детской своей травмой отомстить всему миру и уничтожить его. Но есть очень хорошая на данный момент сентенция в смысле, что его приказ уже не будет принят. И даже если он нажмет на красную кнопку, то скорей всего, атомная война не произойдет", – успокоил Влад Росс.

"Но все же Юпитер, жесткий квадрат Плутона… Плутон – это символ смерти, глобальной катастрофы. Тем более, будет у нас коридор затемнений – апрель-май, он очень опасен", – предупредил астролог.

Влад Росс также сообщил, что Путин уже давно прикрывается своим двойником на так называемых публичных выступлениях и рассказал, где скрывается настоящий президент России.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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