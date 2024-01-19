Путин хочет захватить Киев и не только: в НАТО призвали население Запада готовиться к войне с РФ

Рашисты хотят снова "повторить"? Издание Financial Times выпустило потрясающую статью с предупреждением для Украины. По данным журналистов, Россия готовится к новому полномасштабному наступлению уже летом 2024 года. Под угрозой снова может оказаться даже Киев.

Что удалось накопать журналистам, как к такому сценарию готовятся ВСУ, чего ждать украинцам и почему НАТО заговорили о новой войне, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Что задумали решисты?

Журналисты почтенного издания Financial Times заключили, что заставил украинцев напрячься. Со ссылкой на украинских военных журналисты предполагают, что армия РФ уже готовится к новому масштабному наступлению.

Накопив силы до лета 2024 года, рашисты начнут давить вдоль всего фронта. Основной целью оккупантов будет захват 4 регионов Украины, которые уже фейково включили в собственный состав, а именно окончательный захват Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Но ошеломляет и тот факт, что рашисты могут — не исключают медийщики — снова как прежде пойти на Харьков или даже Киев.

Авторы издания отмечают, что Кремль не исключает и еще одну попытку захвата Харькова или даже Киева. Ведь, по оценкам американской разведки, конечная цель диктатора РФ Владимира Путина остается неизменной – захват страны и подчинение народа.

Это объясняет, почему Россия продолжает свои наступательные операции на востоке Украины по нескольким направлениям. В частности, вокруг Авдеевки и в направлении Лимана в Донецкой области, а также возле Купянска Харьковской области.

Беспокойство журналистов оправдываются?

Доказывают намерения рашистов их неустанные попытки захватить Авдеевку в Донецкой области и подобраться поближе к Купянску в Харьковской. Пока что под Авдеевкой, что под Купянском бойцы ВСУ отстаивают каждый метр украинской земли в ожесточенных боях с российской армией. Так, под Купянском 18 января наши ребята отбили 18 атак врага, а вокруг Авдеевки их было 27. ВСУ — титаны!

Украина вынуждена перейти в "активную оборону"

Украина же, как пишет издание, переходит к "активной обороне". Главная задача на 24 год – удержать существующую линию фронта, накопить силы, пережить турбулентность на Западе, нарастить собственное производство и уже в 25-м году снова контратаковать. Термин "активная" означает не только оборону как таковую. Для успеха Украине придется искать слабые места рашистов и наносить удары по ним высокоточным оружием, например ракетами Storm Shadow или ATACMS. В теории эта тактика позволит и удержать территории и изрядно обескровить кремлевское войско.



Авторы статьи пишут, что в последние месяцы Россия получила поддержку благодаря поставкам артиллерийских снарядов и ракет из Северной Кореи, а также увеличению производства оружия и боеприпасов. Отмечается, что это поставило кафиров в лучшую позицию, чем они были после ослабления в битве за Бахмут в 2023-м.

В материале также говорится, что Украина после неудачного летнего контрнаступления меняет тактику и переходит к "активной обороне". По словам неназванного западного чиновника, эта стратегия предполагает не только удержание оборонительных линий, но и поиск слабых мест у противника в сочетании с дальними воздушными ударами. Именно это позволит ВСУ нарастить свою силу в этом году и подготовиться к 2025-му, когда контрнаступление будет иметь больше шансов.

Журналисты утверждают, что эту тактику поддержали и самые крупные союзники Украины. Как мы знаем из недавней публикации Bloomberg, именно такое предложение якобы послал Зеленскому и Байде н. Соответствующее послание украинскому президенту предстояло получить в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе лично от советника по нацбезопасности Белого дома Джека Салливана.

Пока же рашисты атаковать Киев не способны — слишком мало у них группировки. Как 19 января сообщил главнокомандующий Объединенных сил ВСУ и ответственный за украинский север генерал-лейтенант Сергей Наев, на границе у россиян около 20 тысяч бойцов. Этого было недостаточно для захвата украинской столицы и в феврале-марте 22 года, не говоря о настоящем, поэтому пока так волноваться не стоит.

Читайте ведущие новости дня:

НАТО готовится к войне?

А вот в НАТО уже готовятся к войне. Глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр разорвал сеть потрясающим заявлением. В Европе должны забыть о мире, как данности и готовиться к войне с Россией.

“Мы должны осознать, что мир не является данностью, что мы живем в мире. Именно поэтому мы (силы НАТО) готовимся к конфликту с Россией. …Но дискуссия гораздо шире. Речь идет также о промышленной базе и о людях, которые должны понимать, что они играют определенную роль», – отметил Бауэр.



Неожиданно для всех натовский адмирал похвалил правительство Швеции, которое 9 января 24-го года публично призвал шведов “вдохновляться Украиной” и быть готовыми к войне: “Все начинается с этого. Осознание того, что не все можно предсказать и не все будет хорошо в последующие 20 лет.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заметил: "Многие говорили это ко мне, но позвольте мне сделать это официально, более просто и с откровенной ясностью: в Швеции может быть война".

Напряжение растет и в Германии. Там об опасности российского вторжения в очередной раз напомнил министр обороны страны Борис Писториус. По оценке экспертов, это может произойти уже через 5-8 лет. Для этого в ФРГ даже решили частично вернуть обязательную военную службу — речь идет о ее модифицированном варианте, а также хотят разрешить поступать в Бундесвер иностранцев.

Прогноз от Bild

Напомним, ранее журналисты немецкого таблоида Bild издали статью, в которой утверждают, что НАТО якобы уже готовится к вторжению в страны Балтии. День "Х", то есть война между РФ и Альянсом, может начаться уже летом 25-го года. Следует отметить, что в самом НАТО эту информацию опровергли. Утверждают, что журналисты обнародовали только учебный план обороны, основанный на вполне выдуманном сценарии войны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РОССИЯ ХОЧЕТ ЗАХВАТИТЬ КИЕВ! В НАТО призвали население Запада готовиться к войне с РФ!



Читайте также: