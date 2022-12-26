"Путин хорошо знает, что его режиму угрожают изнутри": глава оборонного комитета парламента Франции

Президент России Владимир Путин начал войну против Украины и сейчас его режим играет на выживание. Диктатор прекрасно понимает, что поражение неизбежно, а у его ближайшего окружения уже давно есть понимание краха его режима. Глава комитета французского парламента по вопросам национальной обороны и вооруженных сил Том Гасильюд предположил, как Путина отстранят от власти.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Год назад мы считали маловероятным, что президент Путин начнет эту войну, потому что цена для России оказалась огромной. Вероятно, мы недостаточно учли определенное количество более субъективных параметров, таких как психологическое состояние Путина, замкнувшегося в себе во время периода (пандемии — ред.) Covid-19, или, более фундаментально его личная ситуация. Путин из-за этой войны играет на выживание своего режима. Октябрьская революция после Первой мировой войны, или распад Советского Союза после войны в Афганистане, показали нам, как российские режимы могли падать через короткое время после военного поражения. Путин очень хорошо знает, что его режиму угрожают изнутри, а российская элита начинает признавать возможность поражения. Я не буду делать никаких прогнозов на будущее, но считаю, что мы должны научиться думать так, как наши конкуренты, чем фокусироваться на собственных рамках этого восприятия", — отметил он.

Напомним, недавно Путин заявил, что "Россия действует в правильном направлении и защищает свои национальные интересы" и выразил уверенность, что "99,9% россиян готовы положить все в пользу Родины". Однако в ЦПИ опровергли такое заявление и отметили, что по оценкам Западных экспертов, в результате "спецоперации" России понадобится до 30 лет, чтобы выйти на довоенный экономический уровень, а россияне уже испытывают экономический спад страны.

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