Путин и 9 мая: всеобщая мобилизация, нападение на Молдову и затяжная война

Чем ближе к 9 мая, которое в России называют Днем победы, отмечая под лозунгом "можем повторить", тем больше появляется слухов о том, что может сделать Путин.

Ведь похвастаться ему нечем. А на параде победы, который хоть и состоится без гостей, россиянам все же нужно о чем-то говорить. В частности, объяснять, почему полномасштабная война против Украины не заканчивается уже третий месяц.

Во-первых, по мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, Путин может объявить всеобщую мобилизацию в России, чтобы собрать побольше пушечного мяса.

Во-вторых, по информации британского издания The Times, Россия готовит нападение на Молдову из Приднестровья, независимость которого Путин может признать по "донбасскому сценарию". По данным украинской разведки, на территории "ПМР" напечатали большой тираж газеты "Приднестровье" за 2 мая, где центральным материалом является "Официальное обращение жителей ПМР к президенту РФ Путину" ввести российские войска

В-третьих, на столе также остается риск использования тактического ядерного оружия. Причем не только против Украины. В воскресенье на российских каналах известный пропагандист Киселев рассказывал, как они ядерным оружием будут уничтожать Великобританию.

ТСН.ua продолжает анализировать положение дел на фронте. Вместе с заместителем директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаилом Самусем разбирались, что Путин готовит на 9 мая, почему в Изюм приезжал Герасимов и когда ВСУ перейдут в контрнаступление.

Что будет 9 мая?

Конечно, на параде 9 мая на Красной площади в Москве, Путин может похвастаться "трофейным" Мариуполем, который россияне полностью не контролируют, и Херсоном, где они планируют провести "референдум" по созданию "ХНР".

Хотя, по словам Михаила Самуся, то, что россияне оттуда вывозят с/х технику, доказывает, что они готовятся к выходу из этого региона, который очень скоро может быть уволен украинскими войсками.

Во-первых, таким образом Кремль продолжает курс на уничтожение украинской экономики, провоцируя проблемы с продовольствием осенью не только в Украине, но и глобально в мире, чтобы обвинить коллективный Запад и Украину в мировом голоде.

Во-вторых, после того, как дальнобойная и высокоточная американская артиллерия поступит на фронт, появятся реальные перспективы освободить Херсон и область.

"Проблема была в том, что теми вооружениями и артиллерией, которые нам дал Запад, теми же Javelin, обороняться очень эффективно, но наступать – не очень. Для этого нужно бить по командным пунктам, разрушать системы управления, тылы, снабжения. А для этого нужна более мощная, дальнобойная и высокоточная артиллерия. Думаю, что артиллерия, которую нам передают американцы, уже в течение недели начнет применяться. Другая будет постепенно поступать", — объясняет Михаил Самусь.

По его словам, конкретное направление контрнаступательных операций будет зависеть от того, какие регионы будут первыми. Фронт – это как единственный организм от Харькова до Одессы. И это уже чисто военная наука – где лучше ударить, чтобы разбалансировать фронт противника, а потом ударить в другом месте, например для освобождения Херсона. А это направление в Крым и Мелитополь. Если мы сделаем наступление на этом направлении, то, конечно, и из Запорожья на юг, в Мелитополь можно проводить мероприятия. И все это наконец-то позволит говорить об уходе Мариуполя.

Загадочный визит Герасимова

Поэтому на 9 мая эксперт ничего особенного не прогнозирует. Недавно Лавров заявил, что они не будут подгонять никакие успехи под эту дату. Действительно, потому что подгонять нечего. Возможно, именно поэтому Путин приказал начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову лично поехать на Донбасс, чтобы посмотреть, что там происходит, почему карта не двигается.

По информации The New York Times, Герасимов действительно был в Изюме, пытаясь изменить ход российского наступления на проваливаемом востоке. Украина узнала этот визит и нанесла удар по одной из позиций, где находился Герасимов, но тот уже вроде бы оттуда уехал. Другие же, в том числе и советник главы ОПУ Алексей Арестович, сообщают, что ВСУ ударили как раз там, где находился Герасимов, убив не менее 200 российских солдат, включая 30 старших офицеров – от майора до полковника.

По словам Михаила Самуся, то, что у них на Донбассе все плохо, – это точно. Россияне не выбирали себе войну в долгую, а пытались реализовать все через несколько дней – это однозначно. Уже месяц, как они пытаются провести там широкомасштабное наступление, а на карте ничего нет. Русские не могут реализовать свои задачи. Поэтому Путин мог сказать Герасимову ехать лично, чтобы посмотреть, что там происходит, потому что ничего не получается.

"24 февраля они думали, что где-то за неделю, максимум до 8 марта, они уже будут праздновать. Но не получилось исключительно потому, что Украина начала обороняться, ВСУ показали просто отличные качества, ответили, уничтожили северную группировку. Сейчас начинается то же самое на востоке" "Почему туда приезжал Герасимов? В воскресенье, 1 мая, в Белгороде было много самолетов, которые как раз обеспечивают перелеты военачальников такого уровня. Он приезжал, чтобы понять, почему же карта не двигается", — говорит Михаил Самусь.

Конечно, до 9 мая россияне постараются максимально добиться каких-либо успехов на Донбассе. Время еще есть, хоть и немного. То есть будут бросать еще больше подкреплений и резервов. Уже появляется разная информация, что Россия вроде бы вывозит вагнеровцев и сирийских наемников из Ливии. Но у них ничего не получится.

Поэтому путинский парад победы будет максимально пуст. Да, там будет шоу, много букв "Z", танки. То есть, россиянам максимально покажут, что все эти слухи, что Россия несет большие потери, не сбываются, потому что посмотрите техника едет, люди идут, солдаты улыбаются. А о победах не будет заявлено.

"Единственный вариант оставался, что Путин может объявить мобилизацию. Но мне кажется, что это будет сделано как-то завуалировано. То есть он заявит, что против них воюет все НАТО, поэтому нужно всем сплотиться и начать думать, как защитить память дедов. Но официально мобилизацию он не будет объявлять. Но поддержать ВС РФ, создав добровольческое движение для поддержки фронта, будут призывать", — считает Михаил Самусь.

Наступление из Приднестровья

На прошлой неделе ТСН.ua уже писал, что Россия намеренно разжигает ситуацию в Приднестровье, чтобы открыть против Украины еще один фронт в Одесской области после того, как высадка десанта из-за уничтожения крейсера "Москва" на южном направлении провалилась.

Существует ли риск, что Путин и дальше будет расшатывать ситуацию в ПМР, чтобы заставить Украину перебросить часть своих войск с востока на южное направление? По словам Михаила Самуся, Приднестровье было постоянно в обойме Кремля. Когда россияне планировали любые операции на юге, в частности, по Одессе, они всегда планировали операцию и в Приднестровье.

Одна из задач – это создание наземного коридора из Приднестровья в оккупированный Крым, чтобы превратить Приднестровье из анклава в территорию, где можно было бы разместить достаточно войск и новой техники, чтобы угрожать Украине, Румынии и странам НАТО, как и из Калининграда. .

"В случае любого успешного продвижения России на южном фронте, Приднестровье сразу будет использовано. Но проблема Путина в том, что успехов на южном фронте нет. Если бы они в первой фазе пробились в Одессу, сразу бы определенная группа войск пошла на Приднестровье создало бы этот наземный коридор и обеспечивало бы его так же, как они сделали это через Мариуполь. Поэтому Приднестровье остается одним из потенциальных мест, где Россия могла бы провести свои агрессивные действия и операции", — объясняет эксперт.

Задействование приднестровского фактора будет зависеть только от ситуации на фронте. Михаил Самусь не исключает, что россияне могут совершить какие-то провокации, чтобы создать условия, когда у Молдовы будут проблемы. Они могут попытаться спровоцировать наступление приднестровских войск, обвинив Кишинев, что там тоже сидят "нацисты".

"Сейчас ничего нельзя исключать. Но то, что они будут пытаться провоцировать ситуацию, чтобы задействовать российские приднестровские войска для создания угрозы для обороняющих южный регион украинских войск, это 100%. Но пока нет успехов на южном фронте, они просто физически не могут задействовать Приднестровье" – добавляет Михаил Самусь.

Наступление на Кривой Рог

За неделю до 9 мая враг начал накапливать силы для проведения наступления из Херсона в Николаевскую область и Кривой Рог. Также, по данным британской разведки, есть риски наступления россиян на Запорожье. Конечно, у россиян могут быть такие планы, как взятие Киева и Одессы, однако сил на это у них нет.

Михаил Самусь говорит, что для такой операции нужно две группировки минимум по 500 тыс. Если посмотреть на карту, Кривой Рог является той точкой, которую нужно пройти, чтобы пойти на Днепр с юга.

Это две встречные операции на востоке в зоне ООС с выходом на Днепр: на юге одна стрелка идет на Одессу и Приднестровье, а другая – как раз на Кривой Рог и Днепр. Затем они встречаются в Днепре и обеспечивают фактически оккупацию половины Украины. у них нет сил для проведения такой операции. Возможно, они и попытаются прорваться в направлении Кривого Рога. Но это будет где-то так же, как в Черниговской области, когда российские длиннющие щупальца украинские войска потом просто перерезали и вычищали", — прогнозирует эксперт.

Михаил Самусь объясняет, что невозможно прорываться такими щупальцами, когда у тебя не хватает сил. Ты не можешь обеспечить ни соответствующую концентрацию войск, ни логистику, ни снабжение. Поэтому в результате получается то, что произошло в Черниговской области. То же выйдет и на криворожском направлении, если они попытаются выполнить задачи высшего российского командования. По словам эксперта, такое впечатление, что там сидят люди, которые не учатся. Возможно, это Путин рисует эти стрелки, которому докладывают, что у него вроде бы много войск.

"Думаю, через месяц украинская армия станет еще на голову более качественной, потому что будет поступать тяжелое вооружение, а через три месяца — вообще другой благодаря ленд-лизу. То есть, три месяца — это тот срок, когда украинская армия сможет проводить уже действительно другой уровень операции, с которыми российская армия просто не будет справляться, и здесь возникает вопрос, как после этого будет вести себя Россия, у них есть несколько вариантов, один из них – это ядерный удар, но за два месяца у Путина покачиваются позиции и он не сможет так легко. заставить свое окружение применить ядерное оружие. Поэтому они, возможно, попытаются перейти к каким-то новым переговорам. Думаю, они попытаются остаться на территориях до 24 февраля. Но Украина на это уже не согласится", — резюмирует Михаил Самусь.