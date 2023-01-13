Путин и не отменял мобилизацию: Пионтковский заявил, что "мобики" – "последний аргумент фюрера"

Оппозиционер прогнозирует, что в ближайшие два месяца Россия будет собирать мобилизованных на фронт – пока Украина не получит преимущество в вооружении.

В России продолжается еще первая волна мобилизации, хотя это и происходит скрытыми темпами. "Мобики" – это последнее оружие, которое осталось у президента Владимира Путина в войне против Украины.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский.

Он отметил, что Путину не нужно объявлять новую волну мобилизации, ведь тот фактически не отменял первую.

"Ему не нужно ничего объявлять. Он не отменял свой указ. Они сказали: "Мы отменяем мобилизацию" и у Путина спросили: "А вы подписали? – Зачем подписывать? Да и так все ясно". Мобилизация идет, идет достаточно скрыто. В любой момент она может развернуться более активно. В частности, что объявлено в последние дни: они же не ограничиваются только этими "запасняками" (бойцами запаса – ред.), они самым широким неводом хотят захватить призывников", – рассказал Пионтковский.

В этом контексте он обратил внимание на то, что в РФ "кардинальным образом" расширили границы призывного возраста. Раньше это было с 18 до 21 года, а теперь – с 18 до 30 лет. Оппозиционер добавил, что это огромный резерв для мобилизации.

Публицист также объяснил, почему мобилизация является последним оружием Путина.

"А у них никаких других карт не осталось. Когда Путину объяснили, что с ним лично сделают, если он попытается применить ядерное оружие в Украине, то они же (в России – ред.) заявили открытым текстом, что "во-первых, мы никогда ядерное оружие – не собирались, это невозможно. Но оно нам и не нужно, мы и так уничтожим украинскую инфраструктуру конвенциональными средствами". И вот 10 декабря они начали эту программу уничтожения Украины. Но она тоже провалилась. У них ракеты заканчиваются, а вот "мобики" не заканчиваются. То есть ядерное и конвенциональное оружие не сработало, осталось последнее оружие диктатора, последний аргумент фюрера", – считает Пионтковский.

Он отметил, что по официальным данным, в РФ – 25 млн военнообязанных.

"Вот, черпай себе, сколько угодно. У тебя два месяца до того момента, когда Украина получит уже большее преимущество в вооружении. Вот, бросай "мобиков". Вот этим они (в РФ – ред.) и будут заниматься в ближайшее время", – прогнозирует оппозиционер.

Напомним, 15 января в России могут объявить новую волну мобилизации – свидетельствуют данные украинской разведки. В планах страны-агрессора – набрать до 500 тыс. "мобиков" в дополнение к набранным в первой волне 300 тыс. Ожидается, что эти бойцы будут наступать на Донетчине, Харьковщине и, возможно, на Запорожье.

Позже украинская разведка сообщила, что с 9 января в России ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к службе.

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