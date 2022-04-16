Путин и ядерная кнопка: использует ли Россия ядерное оружие будет зависеть от битвы за Донбасс

Путин и ядерная кнопка: использует ли Россия ядерное оружие будет зависеть от битвы за Донбасс

Между ФСБ и Минобороны в России началась настоящая война на смерть. Они пытаются принести Путину "голову" виновного за провал войны против Украины.

После уничтожения российского ракетного крейсера "Москва" в Кремле настоящая истерика. В Госдуме открыто призывают еще больше бомбить Киев, чтобы убить Владимира Зеленского. В российских Telegram-каналах полно призывов к удару по Украине ядерным оружием.

Собственно, на этом можно было бы поставить точку, потому что серьезно комментировать истерику россиян – дело неблагодарное. Если бы не заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса. Он говорит, что к угрозе применения Россией тактического ядерного оружия нельзя относиться легкомысленно из-за отчаяния Путина из-за поражения в войне против Украины.

При этом у ЦРУ нет доказательств, что Москва действительно готовится к нанесению ядерного удара. Хотя в интервью CNN Владимир Зеленский не исключил, что Путин может прибегнуть к применению химического или ядерного оружия: "Человеческие жизни для них – это ничто. Мы не должны бояться, но должны быть готовыми. И это вопрос не только для Украины, но и для всего мира".

Точкой невозврата будет битва за Донбасс, которую Путин никак не может подготовить из-за провала скрытой мобилизации и множества ошибок в военном планировании. Находясь в агонии, чтобы показать россиянам хоть какую-то победу в войне против Украины до 9 мая, Путин будет делать еще больше ошибок. Но это может стать спусковым крючком для применения ядерного оружия.

ТСН.ua продолжает анализировать положение дел на фронте. У заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся мы расспросили, действительно ли Путин может использовать тактическое ядерное оружие.

Когда и где могут ударить

Михаил Самусь напоминает, что использование тактического ядерного оружия россиянами отрабатывалось постоянно с 1970 года на известных учениях Запад, как стратегическая операция ВС СССР вместе с союзниками Варшавского договора против стран НАТО. Причем использование планировалось как правило в районе логистических портовых центров, позволявших наращивать силы США в Европе. Так называлась стратегия деэскалации из-за эскалации.

"Я уверен, что в арсенале российских генералов, которые сейчас удивительным образом повторяют все стратегические и тактические приемы времен Второй мировой войны, тактическое ядерное оружие присутствует как нормальный инструментарий. С военной точки зрения тактическое ядерное оружие может быть использовано без сомнений. На что после этого удара рассчитывает Россия?У запада по моему мнению нет четкого ответа, как на это реагировать.

Там, по его словам, находятся очень большие украинские урановые ресурсы, что может подаваться под соусом бред об уничтожении инфраструктуры и возможностей Украины по созданию ядерного оружия. Потому что сейчас Путин использовал фактически все средства конвенционной войны.

"Хотя еще есть химическое и биологическое оружие. Но я не думаю, что до этого дойдет. Эти виды оружия очень тяжело контролировать и, как правило, россиянам не везет с этим, то ветер не туда подует, то еще что-то", — считает Михаил Самусь.

Ответственным за этот провал нечего говорить Путину. Между ФСБ и военными идет борьба за назначение виновным и крайним. Поэтому в сознании преступной кремлевской верхушки использование тактического ядерного оружия может решить все их проблемы.

Во-первых, как они думают, это может привести к победе.

То есть, если ударить в районе Днепро-Кривой Рог-Кропивницкий, человеческие жертвы, по мнению Путина, будут не столь велики.

"От удара тактической ядерной ракетой, например "Калибром" с ядерной боеголовкой, радиус поражения (то есть все, что выжигает вокруг) будет примерно 60 км. Вроде бы не так много. Можно так выбрать, что сожжет несколько населенных пунктов, но это будет не очень много по путинским меркам", — говорит Михаил Самусь.

Во-вторых, удар ядерным оружием должен нести больше психологический эффект, причем больше на Запад, чтобы он поднял руки перед страхом уничтожения цивилизации. И здесь важно, чтобы украинцы сами сказали: "Нет, ребята, мы продолжаем дальше". То есть главной в этом случае будет украинская позиция.

Решающее сражение за Донбасс

По мнению Михаила Самуся, бить ядерным оружием по Западу Украины, например по Львову, Путин вряд ли будет, потому что есть опасность задеть страны НАТО и подвергнуться еще большому гневу Администрации Байдена.

Своеобразной точкой невозвращения станет битва за Донбасс, которое министр обороны Латвии уже сравнил со "вторым Сталинградом". Если россияне проиграют и там, то в голове Путина действительно может созреть план использования тактического ядерного оружия. Потому что, например, сейчас главная задача Путина до 9 мая взять хотя бы что-то в Украине проваленное.

"Поэтому ему придется вкладывать в кремлевскую пропаганду, что, мол, россиянам нужно еще больше сплотиться, потому что с ними воюет все НАТО (что, они, собственно, уже начали делать, говоря, что крейсер "Москва" потопили американские ракеты – ред.). И с парада победы на Красной площади специальные парадные подразделения будут демонстративно уходить на украинский фронт", — прогнозирует Михаил Самусь.

В то же время, по словам эксперта, большая война за Донбасс может и не начаться, потому что уж очень россияне затянули с началом. А они там готовили классическую операцию Второй мировой войны с огромным количеством авиации, артиллерии, РСЗО, пехоты, чтобы совершить огневый вал, который должен обрушиться на силы ООС, после чего начать наступательную операцию.

"Думаю, у них это уже не получится. Украинцам очень эффективно удается бороться с попытками россиян что-нибудь сконцентрировать, потому что сразу эти колонны, места базирования, коммуникации уничтожаются. А после уничтожения крейсера "Москва" Генштаб ВС РФ знает, что их Черноморский флот может быть уничтожен через несколько часов. Они понимают, что дальше наступает очень критическая фаза для них самих, для всех этих генералов, адмиралов, которые рассчитали все эти операции и оказывается, они просто глупы" – объясняет эксперт.

Подытоживая, Михаил Самусь отмечает, что сейчас конфликт переходит в несколько растянутую фазу. Отсутствует интенсив боевых действий, идет локальная проверка украинских позиций, проводится разведка боем. Возможно, россияне попытаются использовать тактику 2014-2015 годов — постоянное давление с целью пролома.

"То есть без большого интенсива, как сейчас в Мариуполе, где они уперлись и кладут десятки, сотни своих людей и много техники. И в таком относительно низком интенсиве, не поднимая это на стратегический или даже оперативный уровень, тактическими боями они будут пытаться отхватывать новую территорию, чтобы хотя бы захватить Донецкую и Луганскую области в их административных границах, и зафиксировать за собой юг Украины. Если они примут такую тактику, вероятность удара тактическим ядерным оружием снижается", — считает эксперт.