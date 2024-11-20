Путин и ядерная кнопка: почему в Кремле подняли вопли из-за ATACMS и решится ли диктатор на конфликт с НАТО

Россия снова приступила к ядерному шантажу. Слуги диктатора Путина – Песков и Медведев сделали соответствующие заявления о возможности нанесения ядерных ударов в случае использования Украиной американских ракет ATACMS по территории России. Напомним, что США предоставили разрешение Украине на использование дальнобойного оружия.

"Удары западными ракетами вглубь РФ можно будет квалифицировать как нападение стран НАТО на Россию с правом Москвы нанести ответный удар", – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Между тем, некоторые СМИ и Минобороны РФ сообщают, что Украина якобы уже нанесла такой ракетный удар по военному объекту в Брянской области.

Решится ли Путин применить ядерное оружие и какими могут быть последствия, ТСН.ua поинтересовался у военного эксперта Игоря Романенко.

Не чудо-оружие, но нужный инструмент

Генерал-лейтенант отмечает, чтобы оценить возможные последствия, нужно понимать реальную ситуацию, а положение дел на фронтах крайне тяжелое. Это хорошо видят и знают наши военные и союзники, которые докладывают об этом своему высшему руководству.

"Украине нужна военная помощь. Одно из ее направлений – предоставление современного дальнобойного оружия: ATACMS от американцев, Storm Shadow от британцев и SCALP от французов. С военной точки зрения использование этого оружия по врагу даст определенный эффект. Конечно, это не чудо-оружие, которое нам гарантирует мгновенную победу. Но оно существенно добавляет возможности влиять на противника и остановить наступательные действия россиян", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель руководителя Генштаба (2006–2010) гг.).

Ядерный шантаж для НАТО

Военный эксперт добавляет, что это отлично понимает диктатор Путин, поэтому использует любые попытки давления на руководство стран, которые помогают Украине.

"От Путина уже поступали подобные заявления, мол, если Украина начнет применять ATACMS или другое западное оружие по территории России, то он будет расценивать это как непосредственное участие стран НАТО в этой войне и будет рассматривать вопрос о нанесении удара по военным объектам стран НАТО. Эти заявления он уже делал не раз. Но все они не были реализованы, в том числе, нанесение ядерных ударов тактического уровня", – отмечает Игорь Романенко.

Ядерная истерия раздается из окон Кремля

Эксперт соглашается, к ядерным угрозам Кремля следует относиться осторожно. Разведка должна внимательно следить и анализировать все действия противника. Особенно после бурной реакции на события от Медведева, Лаврова, Захаровой и Пескова.

"Это уже такая себе ядерная истерия, которая раздается из Кремля. Но в ней виноват сам Путин. Если бы он вел себя более сдержанно, как ему предлагала команда Трампа, или когда звонил канцлер Германии Шольц, которого за этот звонок поддержал президент Канады Трюдо, то все бы было по-другому, но он не прислушался к советам – российский диктатор все перечеркнул массированным ракетным ударом по Украине и продолжает агрессию наступательными действиями по суше. Более того, он еще пытается использовать эту ситуацию в свою пользу, размахивая ядерной булавой", – отмечает военный эксперт.

Путин угрожает НАТО ядерным оружием/Коллаж ТСН.ua

Наспех подписал ядерную доктрину

Следует отметить, что 19 ноября Путин своим указом утвердил обновленную ядерную доктрину РФ.

Как утверждают эксперты, российский диктатор сделал это наспех не дожидаясь, когда новый президент США официально вступит в должность. Обновленный документ позволяет ему использовать ядерное оружие при малейших угрозах и даже при их отсутствии. Вот перечень некоторых пунктов о возможности применения:

проведение военных учений у границ РФ;

приближение НАТО к границам РФ;

агрессия против РФ и Белоруссии с применением обычного оружия, что создает критическую угрозу их суверенитету и территориальной целостности;

наличие у потенциального противника и развертывание им систем и средств ПРО, крылатых и баллистических ракет малой и средней дальности.

Ядерное оружие и План Победы! Зеленский встретился с журналистами и объяснил все!

Загадочное молчание от США и северокорейские солдаты

Между тем СМИ сообщают, что Силы обороны Украины уже наносили удары дальнобойным оружием по военным объектам РФ.

"Есть информация, что удары по РФ наносились, возможно даже ATACMS. Но американцы это пока не комментируют, только говорят, что они ничего не меняют в помощи Украине. Мол, передают, например, ATACMS с фугасными боевыми частями, а раньше предоставляли только кассетные", – отмечает Игорь Романенко.

Он добавляет, что "молчание" со стороны США свидетельствует о закрытой части такого рода действий. Поэтому на стратегическом или глобальном уровнях вокруг применения ATACMS, Storm Shadow и SCALP происходят определенные действия.

"Применение дальнобойного вооружения, прежде всего, может повлиять на использование северокорейских войск на фронте в Курской области РФ. Они уже прошли адаптацию и находятся в ожидании приказа. Но окончательное решение Путин не принимает, потому что он понимает, отдав такой приказ, он уже не сможет остановить начатое привычными для него ядерными страшилками. А нежелание слышать западных лидеров может закончиться для российского диктатора "проявлением силы", – подчеркивает военный эксперт.

Главное, не за счет Украины

Игорь Романенко добавляет, что сейчас происходят изменения в политическом руководстве США, а на следующий год они запланированы в Германии.

"Думаю, что речь идет об определенной рокировке сил, чтобы остановить эту войну до проведения операции по принуждению России к миру. Хотя, здесь до конца непонятна позиция Трампа, который пока только на словах поддерживает Украину. Важно, чтобы "принуждение России к миру" было сделано не за счет интересов Украины. Поэтому ситуация тяжелая и над ней нужно работать нашему военно-политическому руководству", – отмечает Игорь Романенко.

Применит ли Путин ядерное оружие?

Тем не менее, заявления слуг Путина можно назвать прямыми анонсами по нанесению ядерного удара. Именно этим они пытаются запугать Украину и НАТО.

Военный эксперт уверяет, что сейчас применение ядерного оружия Россией маловероятно.

"Несомненно, возможность применения ядерного оружия у Путина есть. Но сейчас враг медленно, но продвигается вперед, применяя конвенционное вооружение. И, возможно, не так быстро, как этого хотели бы в Кремле. Поэтому, я думаю, что использовать ядерное оружие, на текущее время, Путин не будет. Это принесет ему больше проблем, чем преимущества", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, сколько РФ еще может вести войну против Украины: почему важно дальнобойное оружие и как давить на "мозоль" Путина.

План от Зеленского, ядерная доктрина Путина и террор России в Глухове. Новости ТСН 14:00 19 ноября

Читайте также:

Ядерная угроза для Запада Украины: что выбирают целью и каким может быть ответ Путину

Ядерные угрозы Путина: может ли Россия применить оружие массового уничтожения и где

Запад дрожит: почему рано уничтожать Крымский мост и как на это отреагирует Путин