Путин идет ва-банк: зачем Кремль опубликовал свои "хотелки" в адрес Байдена

Путин подвергает сомнению две большие волны расширения НАТО на Восток 1999 и 2004 годов.

Российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности". О чем идет речь? С лета (т.е. с первого крупного саммита Байдена с Путиным в Женеве), Кремль начал говорить, что во время объединения Германии 30 лет назад, Запад, якобы пообещав не расширять НАТО на Восток, нагло обманул Россию.

Это откровенное вранье опроверг даже первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, которому, якобы, по словам Владимира Путина, такое устное обещание дал тогдашний американский госсекретарь Джеймс Бейкер. Но Москва продолжает разгонять ложь. Цель понятна – сцементировать свой электорат, ведь уже через два года Путина ждут очередные президентские выборы.

Но, кроме гарантий невступления Украины в НАТО, российский "договор", скорее напоминающий случайный набор слов в ворде на А4, содержит еще одну интересную деталь. Путин фактически подвергает сомнению две большие волны расширения НАТО на Восток после распада Советского Союза, который Россия пытается отчаянно реанимировать.

ТСН.ua проанализировал содержание обнародованных "хотелок" Кремля и цели, которые может преследовать Путин.

Что это за деталь?

То, что существуют письменные требования России в адрес США и НАТО по поводу "гарантий безопасности" не было секретом. Именно это Путин обсуждал с Байденом во время их крупного онлайн-саммита 7 декабря. И именно это российский МИД в письменном виде передал в среду, 15 декабря, помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, когда она приезжала в Москву.

Но, безусловно, громкой новостью стало обнародование этих письменных ультиматумов Москвы в адрес Вашингтона. Почему Россия на это пошла? Очевидно потому, что по официальным и неофициальным каналам получила жесткое "нет". Все это очень напоминает "слитую" МИД РФ дипломатическую переписку с немцами и французами месяц назад. Но проанализировать обнародованные Россией "хотелки" все же стоит. По крайней мере, самые громкие пункты.

Во-первых, это гарантии невступления Украины в НАТО со стороны США.

Во-вторых, Россия хочет не только заморозить дальнейшее расширение Альянса за счет стран бывшего СССР, но и ставит под сомнение две большие волны расширения НАТО на Восток 1999 и 2004 годов, когда членами стали: Чехия, Венгрия, Польша, Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения

По словам первого замдиректора Центра "Нова Європа" Сергея Солодкого, с самого начала российской агрессии было ясно, что Москва стремится закрепить свое влияние над Украиной. Теми же мотивами Россия руководствовалась и в 2008 году, развязав агрессию против Грузии. Очевидно, что цель была простой — наличие конфликтов на территории государств должно служить главным гарантом того, что страны не примут в Альянс.

"Обнародование такого рода документов доказывает, что Россия продолжает мыслить категориями жесткого реализма в международных отношениях, разделения мира на сферы влияния. С другой стороны, если бы Россия верила в возможность такого рода договоренностей, то, наверное, не делала бы свои предложения (тем более проекты каких-то документов) публичными. Черновики межгосударственных документов обычно так и остаются черновиками. Публикация же России – это в определенной степени свидетельство бессилия. Похоже, Москва и сама не верит, что кто-то будет это принимать во внимание. Поэтому здесь скорее россияне работают для внутреннего потребителя, мол, мы подали руку дружбы. На самом же деле это выглядит как агрессивный ультиматум: давайте делить Европу или... Или что? Очевидно, Россия продолжает пугать мир войной", — комментирует ТСН.ua Сергей Солодкий.

Зачем Путин это делает?

В третий раз Путин хочет встретиться с Байденом уже в январе. По крайней мере, это отчаянно ретранслирует российская пропаганда. Цель ясна – устроить "Ялту-2" – новое перераспределение мира по сферам влияния. О своих "хотелках" Путин заявил открыто: заключить пакт о новой архитектуре безопасности в Европе, который сформирует безнатовскую буферную зону безопасности вокруг России, вплоть до вывода американского ядерного оружия из Германии.

Москва сравнивает свои отношения с Вашингтоном с временами Карибского кризиса 1962 года. Около 60 лет назад, напомним, мир стоял на грани ядерной катастрофы: США разместили ядерное оружие в Турции и Италии, а Советский союз – тайно на Кубе.

Но сравнивать происходящее сейчас с временами Холодной войны, в которой фактически победили Соединенные Штаты, просто смешно. Экономика России и близко не может сравниться с мощью СССР. Да и мир уже далеко не двухполярный, как тогда.

Тогда зачем российский МИД публикует набор ультиматумов в адрес США, зная, что не имеет ни сил, ни средств победить в этом поединке? В комментарии ТСН.ua глава Постоянной делегации ВР в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев назвал две возможные причины.

Первая, и самая плохая для нас, – Путин пытается оправдаться перед собственным населением, что он, видите, ли сделал все, что мог, пытался решить эти вопросы дипломатично. Но не удалось. Поэтому Россия должна защитить свои границы военным путём.

Достоверность такого сценария, по словам нардепа, достаточно мала.

Второй – это поиск выхода из того цугцванга (принуждения к совершению хода), в который Путин себя загнал. Ибо выдвинув ультиматум о том, что НАТО не может расширяться и получив ответ "нет", Путин должен либо отступить и сказать окей (а этого он себе позволить не может), либо начать агрессию.

"Чтобы сохранить лицо, продолжить такой диалог и тянуть время, сегодняшний документ и появился. Он говорит не только о том, что не может быть расширения НАТО на Восток. Там идет речь еще и о ядерном вооружении, запрете размещения вооружений у границ (российских – ред.). И здесь уже может быть какой-то предмет торга. То есть, если, например, США будут рассматривать этот документ хоть с какой-то стороны, то здесь Россия может сказать: хорошо, вот по этим вопросам мы не договорились, а по ядерному вооружению или ракетам малой и средней дальности (тем более, что соответствующий Договор РСМД больше не работает – ред.) давайте все же договоримся. И тогда для России это будет "победой", что они заставили Запад и таким образом сохранили лицо", — считает Егор Чернев.

Что дальше?

Представитель Белого дома Джен Псаки уже прокомментировала обнародованные российским МИД ультиматумы: "Без наших европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности".

Позднее издание Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что США все же готовы обсудить с Россией вопросы безопасности и вскоре свяжутся с Кремлем.

В действиях Вашингтона могут быть две цели.

Первая – затянуть Москву в долгие переговоры, сделав вид, что ее интересы якобы учитывают. Не зря Польша предлагала для таких разговоров площадку ОБСЕ.

Вторая – заключить с Россией своеобразный "пакт о ненападении", пока США будут "воевать" с Китаем.

По словам директора программы "Российские и Белорусские Студии" Совета внешней политики "Украинская призма" Максима Хилько, озвученные Россией предложения к НАТО и США традиционно пронизаны цинизмом и лицемерием, начиная со слов о приверженности целям и принципам Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, которые Россия грубо нарушила оккупацией территорий Грузии, Украины и Молдовы.

Из того, что, по словам эксперта, Кремль обнародовал свои требования к США и НАТО еще до того, как стороны успели их обсудить, очевидно, что Москва и сама не относится к ним, как к серьезной попытке поиска поля для компромисса, а скорее как к провокации или троллингу с целью использовать в целях пропаганды, чтобы продемонстрировать якобы нежелание Запада соглашаться на деэскалацию.

"Чтобы публично разоблачить лицемерие Москвы, Вашингтону и Брюсселю можно было бы пригласить Кремль дать объяснения, в частности по статье 4, в которой предлагается не размещать военные силы и вооружения РФ и НАТО на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным там на 27 мая 1997 года. В этом контексте следует поинтересоваться, следует ли воспринимать это предложение как демонстрацию готовности РФ вывести свои войска и вооружения из оккупированных районов Донбасса и Крыма?", — справедливо подчеркивает Максим Хилько.

В целом же, по словам эксперта, стоит предложить Москве для начала выполнить преамбулу предложенного ею же текста, в частности, по выполнению Хельсинского Заключительного акта СБСЕ 1975 года, уже в начале которого речь идет об уважении к суверенитету других государств, их территориальной целостности, права по собственному усмотрению осуществлять отношения с другими государствами, права принадлежать или не относиться к международным организациям.

"Показательно, кстати, что в своих предложениях к США и НАТО Россия эти суверенные права государств-участников ОБСЕ как раз и предлагает нарушить, выдвигая требования по их ограничению", — резюмирует Максим Хилько.