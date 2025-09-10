Путин ищет новую войну: Жданов шокировал целью атаки России по Украине и Польше

Владимир Путин, Олег Жданов / © ТСН

В ночь на 10 сентября Россия совершила масштабную атаку дронами и ракетами по Украине. Войска РФ выпустили 415 ударных беспилотников, 42 крылатых и одну баллистическую ракету. Часть дронов нарушила воздушное пространство Польши — по разным данным, от 8 до 19 «Шахедов» залетели в глубь страны. Впервые в стране НАТО пришлось сбивать российские цели на своей территории.

Все, что известно об атаке, ее целях и последствиях — читайте в материале ТСН.ua.

Удар по Украине 10 сентября и «Шахеды» в Польше: что известно

В ночь на 10 сентября Россия начала очередную массированную комбинированную атаку по Украине. Было зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БПЛА на 17 локациях. Взрывы раздавались в Киеве, Луцке Львове, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой областях, в Прикарпатье.

Около 00:50 по киевскому времени первые российские «Шахеды» нарушили воздушное пространство Польши.

«Количество российских дронов, которые пересекли границу Польши и значительно углубились на ее территорию, может быть больше предварительно озвученного числа. По обновленным данным, этой ночью около двух десятков российских дронов могли совершить движение в воздушное пространство Польши», — сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Дроны сбивали польские военные. Над аэропортами Ряшева, Люблина и Варшавы закрыли воздушное пространство из-за «незапланированной военной активности».

Над Польшей подняли истребители F-16, а также SAAB 340 (самолет дальнего радиолокационного обнаружения).

В десяти воеводствах Польши также объявили ускоренный вызов резервистов ТрО из-за вторжения в воздушное пространство страны российских беспилотников.

НАТО активировала статью 4 Североатлантического договора в связи с инцидентом с российскими беспилотниками в воздушном пространстве Польши.

Поляки выложили в Сети последствия атаки российских дронов. Так, российский «Шахед» атаковал жилой дом в Выриках (Влодовский повет, Люблинское воеводство). Повреждена крыша здания и автомобиль, стоящий во дворе. Люди не пострадали. Власти пока не могут четко сказать, был ли это дрон, который влетел в дом, или беды наделали обломки.

В разных городах Польши также обнаруживают обломки беспилотников. В частности, один из дронов упал в городе Мнишкув в Лодзинском воеводстве.

Обломки еще одного сбитого БпЛА обнаружили на кладбище на юго-востоке Польши, в 40 км от границы с Украиной, сообщила окружная прокуратура города Замостье.

Тем временем в Кремле традиционно уклонились от комментариев. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков переадресовал все вопросы об инциденте с российскими дронами над Польшей в Министерство обороны РФ. Он снова набросился на страны Евросоюза и НАТО. Мол, они «ежедневно обвиняют Россию в провокациях без аргументов”.

А временный поверенный по делам России в Польше Андрей Ордаш заявил, что РФ считает безосновательными и необоснованными обвинения Польши по поводу инцидента с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами.

В США высказались о том, что на атаку БПЛА по Польше Белый дом должен ответить санкциями.

Президент США Дональд Трамп также публично отреагировал на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши. По этому поводу он опубликовал сообщение в соцсети Truth Social.

«Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши дронами? Начинаем», — написал президент США.

Однако из сообщения не совсем ясно, что именно собирается начинать Дональд Трамп.

Ранее в Белом доме сообщили, что сегодня, 10 сентября, президент США проведет разговор с польским президентом Каролем Навроцким.

Путин ищет новую войну

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский диктатор Владимир Путин ищет новую войну — именно поэтому “Шахеды” нарушили воздушное пространство во время последней атаки.

«Помните, пару лет назад была самая популярная тема среди политиков, красные линии все рисовали. И тогда в Кремле раздалась фраза, что никто не имеет права России рисовать красные линии, Путин сам будет рисовать эти красные линии. Вот он сегодня и рисует», — говорит Олег Жданов.

Фактически Путин проверяет реакцию НАТО на вторжение России в одну из стран НАТО, считает эксперт:

«Ту же Эстонию — почему бы не провести операцию „Нарва — русский город“. Видите ли, НАТО „обеспокоено“. Мониторинговые каналы писали, что с десяток дронов пошли на Польшу. Это фиксировали наши средства радиотехнической разведки. Польша сначала сказала, что два сбили, потом вообще один, и они обеспокоены”.

По словам Олега Жданова, ради нескольких дронов поднимать несколько бортов авиации и задействовать системы ПВО нелогично.

«На один дрон поднимать F-16 и F-35, задействовать авиационное крыло НАТО, расположенное в Польше, задействовать системы ПВО НАТО, стоящие в Польше — это абсурд. Это лишние хлопоты. А Польша сейчас говорит, что все хорошо, ну подумаешь. А при этом в двух воеводствах Туск говорит, кто найдет упавший дрон или обломки, срочно сообщать полиции. Так сколько же было дронов? — говорит военный эксперт.

Для Путина такая реакция — «зеленый свет», считает Олег Жданов. Глава Кремля понимает, что может делать что угодно, а НАТО будет просто «озабочено».

«Он понимает, что завтра, если он захватит Нарву „зелеными человечками“, НАТО будет „озабочено“. Кстати, когда об этих красных линиях говорили, я высказывал предположение, что Путин может развалить НАТО за 24 часа. Напасть на одну из стран НАТО и все. И они на четвертой статье собственного устава — консультации по угрозам — погрызутся как крысы и съедят друг друга. И на этом НАТО закончится. Вот что делает Путин», — говорит Олег Жданов.

Военный эксперт также обратил внимание на недавнее выступление российского генерала и главы комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова. Тот заявил о «фашизме» в Финляндии и намерениях России «защищать свои интересы» в этой стране.

«Мол, Финляндия скатывается к фашизму и они будут сами виноваты в том, что с ними может произойти. А что с ними может случиться? Нападение России», — говорит Олег Жданов.

В России идет полная милитаризация страны, потому они ищут новую войну, объясняет военный эксперт. Где ее искать — на Западе. Как это проверить — делать такие вооруженные провокации, как в Польше:

«Еще один нюанс, почему России нужна новая война. Они провели исследование влияния вывода советских войск из Афганистана в 1989 году на развал Советского Союза. Тогда вышла одна усиленная армия, 50-60 тысяч мы держали в Афганистане. Но эти ребята очень сильно повлияли на общественное мнение по поводу того, что война была захватнической. Никакого международного долга они там не выполняли. Они пытались насадить там демократию западного типа в мусульманской стране. И потому в Кремле четко понимают, что если 700 тысяч приедет из Украины, а еще из них 200 тысяч зэков, половина даже если выживет, то какая криминогенная обстановка будет в России? И какое общественное мнение сформируют они, когда их здесь называют оккупантами? Они ведь это понимают, как бы там пропаганда ни говорила. И они приедут, и будут рассказывать, что они делали в Украине, как они убивали. А что делать с юнармией, которая сегодня с первого класса бегает с автоматами полосу препятствий? Они одолевают с единственным лозунгом «убивать хохлов».

Олег Жданов напомнил, что в России давно разыгрывают тему Третьей мировой войны:

«В 2021 году генерал Герасимов в журнале „Красная звезда“ — это ведущее военное издание России — написал огромную аналитическую статью „Третья мировая война нового гибридного типа“. Там всё это описано. Там нет конкретики о странах и территориях каких стран, но методика ее ведения полностью совпадает с тем, что сегодня происходит вокруг нашей войны».

Какие объекты атаковала Россия в Украине 10 сентября

В ночь на 10 сентября российская атака была направлена преимущественно на запад Украины. Под ударом оказались разные объекты, в том числе энергетика. Впрочем, по словам Олега Жданова, у Путина сегодня нет проблемы в охвате целей.

«Они могут не определять приоритетные цели за счет яростного увеличения количества огневых средств поражения. На сегодняшний день они способны охватить все: и энергетические цели, и особое внимание они уделяют складским помещениям, причем на разных предприятиях не обязательно военно-промышленного комплекса. По-видимому, у них бытует мнение, что мы можем хоронить военно-техническое имущество и на складах других предприятий или организаций. «Новая почта» постоянно подвергается обстрелам. Они, вероятно, думают, что мы используем склады для хранения чего-то военного. А 400 с лишним «Шахедов» — целей меньше на огневой налет определяется, чем они назначают дронов для применения в том или ином налете», — говорит военный эксперт.

Новый этап эскалации войны в Украине: чего ждать дальше

По мнению Олега Жданова, Путин будет продолжать и дальше атаковать с такой же интенсивностью. Это можно назвать новым этапом эскалации.

«Я не согласен, что это новый этап войны. Ничего нового он особо не придумал. Просто он эскалировал за счет количества. Сталинский лозунг был, что количество должно перерасти в качество. Так Сталин размышлял в начале Великой Отечественной войны. Поэтому Жуков и гнал сотнями тысяч на немецкие пулеметы советских воинов. То же сегодня делает и Путин», — говорит военный эксперт.

По его словам, Россия пытается развалить украинскую экономику и уничтожить логистическую базу, чтобы благодаря этому решать проблемы на фронте.

«Потому что фронт более или менее, не то что стабилизирован, нельзя так сказать, но он стал более инерционным, он мало двигается. Для этого они решили перенести основные усилия в глубину нашей страны. И смотрите, обманный маневр в 6 часов утра ракеты в последний момент отвлернули от Киева. В районе Василькова они начали возвращать в Житомир. И пошли дальше. То есть Киев они так попугали, а удар дальше был смещен на западную часть нашей страны», — говорит Олег Жданов.

От самого масштабного ракетно-дронового удара по Украине прошло меньше недели, отметил эксперт. К сожалению, российская армия способна продолжать в таком же темпе и устраивать массированные атаки несколько раз в неделю.

«Буданов говорил, что россияне на конец августа будут производить до 230 дронов разных типов в сутки, а еще в июле они производили 170. Далее Буданов говорил, что они до конца года будут пытаться увеличивать мощности на 10-15 процентов ежемесячно. И на конец года могут выйти на производство до 400 дронов в сутки. Так что они наращивают производство дронов, особенно дальнего радиуса действия. И, к сожалению, подобные налеты будут. Кстати, звучала цифра, что каждые 6-8 суток они будут повторять столь массированные огневые налеты. Пока это соответствует действительности, к сожалению», — говорит эксперт.

Будет ли Россия снова атаковать Польшу

По мнению Олега Жданова, пограничные воеводства Польши по всей вероятности ожидает угроза во время последующих российских атак по Украине.

«Но, опять же, посмотрим — они и дальше будут делать вид, что это либо „репетиция“, либо „ничего страшного“. Они будут объявлять тревогу, поднимать авиацию. Кстати, это очень дорого. Тем более, мы знаем, что F-16 против “Шахедов” — это неэффективно. Потому что есть разница в скоростях и угроза поймать хотя бы один осколок от подрыва “Шахеда” в воздухе — для F-16 это смертный приговор. Так что посмотрим на реакцию», — говорит эксперт.

По его словам, пока Польша находится в НАТО, другой реакции мы, к сожалению, не услышим.

«Кстати, снова возвращаются в новый военно-политический союз — или НАТО-2.0, или восточное НАТО — уже снова подняли эту тему. И я думаю, что нужно ее расшатывать, нужно ее прокачивать и нужно создавать военно-политический союз. Нам с нашими соседями или соседям с привлечением нас. Потому что в составе НАТО, где пока что доминирующими остаются Соединенные Штаты, НАТО нам ничего не даст. А им тем более», — считает Олег Жданов.