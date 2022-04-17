Путин ищет виновных: в России идет война на смерть между ФСБ и Минобороны

Российский "фюрер" сегодня напоминает Гитлера весны 1945 года, когда тот до последнего дня своей жизни надеялся, что завтра будет атомная бомба, которую он бросит и выиграет войну.

В Минобороны сообщают, что россияне не могут начать свое распиаренное сражение за Донбасс, потому что ВСУ их активно сдерживают. Силы, которые они пытаются накопить, мы активно разбиваем. Но недооценивать врага не следует. По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, битва за Донбасс будет большой.

Именно поэтому США, по информации американского телеканала NBC News, призывают союзников предоставить Украине больше артиллерии и боеприпасов. Но британская разведка предупреждает: хоть фокус российского вторжения и сместился на восток Украины (они концентрируют силы возле Харькова и Северодонецка), конечная цель России не изменилась.

"Она стремится заставить Украину отказаться от своей евроатлантической ориентации и утвердить собственное региональное доминирование", — говорится у британцев.

Ставки сверхвысокие. Путин поставил на карту все. Уже очевидно, что до 9 мая он не сможет продемонстрировать зомбированным пропагандой россиянам хоть какую-то победу. Именно поэтому в Кремле стали пугать применением тактического ядерного оружия, особенно после уничтожения флагмана ЧФ крейсера "Москва".

ТСН.ua продолжает анализировать положение дел на фронте. Вместе с военным экспертом Олегом Ждановым разбирались, почему россияне никак не могут начать свое легендарное сражение за Донбасс, и есть ли Путину что продемонстрировать на 9 мая.

Битва за Донбасс

По словам Олега Жданова, можно считать, что это сражение за Донбасс уже началось, но не в полном объеме. Россияне никак не могут сформировать резерв – это их главная проблема. Поэтому на сегодняшний день никто не может спрогнозировать, когда начнется массированное наступление.

Резерв россияне не могут сформировать по двум причинам:

из-за невозможности собрать необходимое количество личного состава;

из-за нехватки техники и вооружения для укомплектования этих войск.

По данным украинской и западной разведки, ожидания от мобилизации в России самые плохие. Из тех людей, которые пришли в военкомат по повесткам по той же системе БАРС (боевой активный резерв страны), по которой Россия запустила скрытую мобилизацию, менее 1% согласились подписать контракт с ВС РФ на условиях участия в боевых действиях.

А сегодня, когда РФ еще и изменила условия контракта в сторону ухудшения, включив уголовную ответственность за отказ от участия в боевых действиях в Украине, это точно не будет способствовать тому, что люди пойдут подписывать контракт. Наоборот, это может оттолкнуть еще какую-то часть общества за таких условий контракта", – считает Олег Жданов.

Ядерный удар

ТСН.ua уже писал, что после уничтожения крейсера "Москва" в Кремле настоящая истерика. В Госдуме открыто призывают еще больше бомбить Киев, чтобы убить Владимира Зеленского, а в российских Telegram-каналах полно призывов к удару по Украине ядерным оружием.

Собственно, использование Путиным тактического ядерного оружия не исключили директор ЦРУ Уильям Бернс и Владимир Зеленский. По словам Олега Жданова, Россия уже использовала практически все свои средства. Последнее – это будет славная битва за Донбасс.

"Если они еще и ее проиграют, тогда, да, можно на 100% говорить, что они использовали все возможные средства, кроме оружия массового поражения. На сегодняшний день я бы сравнил Путина с Гитлером весны 1945 года, когда он каждый день ожидал от своих ученых оружия массового уничтожения. И он до последнего дня своей жизни надеялся, что все, завтра у него будет атомная бомба, которую он бросит и выиграет войну. Именно в такой ситуации, на мой взгляд, сегодня оказался Путин", — считает Олег Жданов.

Однако, по словам эксперта, по окружению Путина совсем другое расписание. В большинстве своем оно смотрит все-таки на Запад, а не на Путина, и задает вопрос: ну сколько он еще протянет на этом посту, сколько он еще сможет руководить страной? А у них есть дети, внуки, все состояние и счета на Западе. Поэтому может договориться с Западом и начать с чистого листа?

"Думаю, что там именно такие мысли. Тем более что сегодня в России началась масштабная война между ФСБ и Минобороны. Там война началась не на жизнь, а на смерть, кто кого утопит. Потому что решается вопрос, на кого повесить ответственность за провал войны" в Украине: сможет ли ФСБ это повесить на военных, или военные отразятся и все же повесят это на ФСБ", — комментирует Олег Жданов.

Сухопутный коридор

Да, Путин не достиг своих амбициозных целей в Украине. Блиц-льд со взятием Киева за 3-4 дня провалился. Однако это не значит, что ему нечего продать россиянам. По словам Олега Жданова, за эти 53 дня войны против Украины у него есть достижения – это сухопутный коридор.

"Я бы на месте Путина даже не стал штурмовать дальше Мариуполь. Но никто не отменял российский идиотизм. Они будут класть войска столько, сколько его хватит. А так его уже нет смысла штурмовать, потому что его можно обойти. И все равно коридор есть, пока мы их оттуда не выбили", – говорит Олег Жданов.

Во-первых, россияне контролируют Запорожскую АЭС, которую включили в "Росатом". То есть Путин фактически контролирует электричество на всем северо-востоке.

Во-вторых, они пустили воду в Крым, захватив южную Таврию. У Путина есть Северо-Крымский канал.

"Вода уже физически в Крыму, она перешла Джанкой и пошла на рисовые поля. На YouTube много роликов, как они включают все насосные станции для подъема воды. Все работает. Они не модернизировали канал у себя в Крыму, поэтому дальше Джанкой они воду не подают".. Поэтому у Путина есть вода в Крым — то, что он всегда обещал россиянам", — говорит Олег Жданов.

В-третьих, Азовское море, которое становится внутренним озером РФ.

Если Путин не продемонстрирует сейчас успеха на Донбассе, Россия может использовать уже получившиеся территориальные "достижения", объединив их в одну административную единицу, условную "Новороссию" без включения в состав РФ.

Зачем? Чтобы, как и "ДНР"/"ЛНР" в свое время, толкать обратно в Украину, используя политику "Минска-2". То есть, после провала донбасского наступления, Кремль будет пытаться втянуть Киев в переговорный процесс. А у Украины, по словам Олега Жданова, остается только один путь – это война.

"Но судя даже по тому, что они сегодня об этом не говорят, их пропагандистские каналы все молчат, это не совпадает с тем, что лично говорил Путин. А лично Путин говорил, что надо освободить Донбасс. Поэтому даже эти достижения он не может продать обществу именно потому, что они не отвечают его словам", – отмечает эксперт.

И напоследок ТСН.ua спросил Олега Жданова, могут ли ВСУ сейчас отбить Херсон и южную Таврию?

"Да, вполне смогут. Но может и не понадобится их отбивать. Почему? Если мы нанесем реальное военное поражение российским войскам на Донбассе, то дальше вся оборона России просто сама посыплется как карточный домик", — подытожил эксперт.