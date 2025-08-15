Путин из Хмельницкой области сменил фамилию и назвал вероятные сроки завершения войны

Бывший тезка Путина из Хмельницкой области назвал свой прогноз касательно завершения войны в Украине / © ТСН

В преддверии вероятной встречи президентов США и России на Аляске ТСН.ua позвонил Владимиру Путину. Украинскому тезке российского диктатора. 53-летний Владимир живет в Хмельницкой области и работает местным предпринимателем, в далеком прошлом он был одним из чиновников городского совета.

Во время разговора он сделал важное уточнение — около года назад он отказался от фамилии Путин и сменил ее на Биленькый. Говорит, что для него лично крайне важно, что будет когда-то написано на его могиле.

Кроме того, Владимир высказал свое мнение по поводу встречи Путина, который беспощадно обстреливает в том числе и Хмельнитчину.

«Я не такой великий человек, чтобы мое мнение что-то значило. Но считаю, что сегодняшняя встреча Трампа с Путиным ничего не изменит к лучшему. Просто ничего. Путин будет пытаться играть с Трампом. Последний будет считать, что он, Трамп, очень велик и его будут слушать. Но его снова обведут вокруг пальца. И это все. Думаю, будет шум, который для нашей страны ничего не решит», — считает бывший тезка Путина.

К этому он добавил, что, по его собственному мнению, война закончится не скоро.

«Я не пророк, но, на мой взгляд, еще несколько лет она будет продолжаться. Дело в том, что воюет не только Путин, но и вся Россия. У них одна цель — уничтожить Украину, уничтожить нашу нацию. Ничего не решит и смерть Путина. У него будет преемник, который в разных вариантах может продолжать», — говорит Владимир.

Также он объяснил, почему сменил фамилию.

«Когда посещаешь кладбище, то задумываешься над тем, что будет написано на памятнике на могиле. Сейчас такое время, что времени на раскачку нет, сейчас такое время, что не знаешь, когда с тобой что-то может случиться…»

Как выяснил ТСН.ua, Владимир Биленькый, который до недавнего времени носил фамилию Путин — не единственный украинец-тезка диктатора. По данным государственного интернет-ресурса «Судебная власть Украины», летом 2013 года в Харьковской области с Васищевским поселковым советом судился Путин Владимир Николаевич. Он требовал признать действительным соглашение о покупке дачного дома. По данным этого же ресурса, в Украине есть Эдуард, Георгий, Виктор Путины.

Ранее сообщалось о том, что украинские беженцы на Аляске готовятся к приезду Путина.