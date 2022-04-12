Путин, Лукашенко и освоение Луны: как "фюрер" вылез из бункера и стягивает войска в Финляндию

Путин намерен отправить на Луну белорусского космонавта, обещая россиянам возобновление космической программы.

Путин вылез из бункера. Формально он это сделал для переговоров с таким же военным преступником, как и он, самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. А реально – чтобы разыграть настоящий спектакль. Но получилось, как и все у россиян.

Встретился Путин с Лукашенко в Амурской области на космодроме Восточный у самой границы с Китаем. Там, где по данным группы расследователей Bellingcat, может быть его ядерный бункер. Да и выглядел Путин, мягко говоря, странно: то ли поправился, то ли бронежилет на него надели на десять размеров больше.

Начинался весь этот спектакль с обещаний Путина Лукашенко отправить белорусского космонавта на Луну после собственно возобновления российской программы по освоению Луны. Но цель постановки была совсем другой – показать всему миру, почему он не собирается прекращать свои зверства против украинцев.

ТСН.ua проанализировал очередные шизофренические заявления Путина, которому подгавкивал Лукашенко, и что на это уже ответили по ту сторону Атлантики.

Пациенты Фрейда

На фоне визита австрийского канцлера Карла Негаммера в Москву, отказавшегося не только от совместной с Путиным пресс-конференции, но даже делать с ним фото для протокольной съемки, Кремлю нужно было срочно реабилитироваться.

Во вторник, 12 апреля, когда Россия начала перемещение береговых ракетных комплексов "Бастион" (дальность до 600 км) на Карельском перешейке возле границы с Финляндией (сразу после ее заявлений о вступлении в НАТО), к Путину на Дальний Восток России по первому же звонку примчался Лукашенко.

На фоне слухов о масштабных чистках 5-й службы ФСБ, которая отвечала за Украину, и арест архитектора войны против Украины Владислава Суркова, Путин не дал заднюю, несмотря на катастрофические потери живой силы, которые уже больше потерь советской армии за 10 лет войны в Афганистане. Кремль продолжит реализацию первоначального плана, очерченного Генштабом РФ. То есть, очевидно, до последнего боеспособного российского солдата.

При этом зверства путинской машины смерти в Киевской области, где российские солдаты убивали и насиловали мирных жителей, Путин назвал фейком, а Лукашенко – спецоперацией Великобритании. Очевидно, на русском Урале этих двух принимает один психиатр или сибирский шаман, но что-то безрезультатно. Отвечать на трибунале все равно придется.

Однако смешнее всего было наблюдать за тем, как Путин оправдывал обвал российской экономики. По словам российского бункерного руководителя, если их суда нельзя отправить в европейские порты, то непременно найдется другое место, куда их можно отправить, чтобы сразу не на три буквы.

При этом Путин припомнил полет Юрия Гагарина в космос. Мол, если тогда СССР в условиях полной технологической изоляции "достиг таких грандиозных успехов, то неужели сегодняшняя Россия с современными технологиями не сможет дальше развивать свою космическую программу". Смех и все, потому что весь мир знает, что тогдашняя Россия эти технологии просто воровала.

Наступление на Донбасс

Ну а пока россияне продолжают умирать из-за обезумевшего военного преступника, в НАТО прогнозируют, что второй этап широкомасштабного российского наступления, теперь уже на Донбассе, будет более широким и кровавым. То же во вторник, 12 апреля, озвучили и в Пентагоне.

По словам спикера Минобороны США Джона Кирби, Россия все еще имеет много огневой мощи, которую бросает на Донбасс. За счет того, что они собирают свои силы и концентрируют их на географически меньшей территории Востока (24 февраля они почему-то решили, что осилит наступление сразу на трех фронтах), война рискует стать длиннее и более кровавой.

Тем не менее, Джон Кирби говорит, что Вашингтон ставит только на победу Киева. Поэтому, по информации американской прессы, США уже рассматривают возможность поставки Украине вооружений большей дальности, в том числе тяжелых вооружений, артиллерии и даже систем, которые позволят Украине нанести удар по российским военным аэродромам. Так как, например, спутниковые снимки, обнародованные несколько дней назад, четко показывают, что россияне сосредоточили большое количество истребителей на авиабазе в Воронеже.

По данным американского телеканала CNN, большая колонна российской военной техники, которая направляется в сторону Донбасса, замечена у поселка Матвеев Курган в Ростовской области. Однако пока ни одной из своих целей Путин не добился. Даже полностью разрушенный Мариуполь россияне не могут захватить на 100%. У британского Минобороны есть свое объяснение фиаско Кремля.

"По меньшей мере, шесть российских генералов были убиты в боях. 2151 российских транспортных средств, единиц артиллерии и авиации были повреждены, брошены, уничтожены или захвачены — втрое больше, чем у Украины. Российские войска случайно сбили собственный самолет…", — говорит Лондон, комментируя настоящий план войны русских.

Кроме того, в Соединенных Штатах активно продвигают тему ленд-лиза для Украины. Сенат уже сделал первый шаг – принял соответствующий законопроект. Теперь дело за Палатой представителей, пока работающей на округах. Однако сомнений в том, что он успешно пройдет голосование и за рубежом, и отправится на подпись Байдена, нет.

Что это дает Украине? Более быстрые темпы и увеличение объема военной помощи. Да, она не будет бесплатной. Но выплачивать эти кредиты можно будет в течение долгого времени. А вот за поврежденную или уничтоженную технику платить вообще не нужно.

Стоит отметить, что последний раз программа ленд-лиза действовала еще во времена Второй мировой войны. Тогда США оказывали помощь всем тем, кто сражался против нацистской Германии. Теперь колесо истории может развернуться в обратную для россиян сторону.

"Документ прошел Сенат. Палата представителей сейчас работает на округах. Когда мы вернемся, будем работать над тем, чтобы утвердить и увеличить эту помощь. Через несколько недель мы рассмотрим этот закон и будем продвигать его к принятию. Возможно – принятие существенно подобного ему. Я лично верю, что последующее развертывание военной поддержки США должно поступить в виде программы ленд-лиза", — сказал ТСН.ua член Палаты представителей Конгресса США от штата Колорадо Джейсон Кроу.