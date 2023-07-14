Путин маниакально обстреливает Киев: эксперт назвал истинную цель российского диктатора

Россияне продолжают ночные атаки на Киев "шахедами" и обстреливают город ракетами. Кадры с поврежденной квартирой многоэтажки в Дарницком районе столицы облетели все мировые СМИ. Люди удивляются такой маниакальности Путина, который уже второй год подряд обстреливает Киев. Ведь почти все ракеты и дроны сбивает наша ПВО.

Зачем Путину Киев, почему его генералы наносят по городу ракетные удары и когда это может прекратиться, выяснял сайт ТСН.ua.

Повреждение из-за взрывов в Киеве. Фото: КМВА

Эксперты отмечают, что для россиян Киев будет целью до последнего дня войны, потому что враг решил, что сломив столицу, он победит Украину. Бред, вроде: "забросать Киев ракетами", как мантру повторяют многочисленные российские медийные прихвостни.

Чего хочет Путин атакуя Киев

"Ракетные удары по Киеву – это реализация позиции Путина, которая уже осуществляется 17 месяцев войны. Кое-что меняется в тактике нанесения воздушных ударов по городу, но россияне принципиально не отказываются от атак по столице. Киев для них — "центр принятия решений". Этот подход вовсе не новый в нашей войне с Россией, это классический подход в ведении локальных войн. Его логика заключается в том, чтобы захватить столицу и взорвать местную власть. После этого, по мнению россиян, остальное дело будет считаться решенным. Потому Путин пока не отходит от такого сценария действий. Он имеет силы для ведения конвенционной войны и продолжает ее вести", — объясняет сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006-2010 гг.).

Эксперт добавляет, что развязав жестокую войну, Путин, помимо прочего, пугает Украину и мир применением оружия массового поражения.

"Периодически враг меняет тактику и характер нанесения воздушных ударов по Киеву. Почему это происходит? Потому что в России значительно уменьшилось наличие современных ракет. В первую очередь, таких как: "Искандер", "Калибр". "Кинжал". Но они их производят, хотя и медленными темпами, но все же производят. И поэтому ищут средства для нанесения более эффективных для себя ударов. Их атаки состоят из разных вариантов и средств для поражения объектов в Киеве. Враг комбинирует варианты с применением беспилотников типа "шахед", крылатых и баллистических ракет. Они бьют по городу с разных сторон, направлений, на разных высотах и ​​запускают их всех одновременно. Поэтому это продолжается и будет продолжаться до конца войны", — рассказывает сайту ТСН.ua Игорь Романенко.

Зачем обстреливают Киев?

Такое упорство Путина похоже на некую маниакальность – уничтожить в Киеве как можно больше жилых домов и людей.

"Нет, это не маниакальность. Это лишь стремление в реализации военного принципа – постоянного влияния на противника. Враг применяет эту тактику по всей территории нашей страны и на фронте. Здесь нужно понимать, что на дворе идет гибридная война со всеми своими жестокими особенностями. Ракетные удары по мирным городам, это тоже часть плана врага – морального давления на население. Враг стремится таким образом влиять на руководство нашего государства и заставить его перейти от войны, которую они чем дальше, тем больше проигрывают, к переговорам о мире. Ведь ни одна из задач, которые были поставлены перед армией России в начале войны – не достигнуты. Поэтому Путин стремится демилитаризовать захваченные территории, поэтому и используется такой прием, как нанесение ракетных ударов по столице", — объясняет Игорь Романенко.

Ракетами хотят принудить к переговорам

Кроме того, враг использует ужасные последствия прилетов по домам в Киеве для собственного самоутверждения. Мол, посмотрите, какие мы крепкие и ловкие – разбомбили в Киеве жилой дом.

"Да. Этим пропагандисты хотят показать, что Россия и дальше остается мощной, что она и дальше способна вести конвенционную войну. Они постоянно напоминают себе, что Россия ядерное государство, которое пока не применило ядерное оружие. Это намек, чтобы это помнила Украина и ее союзники. Ведь не секрет, что к нам приезжали делегации так называемых "путинских посланников", которые пытались договариваться и уговаривать украинскую сторону, что нужно переходить к переговорам и торговать своими территориями. То есть предлагали нам мир за счет уже захваченных территорий Украины. Вот они и лупят по Киеву ракетами и "шахедами", чтобы давить на наше руководство и граждан, добиться желаемого — признание оккупации наших территорий, мол, тогда и прекратим войну", — объясняет Игорь Романенко.

Повреждение из-за взрывов в Киеве. Фото: КМВА

"Стальной купол" не всегда спасает

После последней атаки на Киев, от обломков "шахеда", пострадала многоэтажка в Дарницком районе. Это снова послужило поводом для разговоров о недостаточной защищенности города от ракетных ударов врага.

"Защитить Киев от ракетных ударов на 100% не получится, поэтому попадания по домам в Киеве не должны никого удивлять. Никогда ни в одной стране — ни в Израиле, ни в США не будет стопроцентной обороны, когда средства нападения значительно превышают средства обороны. Конечно, вокруг Киева сконцентрировано достаточно сил ПВО, но такой обороны мы не сможем сформировать по всей территории страны. Ни одно государство на такое не способно. Часто в пример приводят Израиль и их "стальной купол". Но ведь его эффективность значительно уменьшается, когда продолжаются интенсивные военные действия до 40%. Эффективность "купола" проседает, когда просто заканчиваются противоракетные средства. Тогда Израиль обращается за помощью к США, чтобы остановить очередную ракетную угрозу со стороны Палестины. Поэтому не все так надежно, даже под "стальным куполом", — резюмирует Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что небо над Киевом уже почти защищено: Резников назвал города, которые теперь на очереди.

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