Путин мечтает о подводном тоннеле, чтобы соединить Россию с Крымом: реальный ли план диктатора

Президент-диктатор России Владимир Путин хочет построить тоннель под Керченским проливом, чтобы соединить Россию с Крымом подводным путем. В строительстве оккупантам планирует помочь Китай.

Что нафантазировали в Кремле и зачем Путину новый многомиллиардный проект в украинском Крыму – в эксклюзиве Артема Зябкина на TSN.UA.

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В Кремле затеяли новый многомиллиардный проект в украинском Крыму. Его детали журналистам The Washington Post передали неназванные украинские чиновники. По приказу Путина, оккупанты должны построить длиннющий тоннель под Керченским проливом. Все – из-за ненадежности Крымского моста.

"Переговоры, включавшие встречи в конце октября, были вызваны растущей обеспокоенностью России по безопасности 11-мильного моста через Керченский пролив"

Журналисты The Washington Post уверяют – документы не врут. К этому проекту уже привлекли крупных российских бизнесменов. Впрочем, соответствующего опыта у россиян нет – поэтому обратились к китайцам. А те не отказали и даже зарегистрировали общий консорциум в Крыму.

"В электронных письмах, распространенных среди должностных лиц консорциума в течение последних недель, упоминаются встречи с китайскими делегатами в Крыму. В одном из них, датированном 4 октября, Китайская корпорация железнодорожного строительства (CRCC) описывается как готовая обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в Крымском регионе", – говорится в сюжете.

CRCC – это огромная китайская государственная компания. Именно она строит и обслуживает большую часть железных дорог и дорог КНР. Но строит она не только в Китае, но и за границей.

Посредством госкомпании Пекин инвестирует в инфраструктуру по всему миру. Именно эта компания реализовала многомиллиардные проекты в Бангладеш, Малайзии и Африке. Ранее сотрудничали китайцы и с Москвой – построили линию метро в столице РФ. Среди компетенций китайской корпорации как раз строительство тоннелей разной сложности. Впрочем, из полученных электронных писем, журналисты заключили, что китайцы хотели сохранить свое участие в секрете.

Весь этот "мегазамысел" должен возглавить российский бизнесмен Владимир Калюжный. Журналисты The Washington Post решили спросить его о проекте напрямую, но он отказался общаться с журналистами. Остальные участники консорциума также отвечать журналистам не собирались.

"В строительстве принимают участие компании, связанные с Аркадием Ротенбергом, другом детства Путина, который накопил огромное состояние благодаря поддерживаемым Кремлем проектам, включая зимнюю Олимпиаду в 2014 года в Сочи. 71-летний олигарх приобрел большую собственность в Крыму".

Зачем этот тоннель вообще

Медийщики опросили экспертов и пришли к выводу, что, скорее всего, Путин очень обеспокоен ситуацией на Крымском мосту. Эта логистическая артерия очень важна не только для поставки оружия российским захватчикам, но и для обеспечения всем необходимым оккупированного Крыма. А периодическая "бавовна" на нем не способствует ни первому, ни второму.

Тоннель мог бы устранить большинство рисков войны. Под землю не запустишь ракету и не поразишь дроном. Однако такое строительство затянется на годы. Хорошим примером является подобный туннель между Данией и Германией. Его строят уже 9-й год, а завершить планируют только в конце десятилетия. Европейцам он обойдется около 9 млрд евро. Специалисты уверены, достроить тоннель быстро не удастся, так что повлиять на войну он не сможет, если она не продлится десятилетиями. На это наверняка и рассчитывает кремлевский диктатор.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк рассказал, чем Украина впервые поразила Крымский мост.

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