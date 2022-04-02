Путин меняет план войны: до 9 мая ему нужна хоть какая-то "победа", поэтому бросает силы на Донбасс

Путин не понимает, что происходит. Ему докладывают, что вроде бы все хорошо, а "победы" нет. А он уже установил дату – 7 мая, когда хочет объявить россиянам о капитуляции Украины.

Владимир Зеленский предупредил: впереди сложные сражения. ТСН.ua уже писал, что после провала блицкрига Россия попытается окружить наши силы в зоне ООС. Да, действительно, враг начал отступать на киевском и черниговском направлениях.

Во-первых, они так накопались окопов в Рыжем лесу чернобыльской зоны отчуждения, что более 70 российских солдат забрали в больницу белорусского Гомеля с лучевой болезнью. Первый уже скончался.

Во-вторых, чтобы атаковать Киев, по словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, Путину нужно где-то 30-50 тыс. личного состава. А столько у него нет. Да, на этой неделе он подписал указ о весеннем призыве в российскую армию. Всего планируется привлечь 134 тыс. солдат. Но на это нужно время, которое работает против Кремля.

Ему нужна хоть какая-то победа, потому что россияне уже понимают, что это не какая-то небольшая спецоперация, а настоящая война, где пачками умирают их военные. Поэтому ради любой "победы" Путин решил перебросить часть своих сил на Донбасс и Харьковское направление.

"Афганизации" и длительного, изнуряющего для России конфликта, как кто-то ожидает, не будет. РФ уйдет со всех территорий, кроме юга и востока, попытается там наглухо окопаться, поставить ПВО, резко снизить потери и диктовать условия. Без тяжелого оружия не обойтись, если хотим вынести россиян подальше", — считает советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

По данным американского телеканала CNN, США и союзники вряд ли предоставят Украине такие гарантии безопасности, которые хочет Киев – аналог статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Но по обе стороны Атлантики прекрасно понимают, что итог этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров в Турции или еще где-то. Именно поэтому Германия приняла решение о первых поставках Украине бронетехники, а США будут работать с союзниками для передачи Украине тяжелого вооружения.

ТСН.ua продолжает анализировать положение дел на фронте. С военным экспертом Олегом Ждановым разбирались, сколько еще продлится война, знает ли Путин о настоящем количестве убитых российских солдат, и когда возможно наступление врага на Донбассе.

Будет ли наступление на Киев? Эксперт не прогнозирует, что враг снова попытается взять столицу. Однако атакующих действий ждать можно. Это будет прямая зависимость: активные атакующие действия на киевских направлениях (броварском, Ирпень-Гостомель) начнутся одновременно с наступлением на Донбассе, чтобы растянуть ВСУ хотя бы на два направления.

По словам Олега Жданова, РФ провела оценку состояния своих частей и подразделений, в основном действующих в составе батальонных тактических групп. Утратившие боеспособность и которые можно снять без понижения боевого потенциала Россия именно передислоцирует, а не выводит. А российская пропагандистская машина прикрывает этот "выход" словами о понижении конфронтации.

"Россияне оставляют наиболее боеспособные, ударные части на местах. Почему? Потому что они не будут прекращать атаки наших позиций, чтобы мы не могли снять с этих направлений войска. То, что мы сильно потрепали, они передислоцируют на территорию России, доукомплектовывают, довооружают и опрокидывают на Донбасс, где сейчас будет разворачиваться основной театр военных действий", — говорит Олег Жданов.

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То есть, враг вернулся в план первого дня войны, когда основной удар наносился на Донбассе. Четыре направления они не тянут. Более чем за месяц войны они это наконец-то поняли, поэтому решили сосредоточить все усилия на одном направлении, надеясь прорвать нашу оборону на Донбассе и выйти в Днепр.

"А потом разделить эту группировку на две части: одну на Киев – на север вдоль Днепра; а другую – на юг, чтобы запереть всю Таврию, Херсонскую и Донецкую области. Для чего это делается? Чтобы сделать окружение наших сил. Вот это новый замысел. РФ. Поэтому наша задача – не дать оцепить наши войска на Донбассе, в зоне операции ООС", — объясняет эксперт.

Следующие несколько недель решаемы.

Об этом говорят все эксперты и официальные спикеры украинских властей. Но даты возможной второй волны наступления постоянно сдвигаются. Почему?

По словам Олега Жданова, российский Генштаб не может дать точную оценку состоянию и боеспособности их частей и подразделений на местах. Еще неделю назад мы ожидали второй волны. А уже вторую неделю проходит и выясняется, что РФ не способна сформировать бронированный ударный кулак, чтобы начать вторую волну.

Во-первых, время работает против них. Российское общество уже понимает, что это война, догадывающаяся об очень больших потерях.

Во-вторых, скрытая мобилизация не дала результата. С 1 апреля началась мобилизация резерва первой очереди и срочников, потому что Путин сегодня не может себе позволить объявление общей мобилизации в России. Общество просто разразится.

А если он будет ждать, пока придут мобилизованные, это, по словам Олега Жданова, еще две недели. "Тогда что, откладывается наступление до 15 апреля? А мы постоянно используем эту оперативную паузу России, наносим поражение, где можно – продвигаемся вперед, где нельзя – отбиваем атаки и уничтожаем российские силы. Сейчас время полностью работает на нас. Они не могут собраться вместе в связи с тем, что Путин не меняет задачу операции, а это полное поглощение Украины и принуждение к капитуляции, Генштаб РФ вынужден отдавать им приказ идти вперед", — говорит Олег Жданов.

Эксперт приводит два простых примера.

Первый – 1,5 тыс. морпехов из тихоокеанского флота уже не летят в Украину. Почему? Потому что Россия срочно начала обучение на Курильских островах в связи с усложнением ситуации с Японией.

Второй – Мала Рогань Харьковской области. Лейтенант, которого там взяли в плен наши войска, сказал, что их очень сильно избили, потерь было более 50%, но они получили приказ "ни шагу назад", как в 1941 году. Их там бросили умирать, а остальные части пытались вывезти, чтобы восстановить боеспособность.

"А если учесть, что талибы ждут, когда на перевалах станет нормальная погода и немного подсохнет земля и готовят наступление через Таджикистан, то во второй половине апреля России уже будет совсем не до нас", — считает эксперт.

Путин в бункере. Британская и американская разведка докладывают, что Путин не вылезает из бункера. А те, кого он туда подпускает, просто боятся сказать ему правду о количестве погибших россиян и реальном положении дел на войне.

В то же время, по мнению Олега Жданова, о количестве потерь Путину точно докладывают. Потому все он знает. Когда он приказал не считаться с потерями среди гражданского населения Украины, переориентироваться на уничтожение инфраструктуры и убийства гражданского населения, на одном из совещаний с Герасимовым и Шойгу, Путин сказал, что 30-50 тыс. убитых россиян – это не потери.

Но, по словам эксперта, есть один нюанс. Путину не докладывают о положении войск и их состоянии непосредственно в районах боевого столкновения с ВСУ. Ему говорят, что держат оборону, проводят наступательные действия, атакуют.

"Поэтому у Путина может создаваться впечатление, что завтра он все возьмет. Они его уже месяц кормят этими "завтраками". И уже есть информация из некоторых источников, что Путин очень нервничает, психирует, начались снятия командармов с должностей, аресты, отстранения генералов" в Генштабе, потому что Путин не понимает, что происходит, ему вроде бы докладывают, что все хорошо, что они атакуют, а нет победы, а он уже установил дату — 7 мая, когда хочет подписать капитуляцию Украины, а 9 мая зачитать ее на Красной площади. в Москве", – комментирует Олег Жданов.

Когда кончится война? ТСН.ua задает этот вопрос всем экспертам. Людям, особенно в Мариуполе, Чернигове, Сумах, Харькове и других городах и городках очень важно знать ответ.

По словам Олега Жданова, активная фаза боевых действий может закончиться через несколько месяцев, не ранее. Но переговорами эта война точно не закончится.

"И это надо понимать. Эта война закончится на поле боя. Только та сторона, которая нанесет другой полный военный разгром, будет диктовать условия переговоров. Кстати, это не только наша задача. Это то, на что ставит Запад. Все ставят на военную победу". Украины. Другого быть не может, потому что цель этой войны — сменить власть в России. Именно сменить власть, а не развалить Россию. А это можно сделать только из-за военного разгрома", — заключает эксперт.