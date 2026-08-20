Путин меняет воздушные удары по Украине: эксперты ошарашили сценариями и городами-целями

Аналитики предупредили жителей ряда городов о новых сценариях ракетных обстрелов / © ТСН

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Массированная ракетная атака, которую россияне совершили по столице и Киевскому региону в ночь на 20 августа, в очередной раз показала, что в ближайшее время обстрелы, скорее всего, будут частыми и вообще ни одного переговорного процесса пока не будет. Аналогичное мнение в комментарии для ТСН.ua высказал руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко.

«Обстрелы будут интенсивными. Без внешнего давления на Путина никакого переговорного процесса не будет», — говорит Вадим Денисенко, отвечая на наш вопрос о том, возможна ли, по его мнению, в ближайшее время деэскалация.

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Он не исключает, что от основных российских обстрелов будут страдать Киев и область, Харьков, Запорожье, Сумы, Одесса, Днепр.

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Кроме того, по убеждению аналитика, осенью будет продолжение войны без изменений, если не появится новая переговорная коалиция.

Как известно, в ближайшие дни не исключается, что Украину на фоне американских усилий по поиску путей завершения войны может посетить спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.

Вадим Денисенко говорит, что вероятный визит Уиткоффа вряд ли будет каким-нибудь решающим.

«Уиткофф приедет с символически-психологическим визитом. Но у США нет реальной возможности надавить на Путина так, чтобы тот вынужден был прекратить войну», — отмечает аналитик.

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Ракетные удары по Украине: когда возможна следующая атака

То, что российские ракетные атаки будут интенсивными в ближайшее время — такую тенденцию прогнозирует и военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Кроме того, он не исключает, что следующая масштабная атака может произойти в районе 24 августа, когда исполняется 35 лет независимости Украины.

По его мнению, масштабные обстрелы Украины Россия способна совершать с интервалом ориентировочно неделю.

«Но мы видим, что Россия в июне и в июле достаточно активно терроризировала юг Украины очень дешевыми эрзац-ракетами «Бандероль». РФ начала их чаще использовать по восточным и северным регионам нашей страны. И непосредственно по Киеву. А накануне был концентрированный налет на Житомир. Поэтому следует рассматривать «Бандероль» как элемент влияния — либо одиночного, либо концентрированного. К примеру, в течение трех недель июля по Одессе было использовано более 50 «Бандеролей». Эта дешевая эрзац-ракета вносит свои коррективы в планирование ударов. Ее можно сбивать всеми средствами ПВО малого и среднего радиуса действия. Если говорить о тяжело перехватываемых ракетах, баллистических, аэробалистических, гиперзвуковых, сверхзвуковых — то концентрация боекомплекта возможна в течение недели», — говорит Коваленко.

Война в Украине и вероятность обстрела 24 августа

«Россияне ориентируются на разные фетиш-даты. Сейчас видим, что удар по Киеву в ночь на 20 августа, но это вовсе не нивелирует угрозу 24 августа. Поскольку боекомплект у россиян есть, есть возможность перезарядиться и попытаться нанести удар. Если удар будет запланирован, то он может быть комбинированным с использованием баллистических, аэробалистических и других ракет», — говорит Коваленко.

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В то же время он высказывает мнение, что в ближайшее время не стоит ожидать никакой деэскалации боевых действий и воздушных обстрелов.

«Я не вижу уменьшения интенсивности ударов. Никакой перспективы в ближайшее время. Разве что только не будет уничтожено какое-нибудь очень важное российское предприятие, производящее ракетное оружие. Но как только в России исчезает тот или иной компонент для производства, она сразу пытается решить этот вопрос с помощью Китая. Мы действительно сейчас наносим удары по всем цепочкам российского производства, но как только исчезают какие-то элементы, РФ находит это в Китае. Мы можем достичь того, что производство будет заторможено, но пока не можем полностью его остановить», — резюмирует Коваленко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что происходит в Киеве после атаки РФ (фото). По официальным данным, есть погибшие и много раненых.

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