Путин мобилизует еще 300 тысяч убийц: что означает для ВСУ свежее пушечное мясо РФ

ВСУ знают стратегический план России. Уже очень скоро Путин должен объявить очередную волну мобилизации в РФ, чтобы собрать 300 тысяч бойцов. На фоне проблем с людьми в ВСУ, это огромное количество людей выглядит страшной силой, впрочем, по мнению экспертов, не является критическим.

Какую задачу на 2024 год поставил себе и своим муртадам Путин, при каких условиях у России может получиться прорвать оборону ВСУ и какое направление россияне выберут для наступления? Об этом в эксклюзивном сюжете TSN.ua рассказал журналист Артем Зябкин.

Украина знает планы РФ

Россия уже давно планировала провести очередную масштабную мобилизацию, и в Украине это хорошо знали. Об этом в комментарии телеканала "Эспрессо" заявил эксочельник Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж. По словам бывшего разведчика, несмотря на то, что у россиян есть амбициозные планы по набору нового мяса, это не станет таким критическим фактором для ВСУ. Будут набирать их долго и большинство будет просто заменять убитых.



Мы знаем все стратегические планы врага. Они давно предполагали увеличить количество мобилизованных до 300 тыс. Как видим, для мобилизации проводятся разные мероприятия. Конечно, 300 тыс. военных — большое количество, но это не критично для нас. Мобилизированными, которые будут выведены из строя, РФ сможет лишь восполнить потери примерно за этот период”.

Ранее в ГУР подтверждали, что в РФ все готово для мобилизации, однако до сих пор ждали подходящий момент, чтобы ее объявить: перед выборами не комильфо, а вот после — именно то. Так что, скорее всего, очень скоро Путин снова призовет свое стадо активнее идти на убой.

Совпадает этот прогноз и с заявлениями Зеленского, недавно анонсировавшего новое наступление РФ. По словам президента, в Кремле он был запланирован на май-июнь 2024 года. Впрочем, до сих пор не ясно, куда будут наступать россияне.



Это Купянск, Сватово-Кременная, Бахмут, Авдеевка, а теперь уже Новопавловка и Запорожское направление, где враг сейчас пытается активно атаковать и прощупывать позиции для будущего наступления. Где-то в одном из этих мест может находиться мощный прорыв. Но все перемещения неприятеля мы видим, в том числе и стратегического уровня, где он готовит резервы. Мы видим, как они перемещаются, вооружаются, и где могут быть задействованы в тактических и стратегических операциях, поэтому готовность есть. Россияне учли дефицит боеприпасов в Украине, но и мы уже готовились и работаем в этом направлении”, — рассказал Николай Маломуж.

Российское издание "Верстка" со ссылкой на собственные источники писало, что Путину "не хватает 300 тысяч рил". Это слова источника издания в администрации Путина. А пойти в атаку те якобы должны на Харьков. Сопровождают эти пугалки россияне и мощной информационной кампанией в соцсетях — разгоняют фейки о проблемах с продуктами в Харькове и массовом выезде людей из города. Также эти уникумы думали, что украинцы клюнут на видео двухлетней давности, которые сами харьковчане постились в начале вторжения.



К слову, ВСУ также очень не хватает людей, признающих уже все: умоляют заменить их на фронте обычные военные, о нехватке людей напоминают в СМИ генералы, а также об этом говорят и политики. Еще зимой 2024 украинцев шокировали цифрой в нужде 500 тысяч человек — именно такое количество новобранцев должны мобилизовать Силы обороны. Но ее уже опроверг главнокомандующий ВСУ Сырский. Говорит, что его подопечные провели внутренний аудит и нашли несколько тысяч военных, который можно было с тыла направить на фронт. За это ему на днях поблагодарил Зеленский.

“Пол миллиона нам не нужно. Я благодарен главкому за аудит. Важно, что он нашел силы внутри ВСУ. Соответствующее количество, которое не было на фронте, они на фронте будут”.

Есть ли угроза Харькову?

Возвращаемся в Харьков — большинство экспертов в один голос уверяют, что этот город россиянам не по зубам. Об этом в интервью заявил и бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Годжес. По его мнению, Украина уже не раз громила российские сухопутные силы. Пока же россияне не имеют ресурса захватить ни Харьков, ни Киев, ни крупный город.

США шокировали заявлением

А вот здесь уже есть определенный колокольчик! 4 апреля заместитель госсекретаря США Энтони Блинкена Курт Кэмпбелл сделал неожиданное заявление. По его словам, Россия уже почти полностью восстановила свои вооруженные силы до довоенного уровня:

"Мы оценили за последние несколько месяцев, что Россия почти полностью восстановилась в военном плане".

Потери РФ

Впрочем, как пишет профильное издание Defense News, заявление Кэмпбелла отличается от официальной оценки Пентагона. Его глава Ллойд Остин не так давно утверждал, что Россия несет огромные потери на войне, в частности, назвал цифру российский потерь — 315 тысяч бойцов убитыми и ранеными. Массово теряет Россия и технику, часто пополняемую не новыми машинами, а старыми — еще из советских запасов.

Однако Москва резко увеличила расходы на оборону с 2022 года — до 6% национального ВВП в своем бюджете на 2024 год. Этот рост является частью более масштабных усилий Кремля, направленных на перевод своей экономики и, в частности, оборонной промышленности, на военные рельсы», — пишет Defense News.

Китай помог РФ оправиться

Объясняется быстрое восстановление мощностей РФ посредством Китая. Пекин не только передал Москве необходимые комплектующие, но и заполнил своей продукцией российские продуктовые магазины техники и автосалоны, как минимум смягчив негативные последствия от западных санкций.



Отмечается, что частично это удается благодаря поддержке Китая, Северной Кореи и Ирана. По словам Кэмпбелла и другого высокопоставленного представителя администрации Белого дома, Пекин помог Кремлю пережить экономические и военные неудачи за последние два года.

"Мы действительно видим, что Китай начал помогать восстанавливать российскую оборонно-промышленную базу, по сути, возобновляя торговлю с европейскими партнерами", прекратившуюся после вторжения России, — заявил чиновник”, — отметило издание Defense News.

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