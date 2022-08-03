Путин мог приказать обстрелять Украину ракетами после ритуала черной магии: Жданов рассказал подробности

Некоторые телеграмм-каналы сообщают, что это произошло после того, как в РФ с участием диктатора Путина был совершен ритуал черной магии.

Об этом сообщила ведущая 1+1 Наталья Мосейчук в разговоре с военным экспертом Олегом Ждановым.

Наталья Мосейчук прочитала данные одного из телеграмм-каналов о том, что якобы в ночь на 1 августа был проведен черный ритуал жертвоприношения, который должен принести Путину здоровье, победу и вечную власть. Путин якобы участвовал в этом ритуале. В жертву был принесен филин и несовершеннолетний.

"Вполне возможно, что россияне накопили немного сил в плане ракетного вооружения. А все начинается с ракетных ударов. Так начиналась и война. Вполне возможно, что это подготовительные удары. Били по западным областям по инфраструктуре, предназначенной для снабжения наших войск. Для них это очень важно, поэтому вполне возможно, что какие-то эзотерические ритуалы могли стать причиной массированного ракетного удара, Гитлер тоже любил эти ритуалы, он верил в астрологию и все эти магические вещи.Он верил, что выигрывает войну. Также это сопровождалось заменой фельдмаршалов. В России также сменяют генералов, они даже поделили группы армий. Это очень похоже на нацистскую армию периода Второй мировой войны", — сказал Жданов.

Напомним, российские оккупанты во вторник, 2 августа, ракетами обстреляли Львовскую область. Семь из восьми ракет удалось сбить системе ПВО, одна — попала в воинскую часть во Львовской области.

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