Путин может очень быстро приумножить войска на границе с Украиной и совершить агрессивные действия — Блинкен

Путин может очень быстро приумножить войска на границе с Украиной и совершить агрессивные действия — Блинкен

Блинкен надеется, что мирное урегулирование конфликта возможно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня утром прилетел в Киев и встретился с Зеленским.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Визит не был запланирован заранее, о нем стало известно только накануне. После агрессивных заявлений Кремля и новостей о скоплении российских войск на границе Вашингтон хочет скоординировать с Киевом усилия.

«Мы знаем, что у России существуют планы, как очень быстро еще больше приумножить войска на границе с Украиной. И это дает Путину возможность очень быстро принять и реализовать дальнейшие агрессивные действия против Украины», – заявил Блинкен.

Он надеется, что мирное урегулирование конфликта возможно. И международные союзники приложат все усилия, чтобы заставить Россию успокоиться. После визита в Украину госсекретарь отправится в Берлин, где по этой же теме будет разговаривать с министром иностранных дел Германии. А в пятницу в Женеве Блинкен должен встретиться с главой российской дипломатии Лавровым.

По информации американского телеканала CNN, администрация президента Байдена рассматривает поставки в Украину большого количества оружия для сопротивления российской оккупации, это, по словам источников издания, свидетельствует о пессимизме американских чиновников после переговоров с россиянами.

Госсекретарь США встретился с Владимиром Зеленским

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