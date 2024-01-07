"Путин может победить!": военный рассказал, действительно ли ситуация на фронте находится в "тупике"

Путин может выиграть войну, если Украина будет и дальше рассчитывать только на то, что ей дадут или не дадут партнеры, и при этом сами будем в Европе или прятаться, не ходить в спортивные клубы, не выходить из дома, чтобы не “загребли”.

Такое мнение в эксклюзивном интервью для TSN.UA высказал артиллерист батальона "Волков Да Винчи" — "Бас".

“Благодаря этому как раз Путин может победить. Пока украинцам не дойдет, что надо встать, обуться, одеться, взять в руки оружие и выбить как минимум до границ врага, "русский мир" будет здесь", — рассказал военный.

По его словам, ситуация на фронте сейчас не находится в "тупике".

“Тупик – это когда уперлись и некуда двигаться. Нам еще двигаться и двигаться. Да, возможно, линия столкновения не так активно смещается, как это было в прошлом году. Это достаточно логично, поскольку в прошлом году они галопом заскочили на наши территории, и так же быстро мы их выбивали, насколько могли выбить. Они не были закреплены и так далее. А сейчас, если посмотреть основную линию, это те же территории, которые уже много лет были оккупированы. Даже если взять Запорожье, Херсонщину. Пока мы их выбивали с правого берега, конечно, они на левом быстро пытались по максимуму закрепиться и подготовиться, что мы будем заходить на левый берег", — рассказал "Бас".

Дальше продвижение идет не столь активно, говорит военный. Однако ситуация на фронте может резко измениться за сутки.

“Потому что у них что-то пошло не так, прилетела ли где-то ракета от наших партнеров. Вместе с тем, нам подвезли что-то вовремя или подготовили какую-то бригаду. Тогда через сутки на каком-то участке может быть резкое продвижение”, — рассказал “Бас”.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Вы хотите снова мясорубки под Киевом? Будьте мужиками! Артиллерист "Волков Да Винчи" "Бас"

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